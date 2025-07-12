Этот простой ингредиент для гуляша сделает ваше блюдо непревзойдённо вкусным

Гуляш — это одно из самых популярных блюд, которое пришло к нам из венгерской кухни. Оно отличается насыщенным вкусом и ароматом, а также универсальностью: его можно готовить как с мясом, так и с овощами.
Для приготовления гуляша вам понадобятся следующие ингредиенты:
Нарежьте мясо на кубики размером около 2-3 см. Это позволит ему равномерно приготовиться и впитать ароматы других ингредиентов.
В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте растительное масло. Обжарьте мясо на среднем огне до золотистой корочки. Это займет примерно 5-7 минут. После обжарки мяса выньте его из сковороды и отложите в сторону.
В той же сковороде обжарьте нарезанные крупными кусками лук и чеснок до прозрачности. Затем добавьте нарезанные кусочки сладкого перца и натертую морковь. Обжаривайте овощи еще 5-7 минут.
Добавьте паприку и томатную пасту к овощам, тщательно перемешайте. Обжаривайте смесь еще 1-2 минуты, чтобы паприка раскрыла свой аромат.
Верните обжаренное мясо обратно в сковороду с овощами. Перемешайте все ингредиенты и дайте им немного потушиться на среднем огне, чтобы мясо пропиталось вкусами овощей.
Залейте массу водой или бульоном так, чтобы он полностью покрывал все ингредиенты. Добавьте лавровый лист, соль и перец по вкусу.
Доведите гуляш до кипения, затем уменьшите огонь до минимума. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте тушиться на 1,5-2 часа, пока мясо не станет мягким и нежным. При необходимости добавляйте воду, чтобы избежать пригорания.
Осталось добавить нарезанный кубиками картофель. Хорошо перемешайте и продолжайте тушить еще 20-30 минут, пока картофель не станет мягким.
Гуляш готов! Подавайте его горячим, украсив зеленью. Он отлично сочетается с хлебом, картофельным пюре или пастой.
Гуля́ш — национальное блюдо венгров и чехов: кусочки говядины или телятины, тушёные с копчёным шпиком, луком, перцем (паприкой) и картофелем.
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