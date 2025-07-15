Необычное лакомство к чаю: сладкий рецепт из кабачков и цитруса

Самое простое, что можно приготовить к чаю летом — это варенье из кабачков с лимоном. Вкус — с яркими ананасовыми нотками, аромат — цитрусовый, а на вид — прозрачное, янтарное лакомство. Многие слышали об этом рецепте, но редко готовят, и напрасно: сделать его несложно, а результат удивляет.
Идеальный способ утилизировать щедрый урожай кабачков — вместо банальной икры закатать пару баночек сладкого десерта. Особенно хорош он в паре с сырниками, овсянкой, блинами и, конечно, чашкой чая.
Кабачки — 1 кг (вес уже очищенных плодов)
Сахар — 1 кг
Лимон — 1 шт.
Лимонная кислота — 5 г
1. Подготовка овощей.
Кабачки очистить от кожуры, удалить семена, если они жесткие. Мякоть нарезать мелкими кубиками.
2. Настоять с сахаром.
Сложить кусочки в глубокую кастрюлю, засыпать сахаром и оставить минимум на час (можно на ночь) — чтобы кабачки дали сок.
3. Подготовить лимон.
С чистого лимона натереть цедру и выжать сок. Либо нарезать лимон прямо с кожурой — кружочками, а затем мелкими кубиками (при этом стоит учесть: белая часть между кожурой и мякотью может добавить горечь).
4. Первый нагрев.
Когда кабачки пустят сок, поставить кастрюлю на средний огонь. Довести до кипения, затем уменьшить огонь, добавить лимонную цедру, сок (или кусочки лимона) и лимонную кислоту. Варить 10-15 минут. Снять с плиты и остудить.
5. Повторная варка.
После остывания варенье снова довести до кипения, поварить 5 минут и снова остудить. Этот процесс повторить ещё раз — именно он даёт нужную консистенцию и вкус.
6. Закатка.
Банки и крышки простерилизовать. Горячее варенье разложить по банкам, закатать, перевернуть и оставить до полного остывания. Хранить в тёмном прохладном месте.
Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.
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