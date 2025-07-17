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5 лучших рецептов вишнёвой наливки: от классики до коньяка

Рецепты вишнёвой наливки: на водке, коньяке и спирту
Еда

Вишневая наливка — напиток с историей. Ещё пару веков назад ею угощали как в усадьбах, так и на деревенских обедах. Сладкая, терпкая, ароматная — она и сегодня остаётся одной из самых любимых домашних настоек. Приготовить вишнёвку самостоятельно несложно. Достаточно хороших ягод, качественного алкоголя и немного терпения.

Вишневая наливка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вишневая наливка

Что понадобится для вишнёвой наливки:

Ягоды:
Свежие, спелые, плотные. Замороженная вишня тоже подойдёт, особенно если замораживалась вручную. Даже пара испорченных ягод могут испортить вкус наливки — требуется тщательная переборка.

Косточки:
Можно оставить. В косточках содержится амигдалин — он придаёт лёгкую горечь, напоминающую миндаль. В разумных дозах безопасен.

Алкоголь:
Подойдут водка, самогон, спирт, коньяк, виски. Важно использовать качественный продукт — без лишних запахов и постороннего послевкусия.

Сахар:
Белый или коричневый. В отдельных рецептах допустимо заменить на мёд — но с осторожностью, особенно с сортами с ярко выраженным вкусом.

Специи:
Гвоздика, мускатный орех, душистый перец, корица, кардамон. Они придают напитку глубину.

Рецепты наливок из вишни

1. Классическая наливка на водке

Ингредиенты (на 24 порции):

  • Вишня — 600 г

  • Водка — 1 л

  • Сахар — 600 г

  • Листья вишни — 50 г

  • Лимонная кислота — 2 ст. л.

Как готовить:

  1. Вишню и листья вымыть, обсушить. В кастрюлю выложить слоями листья, ягоды, сахар.

  2. Влить 2 л воды, довести до кипения. Варить 15 минут на среднем огне.

  3. Остудить. Процедить через марлю, не разминая ягоды.

  4. В готовый сироп добавить лимонную кислоту и водку, перемешать.

  5. Настаивать 36 часов при комнатной температуре.

  6. Разлить по бутылкам, хранить в холодильнике.

Полезно знать:
Такой напиток прекрасно сочетается с игристым вином — 20 мл наливки + 100 мл брюта + лёд.

2. Наливка из вишни с косточками

Ингредиенты (на 12 порций):

  • Вишня с косточками — 1 кг

  • Водка — 0,5 л

  • Сахар — 5 ст. л.

  • Гвоздика — 3 бутона

  • Мускатный орех и корица — по щепотке

Как готовить:

  1. Ягоды наколоть зубочисткой, уложить в банку, пересыпать сахаром и специями.

  2. Влить водку, накрыть тканью, зафиксировать бечевкой.

  3. Оставить на солнце на 2 месяца. Встряхивать каждые 2-3 дня.

  4. Процедить, разлить по бутылкам. Хранить в холодильнике.

3. Наливка из замороженной вишни

Ингредиенты (на 15 порций):

  • Замороженная вишня — 800 г

  • Водка — 750 мл

  • Коричневый сахар — 200 г

Как готовить:

  1. Вишню размораживать над миской с сахаром 8-10 часов.

  2. Ягоды переложить в банку. Сок с сахаром при необходимости подогреть.

  3. Влить сок и водку в банку с вишней.

  4. Плотно закрыть, настаивать в темноте 1-3 месяца.

  5. Процедить через марлю в 6-8 слоев. Хранить в прохладе.

Совет:
Наливку можно подавать в ноузинге, добавив 2-3 замороженные ягоды.

4. Наливка "100 листьев" (на спирту)

Ингредиенты (на 16 порций):

  • Вишня — 1 стакан

  • Сахар — 1 стакан

  • Спирт 96% — 200 мл

  • Листья вишни, малины, смородины — по 33 шт.

  • Лимонная кислота — 1 ч. л.

  • Вода — 800 мл

Как готовить:

  1. Вишню и листья отварить 30 минут.

  2. Отцедить, отвар остудить.

  3. Добавить сахар и кислоту, прогреть до растворения.

  4. Остудить, влить спирт и 300 мл воды.

  5. Процедить через фильтр. Хранить в холодильнике.

Важно:
При разбавлении спирта соблюдать правило — добавлять спирт в воду, а не наоборот.

5. Наливка на коньяке

Ингредиенты (на 24 порции):

  • Вишня с косточками — 1 кг

  • Коньяк — 1 л

  • Сахар — 150-200 г

  • Вишнёвые листья — 10 шт.

  • Гвоздика — 3-4 бутона

Как готовить:

  1. Ягоды наколоть, уложить в банку с сахаром, гвоздикой и листьями.

  2. Влить коньяк, плотно закрыть.

  3. Настаивать 30 дней в тёмном месте, встряхивать каждые 3-4 дня.

  4. Процедить через ткань, разлить по бутылкам.

  5. При необходимости добавить немного сахарного сиропа.

Полезно знать:
Оставшиеся ягоды — отличная добавка в коктейли и десерты.

Уточнения

Нали́вка — сладкая фруктово-ягодная настойка.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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