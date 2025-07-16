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Кабачки с фаршем по-новому: нежные лодочки на овощной подушке

Запечённые кабачки с куриным фаршем и хмели-сунели
2:45
Еда

Запечённые кабачки с начинкой — блюдо, которое всегда смотрится празднично, но готовится легко. Особенно летом, когда на рынке изобилие свежих овощей, а хочется чего-то лёгкого, но сытного. Кабачковые "лодочки" с куриным фаршем — именно такой вариант: нежные, сочные, с румяной корочкой и ярким ароматом специй.

Запечённые цукини с курицей и сыром
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённые цукини с курицей и сыром

Кстати, начинку всегда можно адаптировать под вкус или содержимое холодильника: добавить рис, сыр, грибы или приготовить вегетарианскую версию. Универсальное блюдо, которое выручит и на будничный обед, и на ужин с гостями.

Ингредиенты на 4 порции:

  • Кабачки — 4 шт. (около 600 г)

  • Куриный фарш — 400 г

  • Помидоры — 2 шт. (250 г)

  • Морковь — 1 шт. (100 г)

  • Чеснок — 2 зубчика (10 г)

  • Яйцо — 1 крупное (С0)

  • Манная крупа — 2 ст. л.

  • Растительное масло — 2 ст. л. + немного для смазывания

  • Хмели-сунели — 1 ч. л.

  • Соль, свежемолотый перец — по вкусу

Как приготовить кабачки с куриным фаршем в духовке:

1. Подготовить кабачки.
Разогреть духовку до 160 °C. Противень застелить бумагой для выпечки. Кабачки разрезать вдоль пополам, вынуть ложкой мякоть, оставив стенки толщиной около 1 см. Мякоть мелко нарезать. Половинки кабачков посолить изнутри.

2. Подготовить овощи.
Морковь и чеснок очистить, натереть на тёрке. Обжарить мякоть кабачка, морковь и чеснок в растительном масле 5-7 минут на среднем огне до мягкости. Переложить в глубокую миску.

3. Сделать начинку.
К овощной смеси добавить куриный фарш, яйцо, манку, приправить солью, перцем и хмели-сунели. Перемешать до однородной консистенции.

4. Подготовить подушку из помидоров.
Помидоры нарезать кружочками толщиной около 1 см. Выложить в форму, сбрызнуть маслом, посолить и поперчить.

5. Сформировать и запечь.
Кабачки наполнить фаршем, утрамбовывая и формируя горку. Разместить на помидорах в форме. Запекать в верхней части духовки 25-30 минут до румяной корочки и готовности фарша.

6. Подача.
Подавать горячими — как самостоятельное блюдо или в сопровождении лёгкого салата.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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