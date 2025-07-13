Заготовка на зиму, которая не требует стерилизации — лечо из кабачков с чесноком и перчиком

Если вам хочется заготовить на зиму не только вкусное, но и полезное лечо, этот рецепт — именно то, что вам нужно. Лечо из кабачков без стерилизации готовится быстро и легко, при этом овощи сохраняют свою свежесть и вкус. Такой рецепт идеально подойдет для тех, кто не хочет тратить много времени на дополнительные этапы консервирования.
Приготовление лечо без стерилизации — это отличный способ сэкономить время и усилия. Ведь вам не нужно кипятить банки, достаточно лишь тщательно приготовить блюдо, разложить его по чистым банкам и закатать. Такой способ заготовки сохраняет все витамины и питательные вещества, а сам процесс готовки значительно сокращается.
1 кг кабачков
500 г помидоров
250 г болгарского перца
250 г репчатого лука
1 ст. ложка уксуса 9%
50 г сахара
60 мл растительного масла
15 г соли
150 г кетчупа
3 зубчика чеснока
1/2 ч. ложки молотого черного перца
1/2 ч. ложки молотого перца чили
Подготовьте ингредиенты. Все овощи тщательно промойте и обсушите. Помидоры нарежьте на 4 части, удалите плодоножки. У болгарского перца удалите семена и хвостик, нарежьте его крупными ломтями. Кабачки нарежьте кружочками или полукружьями, а репчатый лук — полукольцами.
Приготовьте овощное пюре. Переложите нарезанные помидоры и болгарский перец в блендер и измельчите до состояния однородного пюре. Получившееся пюре перелейте в кастрюлю с толстым дном. Добавьте сахар и соль, доведите до кипения.
Добавьте кетчуп и растительное масло. В горячую овощную смесь добавьте кетчуп и влейте растительное масло. Перемешайте и варите около 15 минут, периодически помешивая.
Добавьте кабачки и лук. Положите в кастрюлю подготовленные кабачки и репчатый лук. Варите ещё 10 минут до мягкости овощей.
Приправьте лечо. Когда овощи станут мягкими, добавьте чеснок, нарезанный пластинами, а также молотый черный и чили перец. Через 2 минуты влейте уксус, перемешайте и снимите с огня.
Разложите по банкам. Разложите горячее лечо по чистым стерилизованным банкам. Закройте их крышками и переверните вверх дном. Укутайте банки полотенцем и оставьте до полного остывания.
Хранение. После того как лечо остынет, перенесите банки в прохладное темное место для хранения. Лечо готово к употреблению через несколько недель.
Лечо из кабачков без стерилизации — это отличная заготовка на зиму, которая будет радовать вас своим вкусом и ароматом.
Ле́чо (венг. lecsó) — классическое блюдо венгерской кухни, весьма распространённое в странах Европы.
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