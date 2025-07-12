Слишком простой, чтобы верить, что он вкусный: бабушкин торт, который обошёл лучшие десерты

Простой, ароматный и уютный — этот торт как теплое воспоминание из детства. Готовится за считаные минуты, требует минимум усилий и ингредиентов, которые наверняка уже есть у вас дома.
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Торт
Торт отлично подойдёт для завтрака, полдника или детской перекуски. Он прекрасно хранится, его легко разнообразить по вкусу, а главное — готовится в одной миске, без миксера и сложных этапов. Рецепт настолько удобен, что обязательно станет одним из тех, что "на все случаи жизни".
Ингредиенты
3 яйца
170 г сахара
250 г натурального йогурта
80 мл масла семян
270 г муки 00
1 пакетик разрыхлителя
1 лимон (цедра и сок)
щепотка соли
сахарная пудра для посыпки
Как готовить торт с бабушкиным тестом
Взбейте яйца с сахаром венчиком до светлой и пышной массы.
Добавьте йогурт и масло, перемешайте.
Вмешайте лимонную цедру и сок, добавьте щепотку соли.
Просейте муку с разрыхлителем и постепенно введите в тесто.
Вылейте смесь в форму, смазанную или выстеленную пергаментом.
Выпекайте при 175°C около 35-40 минут. Готовность проверьте зубочисткой.
Остудите и посыпьте сахарной пудрой.
Рекомендации
Используйте яйца и йогурт комнатной температуры.
Не перемешивайте тесто слишком долго после добавления муки.
Лимонный сок можно заменить ложкой лимончелло для аромата.
Варианты на любой вкус
С шоколадной стружкой — добавьте 100 г тёмного шоколада.
С яблоками — выложите тонкие дольки на тесто перед выпечкой.
С какао — замените 30 г муки на 30 г какао.
С начинкой — остудите, разрежьте пополам и смажьте джемом.
Без глютена — замените муку на рисовую или готовую безглютеновую смесь.
Хранение
При комнатной температуре под колпаком — до 4 дней.
Летом — в холодильнике, перед подачей довести до комнатной температуры.
Можно заморозить в нарезке — разогреть в микроволновке по необходимости.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли заменить йогурт молоком? — Да, но консистенция получится менее кремовой.
Почему пирог может осесть? — Не открывайте духовку первые 30 минут и хорошо взбивайте яйца с сахаром.
Подходит ли он для детей? — Да, отлично — без масла, умеренно сладкий. Сахара можно положить меньше.
Можно ли приготовить заранее? — Да! Он вкуснее на следующий день — храните в герметичном контейнере.
Подойдёт ли оливковое масло? — Да, но выбирайте самое мягкое — иначе перебьёт вкус.
Уточнения
Торт — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.