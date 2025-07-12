Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно экономить на кондиционере и снизить счета за электричество
Почему не стоит хранить деньги, кошельки и гаджеты на сиденьях машины
Этот звук — результат 10 000 лет совместной жизни: как кошка превратила голос в универсальный инструмент
Убийство на кухне: как успех дочери довёл отца до трагедии
Как Углегорск отметил праздник Русского чая
На что влияет соседство культур: 5 неожиданных пар для здорового урожая
В Каповой пещере впервые обнаружили рисунки палеолита в голубом цвете
Стоимость тура в Абхазию на 16 июля снизилась до 22 тыс. рублей с перелётом
Что делать после тренировки, чтобы результат был ещё лучше: 8 советов

Не успеваете на завтрак? Глазунья в микроволновке — простое решение для ленивых

Приготовление глазуньи в микроволновке за 2 минуты — рецепт без сковороды
3:25
Еда

Яичница — это одно из самых быстрых и простых блюд для завтрака. Но что если я скажу, что можно сделать её ещё быстрее, не жаря на сковороде? Глазунья в микроволновке — это решение для тех, кто ценит время и не хочет тратить его на уборку кухни. Приготовить её может даже ребёнок!

Глазунья с помидорами в микроволновке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Глазунья с помидорами в микроволновке

Почему глазунья в микроволновке — это гениально

Готовить глазунью в микроволновке — это не только удобно, но и очень быстро. Все, что вам нужно, — это несколько ингредиентов и немного времени. В отличие от жарки на сковороде, при таком способе яйца не подгорят, а белок получится идеально схваченным, а желток — нежным и чуть тягучим. Это идеальный вариант для завтрака, когда на кухне нет времени возиться.

Плюс в том, что вам не нужно мыть сковороду. Вы готовите прямо в тарелке, а значит, уборки будет минимум. И если вам нужно, чтобы желток был более твердым, просто оставьте глазунью в микроволновке ещё на минуту.

Как приготовить глазунью в микроволновке: пошаговый рецепт

Для того чтобы сделать этот завтрак, вам понадобятся:

  • 2 яйца

  • 50 г помидоров черри

  • 5 г сливочного масла

  • Соль, перец — по вкусу

  • Зелень (по желанию)

  1. В первую очередь подготовьте все ингредиенты: помойте помидоры и нарежьте их пополам.

  2. Выберите посуду, подходящую для микроволновки. Важно, чтобы она была не металлической, без позолоты и посеребрения. Микроволновку можно использовать прямо в тарелке, но для удобства лучше взять небольшую посуду.

  3. Смажьте дно посуды сливочным маслом. Это поможет предотвратить прилипание и придаст блюду дополнительную мягкость.

  4. Разбейте яйца в подготовленную тарелку. Не забудьте аккуратно проколоть желтки ножом, чтобы избежать "взрыва" в микроволновке.

  5. Добавьте помидоры черри, разрезанные пополам, и посолите с перцем по вкусу.

  6. Поставьте тарелку в микроволновку и готовьте на максимальной мощности 1-1,5 минуты. Время приготовления зависит от мощности вашей микроволновки, поэтому важно следить за состоянием яиц. Если вы хотите, чтобы белок был плотным, а желток — чуть твёрже, оставьте его ещё на минуту.

  7. Глазунья готова! При желании украсьте её зеленью — петрушкой, укропом или луком.

Варианты начинки для глазуньи

Хотите разнообразить вкус глазуньи? Микроволновка позволяет вам экспериментировать. Вместо помидоров черри можно добавить колбасу, сыр, обжаренный фарш или грибы. Всё зависит от вашего вкуса! Вы также можете положить любые другие овощи, например, шпинат или перец, чтобы добавить в завтрак больше витаминов.

Преимущества глазуньи в микроволновке

  • Это невероятно быстро: завтрак готов всего за несколько минут.

  • Не нужно мыть сковороду — всё готовится в одной тарелке.

  • Легко экспериментировать с ингредиентами и добавками, чтобы каждый раз получать новый вкус.

  • Это отличный способ сделать яичницу без риска поджарить яйца.

Глазунья в микроволновке — это вкусно, быстро и удобно. Такой завтрак точно понравится всем любителям яичных блюд.

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Водителям рекомендовали отвечать не помню на вопрос ГАИ об алкоголе
Авто
Водителям рекомендовали отвечать не помню на вопрос ГАИ об алкоголе Аудио 
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Домашние животные
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул Аудио 
Популярное
Мышь на подушке — это не любовь: почему коты приносят домой добычу

Почему коты приносят домой мёртвых мышей или игрушки? Это вовсе не знак любви. За этим кроется древний инстинкт, и его логика вас точно удивит.

Поведение домашних кошек при охоте связано с инстинктами
Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы
Пять последних просьб кошки: как понять, что конец близок
Пока мы спали, на Марсе выросло нечто: от этого события даже у учёных мороз по коже
Что означает постукивание по шлему: язык байкеров на дороге
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Этот нейтральный ответ может спасти вас от штрафа: водителям стоит его запомнить
Он весил, как слон: кабан-монстр, которого не утащила даже машина
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Последние материалы
Как правильно экономить на кондиционере и снизить счета за электричество
Почему не стоит хранить деньги, кошельки и гаджеты на сиденьях машины
Этот звук — результат 10 000 лет совместной жизни: как кошка превратила голос в универсальный инструмент
Убийство на кухне: как успех дочери довёл отца до трагедии
Как Углегорск отметил праздник Русского чая
На что влияет соседство культур: 5 неожиданных пар для здорового урожая
В Каповой пещере впервые обнаружили рисунки палеолита в голубом цвете
Стоимость тура в Абхазию на 16 июля снизилась до 22 тыс. рублей с перелётом
Что делать после тренировки, чтобы результат был ещё лучше: 8 советов
Процент жира в организме: что важно знать о нормах и измерениях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.