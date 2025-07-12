Не успеваете на завтрак? Глазунья в микроволновке — простое решение для ленивых

Приготовление глазуньи в микроволновке за 2 минуты — рецепт без сковороды

3:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Яичница — это одно из самых быстрых и простых блюд для завтрака. Но что если я скажу, что можно сделать её ещё быстрее, не жаря на сковороде? Глазунья в микроволновке — это решение для тех, кто ценит время и не хочет тратить его на уборку кухни. Приготовить её может даже ребёнок!

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Глазунья с помидорами в микроволновке

Почему глазунья в микроволновке — это гениально

Готовить глазунью в микроволновке — это не только удобно, но и очень быстро. Все, что вам нужно, — это несколько ингредиентов и немного времени. В отличие от жарки на сковороде, при таком способе яйца не подгорят, а белок получится идеально схваченным, а желток — нежным и чуть тягучим. Это идеальный вариант для завтрака, когда на кухне нет времени возиться.

Плюс в том, что вам не нужно мыть сковороду. Вы готовите прямо в тарелке, а значит, уборки будет минимум. И если вам нужно, чтобы желток был более твердым, просто оставьте глазунью в микроволновке ещё на минуту.

Как приготовить глазунью в микроволновке: пошаговый рецепт

Для того чтобы сделать этот завтрак, вам понадобятся:

2 яйца

50 г помидоров черри

5 г сливочного масла

Соль, перец — по вкусу

Зелень (по желанию)

В первую очередь подготовьте все ингредиенты: помойте помидоры и нарежьте их пополам. Выберите посуду, подходящую для микроволновки. Важно, чтобы она была не металлической, без позолоты и посеребрения. Микроволновку можно использовать прямо в тарелке, но для удобства лучше взять небольшую посуду. Смажьте дно посуды сливочным маслом. Это поможет предотвратить прилипание и придаст блюду дополнительную мягкость. Разбейте яйца в подготовленную тарелку. Не забудьте аккуратно проколоть желтки ножом, чтобы избежать "взрыва" в микроволновке. Добавьте помидоры черри, разрезанные пополам, и посолите с перцем по вкусу. Поставьте тарелку в микроволновку и готовьте на максимальной мощности 1-1,5 минуты. Время приготовления зависит от мощности вашей микроволновки, поэтому важно следить за состоянием яиц. Если вы хотите, чтобы белок был плотным, а желток — чуть твёрже, оставьте его ещё на минуту. Глазунья готова! При желании украсьте её зеленью — петрушкой, укропом или луком.

Варианты начинки для глазуньи

Хотите разнообразить вкус глазуньи? Микроволновка позволяет вам экспериментировать. Вместо помидоров черри можно добавить колбасу, сыр, обжаренный фарш или грибы. Всё зависит от вашего вкуса! Вы также можете положить любые другие овощи, например, шпинат или перец, чтобы добавить в завтрак больше витаминов.

Преимущества глазуньи в микроволновке

Это невероятно быстро: завтрак готов всего за несколько минут.

Не нужно мыть сковороду — всё готовится в одной тарелке.

Легко экспериментировать с ингредиентами и добавками, чтобы каждый раз получать новый вкус.

Это отличный способ сделать яичницу без риска поджарить яйца.

Глазунья в микроволновке — это вкусно, быстро и удобно. Такой завтрак точно понравится всем любителям яичных блюд.

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.

