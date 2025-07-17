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Крабовый салат без тяжести: как приготовить и подать по-новому

Праздничный салат с крабовыми палочками, кукурузой и яйцами
2:19
Еда

Классический салат с крабовыми палочками знаком каждому. Но стоит лишь немного изменить пропорции, подачу или добавить неожиданный ингредиент — и на столе уже новое блюдо. В этом варианте сделан акцент на свежесть: используются хрустящие огурцы, тонкая капуста, ароматный укроп и минимум "тяжёлых" компонентов.

Крабовый салат
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крабовый салат

Подойдёт как для повседневного ужина, так и для праздничной подачи — особенно если сервировать салат порционно с помощью кулинарных колец.

Ингредиенты на 4 порции:

  • Яйца — 4 шт.

  • Кукуруза консервированная — 300 г

  • Крабовые палочки — 400 г

  • Свежие огурцы — 2 шт.

  • Пекинская капуста — 4 листа

  • Укроп — 2 веточки

  • Майонез — 100 г

  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Как приготовить салат с крабовыми палочками и огурцом:

1. Подготовка яиц.
Яйца залить холодной водой, довести до кипения и варить 10 минут. Затем остудить под холодной проточной водой.

2. Обработка овощей.
Кукурузу откинуть на дуршлаг, промыть холодной кипячёной водой. Огурцы вымыть, обсушить, срезать кончики, разрезать вдоль и нарезать небольшими кубиками.

3. Работа с крабовыми палочками и зеленью.
Крабовые палочки мелко нарезать. Листья пекинской капусты промыть, обсушить и нашинковать как можно тоньше. Укроп вымыть и мелко порубить.

4. Сборка салата.
Яйца очистить и натереть на крупной тёрке. В глубокой миске соединить яйца, кукурузу, огурцы, крабовые палочки, капусту и укроп. Посолить, поперчить, добавить майонез и перемешать. При необходимости увеличить количество майонеза.

5. Подача.
Для эффектной подачи использовать кулинарные кольца: выложить в них салат, плотно утрамбовать, накрыть пищевой плёнкой и убрать в холодильник на 1 час. Перед подачей кольца снять. При желании украсить зеленью, ломтиками огурца или зёрнами кукурузы.

Уточнения

Оливье́ закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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