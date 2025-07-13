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Грибной суп на зиму: заготовка, которая точно пригодится в самые занятые дни

Грибной суп на зиму в банках: как приготовить с овощами и грибами
3:04
Еда

Заготовка грибного супа на зиму — это отличный способ сохранить аромат и вкус лесных грибов, не тратя много времени на готовку в холодные дни. Весь процесс можно упростить, подготовив суп заранее в банках. Тогда, когда захочется сытного и вкусного обеда, останется только открыть баночку и добавить картошку.

Грибной суп в банках на зиму
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Грибной суп в банках на зиму

Преимущества заготовок на зиму

Грибной суп в банках — это не только вкусно, но и очень удобно. Такой способ заготовки экономит время, особенно в моменты, когда не хочется стоять у плиты. Как только суп окажется в банке, в холодное время года вам останется лишь довести его до кипения, добавив картофель. Такой суп станет настоящей находкой для любителей грибных блюд.

Ингредиенты для грибного супа на зиму

  • 500 г грибов (можно использовать любые грибы, я брала смесь шампиньонов, опят и шимиджи)

  • 700 г помидоров

  • 200 г моркови

  • 150 г репчатого лука

  • 2 зубчика чеснока

  • 1/2 ч. ложки черного перца горошком

  • 3 лавровых листа

  • 40 г соли

  • 40 г сахара

  • 2 литра воды

  • 4 штуки душистого перца горошком

  • 1 пучок зелени (укроп, петрушка)

Как приготовить грибной суп в банках

  1. Подготовьте ингредиенты. Грибы промойте и обсушите. Если грибы крупные, нарежьте их ломтями среднего размера. Я использовала мелкие грибы, поэтому просто разделила их на части. Переложите грибы в кастрюлю и влейте воду. Добавьте лавровый лист и пару веточек зелени (укроп и петрушка). Доведите до кипения и варите на среднем огне около 30 минут.

  2. Подготовьте овощи. Нарежьте лук полукольцами, помидоры — крупными дольками, а морковь — брусочками или натрите на крупной терке. Чеснок очистите и нарежьте пластинами.

  3. Процедите бульон. Откиньте грибы на сито, а грибной бульон верните в кастрюлю. Доведите его до кипения, добавьте соль, сахар и лимонную кислоту.

  4. Подготовьте банки. В стерилизованные банки разложите овощи, грибы и зелень. В каждую банку добавьте немного чеснока, душистого и черного перца горошком. Влейте горячий грибной бульон.

  5. Стерилизация. Прикройте банки крышками и стерилизуйте в кипящей воде 30 минут. После этого герметично закрутите крышки.

  6. Охлаждение и хранение. Переверните банки вверх дном, укутайте их в полотенце и оставьте до полного остывания. Когда банки остынут, можно перенести их в холодное место для хранения.

Грибной суп на зиму готов! Это идеальная заготовка для холодных месяцев, когда захочется чего-то сытного и ароматного, но времени на приготовление нет.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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