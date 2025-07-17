5 лучших рецептов вишнёвой наливки: от классики до коньяка

Рецепты вишнёвой наливки: на водке, коньяке и спирту

Вишневая наливка — напиток с историей. Ещё пару веков назад ею угощали как в усадьбах, так и на деревенских обедах. Сладкая, терпкая, ароматная — она и сегодня остаётся одной из самых любимых домашних настоек. Приготовить вишнёвку самостоятельно несложно. Достаточно хороших ягод, качественного алкоголя и немного терпения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Вишневая наливка

Что понадобится для вишнёвой наливки:

Ягоды:

Свежие, спелые, плотные. Замороженная вишня тоже подойдёт, особенно если замораживалась вручную. Даже пара испорченных ягод могут испортить вкус наливки — требуется тщательная переборка.

Косточки:

Можно оставить. В косточках содержится амигдалин — он придаёт лёгкую горечь, напоминающую миндаль. В разумных дозах безопасен.

Алкоголь:

Подойдут водка, самогон, спирт, коньяк, виски. Важно использовать качественный продукт — без лишних запахов и постороннего послевкусия.

Сахар:

Белый или коричневый. В отдельных рецептах допустимо заменить на мёд — но с осторожностью, особенно с сортами с ярко выраженным вкусом.

Специи:

Гвоздика, мускатный орех, душистый перец, корица, кардамон. Они придают напитку глубину.

Рецепты наливок из вишни

1. Классическая наливка на водке

Ингредиенты (на 24 порции):

Вишня — 600 г

Водка — 1 л

Сахар — 600 г

Листья вишни — 50 г

Лимонная кислота — 2 ст. л.

Как готовить:

Вишню и листья вымыть, обсушить. В кастрюлю выложить слоями листья, ягоды, сахар. Влить 2 л воды, довести до кипения. Варить 15 минут на среднем огне. Остудить. Процедить через марлю, не разминая ягоды. В готовый сироп добавить лимонную кислоту и водку, перемешать. Настаивать 36 часов при комнатной температуре. Разлить по бутылкам, хранить в холодильнике.

Полезно знать:

Такой напиток прекрасно сочетается с игристым вином — 20 мл наливки + 100 мл брюта + лёд.

2. Наливка из вишни с косточками

Ингредиенты (на 12 порций):

Вишня с косточками — 1 кг

Водка — 0,5 л

Сахар — 5 ст. л.

Гвоздика — 3 бутона

Мускатный орех и корица — по щепотке

Как готовить:

Ягоды наколоть зубочисткой, уложить в банку, пересыпать сахаром и специями. Влить водку, накрыть тканью, зафиксировать бечевкой. Оставить на солнце на 2 месяца. Встряхивать каждые 2-3 дня. Процедить, разлить по бутылкам. Хранить в холодильнике.

3. Наливка из замороженной вишни

Ингредиенты (на 15 порций):

Замороженная вишня — 800 г

Водка — 750 мл

Коричневый сахар — 200 г

Как готовить:

Вишню размораживать над миской с сахаром 8-10 часов. Ягоды переложить в банку. Сок с сахаром при необходимости подогреть. Влить сок и водку в банку с вишней. Плотно закрыть, настаивать в темноте 1-3 месяца. Процедить через марлю в 6-8 слоев. Хранить в прохладе.

Совет:

Наливку можно подавать в ноузинге, добавив 2-3 замороженные ягоды.

4. Наливка "100 листьев" (на спирту)

Ингредиенты (на 16 порций):

Вишня — 1 стакан

Сахар — 1 стакан

Спирт 96% — 200 мл

Листья вишни, малины, смородины — по 33 шт.

Лимонная кислота — 1 ч. л.

Вода — 800 мл

Как готовить:

Вишню и листья отварить 30 минут. Отцедить, отвар остудить. Добавить сахар и кислоту, прогреть до растворения. Остудить, влить спирт и 300 мл воды. Процедить через фильтр. Хранить в холодильнике.

Важно:

При разбавлении спирта соблюдать правило — добавлять спирт в воду, а не наоборот.

5. Наливка на коньяке

Ингредиенты (на 24 порции):

Вишня с косточками — 1 кг

Коньяк — 1 л

Сахар — 150-200 г

Вишнёвые листья — 10 шт.

Гвоздика — 3-4 бутона

Как готовить:

Ягоды наколоть, уложить в банку с сахаром, гвоздикой и листьями. Влить коньяк, плотно закрыть. Настаивать 30 дней в тёмном месте, встряхивать каждые 3-4 дня. Процедить через ткань, разлить по бутылкам. При необходимости добавить немного сахарного сиропа.

Полезно знать:

Оставшиеся ягоды — отличная добавка в коктейли и десерты.

Уточнения

Нали́вка — сладкая фруктово-ягодная настойка.

