Корочка, за которую готовы драться: обычные бёдрышки, но с этим трюком стали звездами стола

Многие хозяйки запекают куриные ножки "на глаз" — и потом удивляются, что вместо ароматного, нежного мяса получается сухая подошва или резиновая субстанция. А всё потому, что с этим, казалось бы, простым продуктом не всё так просто. Маленькая ошибка в температуре — и блюдо провалено.
Чтобы бедрышки получились сочными внутри, с румяной хрустящей корочкой снаружи и так легко отходили от костей, что вилкой пользоваться не нужно — достаточно знать одну цифру. И немного терпения.
Куриные бедрышки запекайте только при этой температуре. У них получается хрустящая корочка, а само мясо отделяется от костей.
Бедро — универсальный и вкусный кусок курицы, но даже его можно испортить. Главное — не запекать слишком быстро (получите сырой центр) и не пересушить (получите резину). А ещё - не ставить в холодную духовку и не мариновать часами, надеясь, что это исправит ситуацию. Всё решает температура и подготовка.
Чтобы добиться желаемого результата, установите духовку на 200 °C, включите режим "верх-низ" (без конвекции!) и забудьте о фольге. Мясо должно находиться в открытом доступе к горячему воздуху.
Время запекания — 40-50 минут, в зависимости от размера бедер. Если они особенно крупные, начните с 30 минут и проверьте. Но помните: четверти запекаются дольше, чем бедра.
Если хотите усилить хруст корочки, в конце можно:
Куриные бёдрышки запекайте только при этой температуре. У них получается хрустящая корочка, а само мясо отделяется от костей" — и это не пустые слова. Нарушите один из пунктов — и получится сухарь.
Вот чего точно не стоит делать:
Если после 40 минут бедро выглядит бледным, просто приоткройте дверцу духовки на полминуты и добавьте градусов. Не паникуйте — всё идёт по плану.
Красное мясо — мясо млекопитающих и птиц, имеющее красные оттенки из-за наличия белка миоглобина.
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