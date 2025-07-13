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Заготовка на зиму, которая не требует стерилизации — лечо из кабачков с чесноком и перчиком

Лечо из кабачков без стерилизации: быстрый рецепт с помидорами и перцем
3:16
Еда

Если вам хочется заготовить на зиму не только вкусное, но и полезное лечо, этот рецепт — именно то, что вам нужно. Лечо из кабачков без стерилизации готовится быстро и легко, при этом овощи сохраняют свою свежесть и вкус. Такой рецепт идеально подойдет для тех, кто не хочет тратить много времени на дополнительные этапы консервирования.

Лечо
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лечо

Преимущества рецепта без стерилизации

Приготовление лечо без стерилизации — это отличный способ сэкономить время и усилия. Ведь вам не нужно кипятить банки, достаточно лишь тщательно приготовить блюдо, разложить его по чистым банкам и закатать. Такой способ заготовки сохраняет все витамины и питательные вещества, а сам процесс готовки значительно сокращается.

Ингредиенты для лечо из кабачков без стерилизации

  • 1 кг кабачков

  • 500 г помидоров

  • 250 г болгарского перца

  • 250 г репчатого лука

  • 1 ст. ложка уксуса 9%

  • 50 г сахара

  • 60 мл растительного масла

  • 15 г соли

  • 150 г кетчупа

  • 3 зубчика чеснока

  • 1/2 ч. ложки молотого черного перца

  • 1/2 ч. ложки молотого перца чили

Как приготовить лечо из кабачков без стерилизации

  1. Подготовьте ингредиенты. Все овощи тщательно промойте и обсушите. Помидоры нарежьте на 4 части, удалите плодоножки. У болгарского перца удалите семена и хвостик, нарежьте его крупными ломтями. Кабачки нарежьте кружочками или полукружьями, а репчатый лук — полукольцами.

  2. Приготовьте овощное пюре. Переложите нарезанные помидоры и болгарский перец в блендер и измельчите до состояния однородного пюре. Получившееся пюре перелейте в кастрюлю с толстым дном. Добавьте сахар и соль, доведите до кипения.

  3. Добавьте кетчуп и растительное масло. В горячую овощную смесь добавьте кетчуп и влейте растительное масло. Перемешайте и варите около 15 минут, периодически помешивая.

  4. Добавьте кабачки и лук. Положите в кастрюлю подготовленные кабачки и репчатый лук. Варите ещё 10 минут до мягкости овощей.

  5. Приправьте лечо. Когда овощи станут мягкими, добавьте чеснок, нарезанный пластинами, а также молотый черный и чили перец. Через 2 минуты влейте уксус, перемешайте и снимите с огня.

  6. Разложите по банкам. Разложите горячее лечо по чистым стерилизованным банкам. Закройте их крышками и переверните вверх дном. Укутайте банки полотенцем и оставьте до полного остывания.

  7. Хранение. После того как лечо остынет, перенесите банки в прохладное темное место для хранения. Лечо готово к употреблению через несколько недель.

Лечо из кабачков без стерилизации — это отличная заготовка на зиму, которая будет радовать вас своим вкусом и ароматом.

Уточнения

Ле́чо (венг. lecsó) — классическое блюдо венгерской кухни, весьма распространённое в странах Европы.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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