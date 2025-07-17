5 лучших рецептов вишнёвой наливки: от классики до коньяка

Вишневая наливка — напиток с историей. Ещё пару веков назад ею угощали как в усадьбах, так и на деревенских обедах. Сладкая, терпкая, ароматная — она и сегодня остаётся одной из самых любимых домашних настоек. Приготовить вишнёвку самостоятельно несложно. Достаточно хороших ягод, качественного алкоголя и немного терпения.
Ягоды:
Свежие, спелые, плотные. Замороженная вишня тоже подойдёт, особенно если замораживалась вручную. Даже пара испорченных ягод могут испортить вкус наливки — требуется тщательная переборка.
Косточки:
Можно оставить. В косточках содержится амигдалин — он придаёт лёгкую горечь, напоминающую миндаль. В разумных дозах безопасен.
Алкоголь:
Подойдут водка, самогон, спирт, коньяк, виски. Важно использовать качественный продукт — без лишних запахов и постороннего послевкусия.
Сахар:
Белый или коричневый. В отдельных рецептах допустимо заменить на мёд — но с осторожностью, особенно с сортами с ярко выраженным вкусом.
Специи:
Гвоздика, мускатный орех, душистый перец, корица, кардамон. Они придают напитку глубину.
Ингредиенты (на 24 порции):
Вишня — 600 г
Водка — 1 л
Сахар — 600 г
Листья вишни — 50 г
Лимонная кислота — 2 ст. л.
Как готовить:
Вишню и листья вымыть, обсушить. В кастрюлю выложить слоями листья, ягоды, сахар.
Влить 2 л воды, довести до кипения. Варить 15 минут на среднем огне.
Остудить. Процедить через марлю, не разминая ягоды.
В готовый сироп добавить лимонную кислоту и водку, перемешать.
Настаивать 36 часов при комнатной температуре.
Разлить по бутылкам, хранить в холодильнике.
Полезно знать:
Такой напиток прекрасно сочетается с игристым вином — 20 мл наливки + 100 мл брюта + лёд.
Ингредиенты (на 12 порций):
Вишня с косточками — 1 кг
Водка — 0,5 л
Сахар — 5 ст. л.
Гвоздика — 3 бутона
Мускатный орех и корица — по щепотке
Как готовить:
Ягоды наколоть зубочисткой, уложить в банку, пересыпать сахаром и специями.
Влить водку, накрыть тканью, зафиксировать бечевкой.
Оставить на солнце на 2 месяца. Встряхивать каждые 2-3 дня.
Процедить, разлить по бутылкам. Хранить в холодильнике.
Ингредиенты (на 15 порций):
Замороженная вишня — 800 г
Водка — 750 мл
Коричневый сахар — 200 г
Как готовить:
Вишню размораживать над миской с сахаром 8-10 часов.
Ягоды переложить в банку. Сок с сахаром при необходимости подогреть.
Влить сок и водку в банку с вишней.
Плотно закрыть, настаивать в темноте 1-3 месяца.
Процедить через марлю в 6-8 слоев. Хранить в прохладе.
Совет:
Наливку можно подавать в ноузинге, добавив 2-3 замороженные ягоды.
Ингредиенты (на 16 порций):
Вишня — 1 стакан
Сахар — 1 стакан
Спирт 96% — 200 мл
Листья вишни, малины, смородины — по 33 шт.
Лимонная кислота — 1 ч. л.
Вода — 800 мл
Как готовить:
Вишню и листья отварить 30 минут.
Отцедить, отвар остудить.
Добавить сахар и кислоту, прогреть до растворения.
Остудить, влить спирт и 300 мл воды.
Процедить через фильтр. Хранить в холодильнике.
Важно:
При разбавлении спирта соблюдать правило — добавлять спирт в воду, а не наоборот.
Ингредиенты (на 24 порции):
Вишня с косточками — 1 кг
Коньяк — 1 л
Сахар — 150-200 г
Вишнёвые листья — 10 шт.
Гвоздика — 3-4 бутона
Как готовить:
Ягоды наколоть, уложить в банку с сахаром, гвоздикой и листьями.
Влить коньяк, плотно закрыть.
Настаивать 30 дней в тёмном месте, встряхивать каждые 3-4 дня.
Процедить через ткань, разлить по бутылкам.
При необходимости добавить немного сахарного сиропа.
Полезно знать:
Оставшиеся ягоды — отличная добавка в коктейли и десерты.
Нали́вка — сладкая фруктово-ягодная настойка.
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