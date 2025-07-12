Этот простой ингредиент для гуляша сделает ваше блюдо непревзойдённо вкусным

Делимся рецептом венгерского гуляша

3:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Гуляш — это одно из самых популярных блюд, которое пришло к нам из венгерской кухни. Оно отличается насыщенным вкусом и ароматом, а также универсальностью: его можно готовить как с мясом, так и с овощами.

Фото: Own work by Marekjochec, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Czech beef goulash in the process of making

Для приготовления гуляша вам понадобятся следующие ингредиенты:

600 г говядины (можно использовать свинину или баранину)

2 крупные луковицы

2-3 зубчика чеснока

2-3 сладких перца (разных цветов для яркости)

2-3 средних картофелины

2-3 моркови

3-4 столовые ложки паприки (можно использовать сладкую или копченую)

1-2 столовые ложки томатной пасты

1-2 лавровых листа

Соль и черный перец по вкусу

Растительное масло для жарки

1-2 литра воды или бульона

Приготовление:

Подготовка мяса:

Нарежьте мясо на кубики размером около 2-3 см. Это позволит ему равномерно приготовиться и впитать ароматы других ингредиентов.

Обжарка мяса:

В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте растительное масло. Обжарьте мясо на среднем огне до золотистой корочки. Это займет примерно 5-7 минут. После обжарки мяса выньте его из сковороды и отложите в сторону.

Приготовление овощей:

В той же сковороде обжарьте нарезанные крупными кусками лук и чеснок до прозрачности. Затем добавьте нарезанные кусочки сладкого перца и натертую морковь. Обжаривайте овощи еще 5-7 минут.

Добавление паприки и томатной пасты:

Добавьте паприку и томатную пасту к овощам, тщательно перемешайте. Обжаривайте смесь еще 1-2 минуты, чтобы паприка раскрыла свой аромат.

Смешивание с мясом:

Верните обжаренное мясо обратно в сковороду с овощами. Перемешайте все ингредиенты и дайте им немного потушиться на среднем огне, чтобы мясо пропиталось вкусами овощей.

Добавление жидкости:

Залейте массу водой или бульоном так, чтобы он полностью покрывал все ингредиенты. Добавьте лавровый лист, соль и перец по вкусу.

Тушение:

Доведите гуляш до кипения, затем уменьшите огонь до минимума. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте тушиться на 1,5-2 часа, пока мясо не станет мягким и нежным. При необходимости добавляйте воду, чтобы избежать пригорания.

Добавление картофеля:

Осталось добавить нарезанный кубиками картофель. Хорошо перемешайте и продолжайте тушить еще 20-30 минут, пока картофель не станет мягким.

Подача:

Гуляш готов! Подавайте его горячим, украсив зеленью. Он отлично сочетается с хлебом, картофельным пюре или пастой.

Советы:

Для более насыщенного вкуса и аромата можно добавить к гуляшу различные специи, такие как тмин, орегано или тимьян.

Если хотите, чтобы блюдо было чуть острым, добавьте щепотку красного перца.

Гуляш можно готовить заранее, так как его вкус становится даже лучше на следующий день, после того как все ингредиенты настоятся друг с другом.

Уточнения

Гуля́ш — национальное блюдо венгров и чехов: кусочки говядины или телятины, тушёные с копчёным шпиком, луком, перцем (паприкой) и картофелем.

