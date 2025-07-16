Кабачки с фаршем по-новому: нежные лодочки на овощной подушке

Запечённые кабачки с начинкой — блюдо, которое всегда смотрится празднично, но готовится легко. Особенно летом, когда на рынке изобилие свежих овощей, а хочется чего-то лёгкого, но сытного. Кабачковые "лодочки" с куриным фаршем — именно такой вариант: нежные, сочные, с румяной корочкой и ярким ароматом специй.
Кстати, начинку всегда можно адаптировать под вкус или содержимое холодильника: добавить рис, сыр, грибы или приготовить вегетарианскую версию. Универсальное блюдо, которое выручит и на будничный обед, и на ужин с гостями.
Кабачки — 4 шт. (около 600 г)
Куриный фарш — 400 г
Помидоры — 2 шт. (250 г)
Морковь — 1 шт. (100 г)
Чеснок — 2 зубчика (10 г)
Яйцо — 1 крупное (С0)
Манная крупа — 2 ст. л.
Растительное масло — 2 ст. л. + немного для смазывания
Хмели-сунели — 1 ч. л.
Соль, свежемолотый перец — по вкусу
1. Подготовить кабачки.
Разогреть духовку до 160 °C. Противень застелить бумагой для выпечки. Кабачки разрезать вдоль пополам, вынуть ложкой мякоть, оставив стенки толщиной около 1 см. Мякоть мелко нарезать. Половинки кабачков посолить изнутри.
2. Подготовить овощи.
Морковь и чеснок очистить, натереть на тёрке. Обжарить мякоть кабачка, морковь и чеснок в растительном масле 5-7 минут на среднем огне до мягкости. Переложить в глубокую миску.
3. Сделать начинку.
К овощной смеси добавить куриный фарш, яйцо, манку, приправить солью, перцем и хмели-сунели. Перемешать до однородной консистенции.
4. Подготовить подушку из помидоров.
Помидоры нарезать кружочками толщиной около 1 см. Выложить в форму, сбрызнуть маслом, посолить и поперчить.
5. Сформировать и запечь.
Кабачки наполнить фаршем, утрамбовывая и формируя горку. Разместить на помидорах в форме. Запекать в верхней части духовки 25-30 минут до румяной корочки и готовности фарша.
6. Подача.
Подавать горячими — как самостоятельное блюдо или в сопровождении лёгкого салата.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
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