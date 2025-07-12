Слишком простой, чтобы верить, что он вкусный: бабушкин торт, который обошёл лучшие десерты

Итальянский десерт с лимоном и йогуртом готовится за 15 минут

2:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Простой, ароматный и уютный — этот торт как теплое воспоминание из детства. Готовится за считаные минуты, требует минимум усилий и ингредиентов, которые наверняка уже есть у вас дома.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Торт

Торт отлично подойдёт для завтрака, полдника или детской перекуски. Он прекрасно хранится, его легко разнообразить по вкусу, а главное — готовится в одной миске, без миксера и сложных этапов. Рецепт настолько удобен, что обязательно станет одним из тех, что "на все случаи жизни".

Ингредиенты

3 яйца

170 г сахара

250 г натурального йогурта

80 мл масла семян

270 г муки 00

1 пакетик разрыхлителя

1 лимон (цедра и сок)

щепотка соли

сахарная пудра для посыпки

Как готовить торт с бабушкиным тестом

Взбейте яйца с сахаром венчиком до светлой и пышной массы. Добавьте йогурт и масло, перемешайте. Вмешайте лимонную цедру и сок, добавьте щепотку соли. Просейте муку с разрыхлителем и постепенно введите в тесто. Вылейте смесь в форму, смазанную или выстеленную пергаментом. Выпекайте при 175°C около 35-40 минут. Готовность проверьте зубочисткой. Остудите и посыпьте сахарной пудрой.

Рекомендации

Используйте яйца и йогурт комнатной температуры.

Не перемешивайте тесто слишком долго после добавления муки.

Лимонный сок можно заменить ложкой лимончелло для аромата.

Варианты на любой вкус

С шоколадной стружкой — добавьте 100 г тёмного шоколада.

С яблоками — выложите тонкие дольки на тесто перед выпечкой.

С какао — замените 30 г муки на 30 г какао.

С начинкой — остудите, разрежьте пополам и смажьте джемом.

Без глютена — замените муку на рисовую или готовую безглютеновую смесь.

Хранение

При комнатной температуре под колпаком — до 4 дней.

Летом — в холодильнике, перед подачей довести до комнатной температуры.

Можно заморозить в нарезке — разогреть в микроволновке по необходимости.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли заменить йогурт молоком? — Да, но консистенция получится менее кремовой.

Почему пирог может осесть? — Не открывайте духовку первые 30 минут и хорошо взбивайте яйца с сахаром.

Подходит ли он для детей? — Да, отлично — без масла, умеренно сладкий. Сахара можно положить меньше.

Можно ли приготовить заранее? — Да! Он вкуснее на следующий день — храните в герметичном контейнере.

Подойдёт ли оливковое масло? — Да, но выбирайте самое мягкое — иначе перебьёт вкус.

Уточнения

Торт — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

