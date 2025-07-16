Воздушная, как облако: запеканка из творога и манки

Рецепт творожной запеканки с манкой без муки

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Нежная, воздушная и ароматная творожная запеканка возвращает в детство с первого кусочка. Это простое блюдо, знакомое каждому, готовится без муки — основой служит манка, а шелковистую текстуру обеспечивает тщательно протёртый творог.

Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain творожная запеканка

Подходит как для завтрака, так и для сладкого перекуса. Легко приготовить даже начинающему: никаких сложных ингредиентов, техника — на интуитивном уровне. Самый важный этап — обработка творога. Именно она делает запеканку по-настоящему воздушной и однородной.

Ингредиенты на 6 порций:

Творог 5% — 600 г

Манная крупа — 4 ст. л.

Яйца куриные — 3 шт.

Сахар — 100 г

Соль — 0,5 ч. л.

Сливочное масло — 10 г (для смазывания формы)

Как приготовить запеканку с манкой без муки:

1. Подготовка формы.

Форму диаметром 22 см смазать сливочным маслом и слегка присыпать манкой. Лишнюю манку аккуратно стряхнуть.

2. Подготовка творога.

Творог дважды протереть через мелкое сито. При желании можно пробить массу блендером — до абсолютно гладкой текстуры. Именно это придаёт запеканке характерную нежность.

3. Взбивание яиц.

Духовку разогреть до 170 °C. В чашу миксера вбить яйца, добавить сахар и соль. Взбить до получения пышной светлой массы.

4. Соединение ингредиентов.

Яичную смесь соединить с протёртым творогом. Всыпать манку, перемешать. Смесь оставить при комнатной температуре на 10 минут, чтобы манка набухла.

5. Запекание.

Готовую массу выложить в форму и отправить в разогретую духовку. Выпекать около 45 минут — до румяной корочки и устойчивой середины.

6. Подача.

Запеканку остудить хотя бы до тёплого состояния — она станет плотнее и легко нарежется. Подавать с ягодами, фруктами, сметаной или сгущёнкой.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

