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Воздушная, как облако: запеканка из творога и манки

Рецепт творожной запеканки с манкой без муки
2:19
Еда

Нежная, воздушная и ароматная творожная запеканка возвращает в детство с первого кусочка. Это простое блюдо, знакомое каждому, готовится без муки — основой служит манка, а шелковистую текстуру обеспечивает тщательно протёртый творог.

творожная запеканка
Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain
творожная запеканка

Подходит как для завтрака, так и для сладкого перекуса. Легко приготовить даже начинающему: никаких сложных ингредиентов, техника — на интуитивном уровне. Самый важный этап — обработка творога. Именно она делает запеканку по-настоящему воздушной и однородной.

Ингредиенты на 6 порций:

  • Творог 5% — 600 г

  • Манная крупа — 4 ст. л.

  • Яйца куриные — 3 шт.

  • Сахар — 100 г

  • Соль — 0,5 ч. л.

  • Сливочное масло — 10 г (для смазывания формы)

Как приготовить запеканку с манкой без муки:

1. Подготовка формы.
Форму диаметром 22 см смазать сливочным маслом и слегка присыпать манкой. Лишнюю манку аккуратно стряхнуть.

2. Подготовка творога.
Творог дважды протереть через мелкое сито. При желании можно пробить массу блендером — до абсолютно гладкой текстуры. Именно это придаёт запеканке характерную нежность.

3. Взбивание яиц.
Духовку разогреть до 170 °C. В чашу миксера вбить яйца, добавить сахар и соль. Взбить до получения пышной светлой массы.

4. Соединение ингредиентов.
Яичную смесь соединить с протёртым творогом. Всыпать манку, перемешать. Смесь оставить при комнатной температуре на 10 минут, чтобы манка набухла.

5. Запекание.
Готовую массу выложить в форму и отправить в разогретую духовку. Выпекать около 45 минут — до румяной корочки и устойчивой середины.

6. Подача.
Запеканку остудить хотя бы до тёплого состояния — она станет плотнее и легко нарежется. Подавать с ягодами, фруктами, сметаной или сгущёнкой.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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