Крабовый салат без тяжести: как приготовить и подать по-новому

Праздничный салат с крабовыми палочками, кукурузой и яйцами

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Классический салат с крабовыми палочками знаком каждому. Но стоит лишь немного изменить пропорции, подачу или добавить неожиданный ингредиент — и на столе уже новое блюдо. В этом варианте сделан акцент на свежесть: используются хрустящие огурцы, тонкая капуста, ароматный укроп и минимум "тяжёлых" компонентов.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крабовый салат

Подойдёт как для повседневного ужина, так и для праздничной подачи — особенно если сервировать салат порционно с помощью кулинарных колец.

Ингредиенты на 4 порции:

Яйца — 4 шт.

Кукуруза консервированная — 300 г

Крабовые палочки — 400 г

Свежие огурцы — 2 шт.

Пекинская капуста — 4 листа

Укроп — 2 веточки

Майонез — 100 г

Соль и чёрный перец — по вкусу

Как приготовить салат с крабовыми палочками и огурцом:

1. Подготовка яиц.

Яйца залить холодной водой, довести до кипения и варить 10 минут. Затем остудить под холодной проточной водой.

2. Обработка овощей.

Кукурузу откинуть на дуршлаг, промыть холодной кипячёной водой. Огурцы вымыть, обсушить, срезать кончики, разрезать вдоль и нарезать небольшими кубиками.

3. Работа с крабовыми палочками и зеленью.

Крабовые палочки мелко нарезать. Листья пекинской капусты промыть, обсушить и нашинковать как можно тоньше. Укроп вымыть и мелко порубить.

4. Сборка салата.

Яйца очистить и натереть на крупной тёрке. В глубокой миске соединить яйца, кукурузу, огурцы, крабовые палочки, капусту и укроп. Посолить, поперчить, добавить майонез и перемешать. При необходимости увеличить количество майонеза.

5. Подача.

Для эффектной подачи использовать кулинарные кольца: выложить в них салат, плотно утрамбовать, накрыть пищевой плёнкой и убрать в холодильник на 1 час. Перед подачей кольца снять. При желании украсить зеленью, ломтиками огурца или зёрнами кукурузы.

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

