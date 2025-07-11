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Как японские сладости завоевали сердца гурманов: тайны шеф-повара

Японская кухня от чизкейков до пончиков моти — что пробовать
2:15
Еда

В последние годы британские рестораны активно включают в свои меню разнообразные японские кулинарные изыски, от наваристого рамена до изысканных суши.

японские моти-пончики
Фото: en.m.wikipedia by Psc.bltl is licensed under Free More info
японские моти-пончики

Однако сейчас в центре внимания британских гурманов оказались сладости из Страны восходящего солнца.

Леонард Таньяг, шеф-повар ресторана LUNA Omakase, подчеркивает уникальность японских десертов, отмечая, что их отличие заключается не только в использовании эксклюзивных ингредиентов, но и в высочайшем уровне мастерства и строгой дисциплине, необходимых для их создания.

"В Японии, особенно в таких городах, как Токио и Киото, можно найти восхитительные десерты. Но лично мне больше всего нравится чизкейк с маття", — делится он.

Таньяг выражает обеспокоенность тем, что крупные бренды, пытаясь воспроизвести японские десерты за рубежом, зачастую акцентируют внимание лишь на визуальной составляющей, упуская качество.

"Фотографии могут быть привлекательными, но вкус отличается кардинально", — говорит он.

По мнению шеф-повара, это происходит из-за массового производства, недостаточного понимания состава ингредиентов и игнорирования сезонности, которая является ключевым фактором.

Он утверждает, что бренды, которым удается успешно адаптировать японские десерты, проявляют искреннюю приверженность сезонным вкусам и традиционным японским технологиям.

Таньяг также отмечает растущую популярность других трендов, вдохновленных японской кухней, таких как моти-пончики, юдзу-торты, зеленый чай ходзича и куромицу (японский сахарный сироп) в западных меню, пишет metro.

"Бренды ошибочно полагают, что японская кухня — это минимализм. На самом деле, она глубоко укоренена в традициях омотэнаси (гостеприимства), сезонности и невероятном внимании к деталям. Без этих элементов теряется душа блюда", — подчеркивает эксперт.

Он добавляет, что для достижения большего успеха брендам необходимо выходить за рамки "инстаграмной" подачи и сотрудничать с японскими шеф-поварами.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов; ментальная оболочка продукта или услуги — бренд является абстрактным названием.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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