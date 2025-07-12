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Этот простой ингредиент для гуляша сделает ваше блюдо непревзойдённо вкусным

Делимся рецептом венгерского гуляша
3:23
Еда

Гуляш — это одно из самых популярных блюд, которое пришло к нам из венгерской кухни. Оно отличается насыщенным вкусом и ароматом, а также универсальностью: его можно готовить как с мясом, так и с овощами. 

Czech beef goulash in the process of making
Фото: Own work by Marekjochec, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Czech beef goulash in the process of making

Для приготовления гуляша вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 600 г говядины (можно использовать свинину или баранину)
  • 2 крупные луковицы
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 2-3 сладких перца (разных цветов для яркости)
  • 2-3 средних картофелины
  • 2-3 моркови
  • 3-4 столовые ложки паприки (можно использовать сладкую или копченую)
  • 1-2 столовые ложки томатной пасты
  • 1-2 лавровых листа
  • Соль и черный перец по вкусу
  • Растительное масло для жарки
  • 1-2 литра воды или бульона

Приготовление:

Подготовка мяса: 

Нарежьте мясо на кубики размером около 2-3 см. Это позволит ему равномерно приготовиться и впитать ароматы других ингредиентов. 

Обжарка мяса: 

В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте растительное масло. Обжарьте мясо на среднем огне до золотистой корочки. Это займет примерно 5-7 минут. После обжарки мяса выньте его из сковороды и отложите в сторону.

Приготовление овощей: 

В той же сковороде обжарьте нарезанные крупными кусками лук и чеснок до прозрачности. Затем добавьте нарезанные кусочки сладкого перца и натертую морковь. Обжаривайте овощи еще 5-7 минут.

Добавление паприки и томатной пасты: 

Добавьте паприку и томатную пасту к овощам, тщательно перемешайте. Обжаривайте смесь еще 1-2 минуты, чтобы паприка раскрыла свой аромат.

Смешивание с мясом: 

Верните обжаренное мясо обратно в сковороду с овощами. Перемешайте все ингредиенты и дайте им немного потушиться на среднем огне, чтобы мясо пропиталось вкусами овощей.

Добавление жидкости: 

Залейте массу водой или бульоном так, чтобы он полностью покрывал все ингредиенты. Добавьте лавровый лист, соль и перец по вкусу. 

Тушение: 

Доведите гуляш до кипения, затем уменьшите огонь до минимума. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте тушиться на 1,5-2 часа, пока мясо не станет мягким и нежным. При необходимости добавляйте воду, чтобы избежать пригорания.

Добавление картофеля: 

Осталось добавить нарезанный кубиками картофель. Хорошо перемешайте и продолжайте тушить еще 20-30 минут, пока картофель не станет мягким.

Подача: 

Гуляш готов! Подавайте его горячим, украсив зеленью. Он отлично сочетается с хлебом, картофельным пюре или пастой.

Советы:

  • Для более насыщенного вкуса и аромата можно добавить к гуляшу различные специи, такие как тмин, орегано или тимьян.
  • Если хотите, чтобы блюдо было чуть острым, добавьте щепотку красного перца.
  • Гуляш можно готовить заранее, так как его вкус становится даже лучше на следующий день, после того как все ингредиенты настоятся друг с другом.

Уточнения

Гуля́ш — национальное блюдо венгров и чехов: кусочки говядины или телятины, тушёные с копчёным шпиком, луком, перцем (паприкой) и картофелем.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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