Кабачки с фаршем по-новому: нежные лодочки на овощной подушке

Запечённые кабачки с куриным фаршем и хмели-сунели

2:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Запечённые кабачки с начинкой — блюдо, которое всегда смотрится празднично, но готовится легко. Особенно летом, когда на рынке изобилие свежих овощей, а хочется чего-то лёгкого, но сытного. Кабачковые "лодочки" с куриным фаршем — именно такой вариант: нежные, сочные, с румяной корочкой и ярким ароматом специй.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запечённые цукини с курицей и сыром

Кстати, начинку всегда можно адаптировать под вкус или содержимое холодильника: добавить рис, сыр, грибы или приготовить вегетарианскую версию. Универсальное блюдо, которое выручит и на будничный обед, и на ужин с гостями.

Ингредиенты на 4 порции:

Кабачки — 4 шт. (около 600 г)

Куриный фарш — 400 г

Помидоры — 2 шт. (250 г)

Морковь — 1 шт. (100 г)

Чеснок — 2 зубчика (10 г)

Яйцо — 1 крупное (С0)

Манная крупа — 2 ст. л.

Растительное масло — 2 ст. л. + немного для смазывания

Хмели-сунели — 1 ч. л.

Соль, свежемолотый перец — по вкусу

Как приготовить кабачки с куриным фаршем в духовке:

1. Подготовить кабачки.

Разогреть духовку до 160 °C. Противень застелить бумагой для выпечки. Кабачки разрезать вдоль пополам, вынуть ложкой мякоть, оставив стенки толщиной около 1 см. Мякоть мелко нарезать. Половинки кабачков посолить изнутри.

2. Подготовить овощи.

Морковь и чеснок очистить, натереть на тёрке. Обжарить мякоть кабачка, морковь и чеснок в растительном масле 5-7 минут на среднем огне до мягкости. Переложить в глубокую миску.

3. Сделать начинку.

К овощной смеси добавить куриный фарш, яйцо, манку, приправить солью, перцем и хмели-сунели. Перемешать до однородной консистенции.

4. Подготовить подушку из помидоров.

Помидоры нарезать кружочками толщиной около 1 см. Выложить в форму, сбрызнуть маслом, посолить и поперчить.

5. Сформировать и запечь.

Кабачки наполнить фаршем, утрамбовывая и формируя горку. Разместить на помидорах в форме. Запекать в верхней части духовки 25-30 минут до румяной корочки и готовности фарша.

6. Подача.

Подавать горячими — как самостоятельное блюдо или в сопровождении лёгкого салата.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

