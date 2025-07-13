Грибной суп на зиму: заготовка, которая точно пригодится в самые занятые дни

Грибной суп на зиму в банках: как приготовить с овощами и грибами

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Заготовка грибного супа на зиму — это отличный способ сохранить аромат и вкус лесных грибов, не тратя много времени на готовку в холодные дни. Весь процесс можно упростить, подготовив суп заранее в банках. Тогда, когда захочется сытного и вкусного обеда, останется только открыть баночку и добавить картошку.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Грибной суп в банках на зиму

Преимущества заготовок на зиму

Грибной суп в банках — это не только вкусно, но и очень удобно. Такой способ заготовки экономит время, особенно в моменты, когда не хочется стоять у плиты. Как только суп окажется в банке, в холодное время года вам останется лишь довести его до кипения, добавив картофель. Такой суп станет настоящей находкой для любителей грибных блюд.

Ингредиенты для грибного супа на зиму

500 г грибов (можно использовать любые грибы, я брала смесь шампиньонов, опят и шимиджи)

700 г помидоров

200 г моркови

150 г репчатого лука

2 зубчика чеснока

1/2 ч. ложки черного перца горошком

3 лавровых листа

40 г соли

40 г сахара

2 литра воды

4 штуки душистого перца горошком

1 пучок зелени (укроп, петрушка)

Как приготовить грибной суп в банках

Подготовьте ингредиенты. Грибы промойте и обсушите. Если грибы крупные, нарежьте их ломтями среднего размера. Я использовала мелкие грибы, поэтому просто разделила их на части. Переложите грибы в кастрюлю и влейте воду. Добавьте лавровый лист и пару веточек зелени (укроп и петрушка). Доведите до кипения и варите на среднем огне около 30 минут. Подготовьте овощи. Нарежьте лук полукольцами, помидоры — крупными дольками, а морковь — брусочками или натрите на крупной терке. Чеснок очистите и нарежьте пластинами. Процедите бульон. Откиньте грибы на сито, а грибной бульон верните в кастрюлю. Доведите его до кипения, добавьте соль, сахар и лимонную кислоту. Подготовьте банки. В стерилизованные банки разложите овощи, грибы и зелень. В каждую банку добавьте немного чеснока, душистого и черного перца горошком. Влейте горячий грибной бульон. Стерилизация. Прикройте банки крышками и стерилизуйте в кипящей воде 30 минут. После этого герметично закрутите крышки. Охлаждение и хранение. Переверните банки вверх дном, укутайте их в полотенце и оставьте до полного остывания. Когда банки остынут, можно перенести их в холодное место для хранения.

Грибной суп на зиму готов! Это идеальная заготовка для холодных месяцев, когда захочется чего-то сытного и ароматного, но времени на приготовление нет.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

