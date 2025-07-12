Новый поворот в мире сладостей: белый шоколад больше не шоколад

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Еда

Слова "печенье с белым шоколадом", "белый шоколад" уходят в прошлое.

печенье с белым шоколадом
Фото: chadgpt is licensed under Free More info
печенье с белым шоколадом

Теперь на упаковке этих лакомств красуется просто "белый", а в описаниях продукта можно встретить названия "с белой глазурью" или "со вкусом белого шоколада".

Причина проста: содержание какао-масла в них больше не соответствует стандартам, необходимым для того, чтобы продукт мог называться шоколадом. Продукт должен содержать не менее 20% какао-масла.

Nestlé в начале 2025 года тихо убрала слово "шоколадный" с упаковки White KitKat. Компания заявила: изменение упаковки соответствует ингредиентам, содержащим растительные жиры вместо какао-масла, пишет metro.

Уточнения

Какао-масло (масло какао, какаовое масло) — жир, выжимаемый из тёртого какао — молотых зёрен плодов шоколадного дерева. Основа для производства шоколада.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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