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Слишком простой, чтобы верить, что он вкусный: бабушкин торт, который обошёл лучшие десерты

Итальянский десерт с лимоном и йогуртом готовится за 15 минут
2:58
Еда

Простой, ароматный и уютный — этот торт как теплое воспоминание из детства. Готовится за считаные минуты, требует минимум усилий и ингредиентов, которые наверняка уже есть у вас дома.

Торт
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Торт

Торт отлично подойдёт для завтрака, полдника или детской перекуски. Он прекрасно хранится, его легко разнообразить по вкусу, а главное — готовится в одной миске, без миксера и сложных этапов. Рецепт настолько удобен, что обязательно станет одним из тех, что "на все случаи жизни".

Ингредиенты

  • 3 яйца
  • 170 г сахара
  • 250 г натурального йогурта
  • 80 мл масла семян
  • 270 г муки 00
  • 1 пакетик разрыхлителя
  • 1 лимон (цедра и сок)
  • щепотка соли
  • сахарная пудра для посыпки

Как готовить торт с бабушкиным тестом

  1. Взбейте яйца с сахаром венчиком до светлой и пышной массы.
  2. Добавьте йогурт и масло, перемешайте.
  3. Вмешайте лимонную цедру и сок, добавьте щепотку соли.
  4. Просейте муку с разрыхлителем и постепенно введите в тесто.
  5. Вылейте смесь в форму, смазанную или выстеленную пергаментом.
  6. Выпекайте при 175°C около 35-40 минут. Готовность проверьте зубочисткой.
  7. Остудите и посыпьте сахарной пудрой.

Рекомендации

  • Используйте яйца и йогурт комнатной температуры.
  • Не перемешивайте тесто слишком долго после добавления муки.
  • Лимонный сок можно заменить ложкой лимончелло для аромата.

Варианты на любой вкус

  • С шоколадной стружкой — добавьте 100 г тёмного шоколада.
  • С яблоками — выложите тонкие дольки на тесто перед выпечкой.
  • С какао — замените 30 г муки на 30 г какао.
  • С начинкой — остудите, разрежьте пополам и смажьте джемом.
  • Без глютена — замените муку на рисовую или готовую безглютеновую смесь.

Хранение

  • При комнатной температуре под колпаком — до 4 дней.
  • Летом — в холодильнике, перед подачей довести до комнатной температуры.
  • Можно заморозить в нарезке — разогреть в микроволновке по необходимости.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли заменить йогурт молоком? — Да, но консистенция получится менее кремовой.

Почему пирог может осесть? — Не открывайте духовку первые 30 минут и хорошо взбивайте яйца с сахаром.

Подходит ли он для детей? — Да, отлично — без масла, умеренно сладкий. Сахара можно положить меньше.

Можно ли приготовить заранее? — Да! Он вкуснее на следующий день — храните в герметичном контейнере.

Подойдёт ли оливковое масло? — Да, но выбирайте самое мягкое — иначе перебьёт вкус.

Уточнения

Торт — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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