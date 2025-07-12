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Праздник Русского чая в Углегорске: что делает его незабываемым для жителей Сахалина

Как Углегорск отметил праздник Русского чая
Еда

Каждый год праздник Русского чая в Углегорске собирает сотни жителей Сахалина.

черный чай
Фото: freepik.com is licensed under public domain
черный чай

В этом году губернатор Валерий Лимаренко, находясь в округе с рабочим визитом, также присоединился к празднику. Он поприветствовал гостей на стадионе, пожелав им хорошего настроения и уютной атмосферы.

Глава региона отметил, что секрет праздника заключается в душевной атмосфере и гостеприимстве углегорцев. Он подчеркнул важность семейных ценностей и выразил радость от изменений в Углегорском районе, добавив, что главная награда для него — это хорошее настроение людей.

На сцене губернатор вручил почетные знаки "Семья, любовь и верность" четырем парам, прожившим в браке более полувека. Среди награжденных были Геннадий и Марфа Ивченко, а также другие пары.

На празднике также проходили интересные тематические площадки, где собирали подарочные наборы для сахалинских бойцов в зоне СВО, проводились мастер-классы и конкурс на самые вкусные блины. Жители отмечали, что каждый год приходят на праздник с семьями и наслаждаются атмосферой, пишет sakh.online.

Уточнения

Сахали́н — остров у восточного побережья Азии. Вместе с Курильскими островами целиком входит в состав Сахалинской области. Крупнейший остров России. Омывается Охотским и Японским морями. От материковой Азии отделён Татарским проливом (в самой узкой части — проливе Невельского — имеет ширину 7,3 км и замерзает зимой); от японского острова Хоккайдо — проливом Лаперуза.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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