Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правильный полив арбузов в июле снижает риск растрескивания плодов
Удаление милиумов: кислоты, ретиноиды и аппаратные методы
Как использовать зубную пасту в автомобиле: два полезных лайфхака
В России может появиться система для отключения интернета: спасение или беда?
Леон Вил назвал способ усилить жим лежа с помощью ширины хвата
Рената Литвинова поделилась воспоминаниями со съёмок с Александром Миттой
Дерматолог Сафонова: отказ от солнцезащитного крема может привести к плачевным последствиям
Рождение ребёнка и материнский капитал: всё, что нужно знать о выплатах и их увеличении в 2025 году
Дерматолог Сафонова: люди с первым и вторым фототипами кожи наиболее уязвимы к солнцу

Необычное лакомство к чаю: сладкий рецепт из кабачков и цитруса

Кабачки, лимон и сахар: домашнее варенье с ароматом ананаса
2:19
Еда

Самое простое, что можно приготовить к чаю летом — это варенье из кабачков с лимоном. Вкус — с яркими ананасовыми нотками, аромат — цитрусовый, а на вид — прозрачное, янтарное лакомство. Многие слышали об этом рецепте, но редко готовят, и напрасно: сделать его несложно, а результат удивляет.

варенье
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
варенье

Идеальный способ утилизировать щедрый урожай кабачков — вместо банальной икры закатать пару баночек сладкого десерта. Особенно хорош он в паре с сырниками, овсянкой, блинами и, конечно, чашкой чая.

Что понадобится (на 20 порций):

  • Кабачки — 1 кг (вес уже очищенных плодов)

  • Сахар — 1 кг

  • Лимон — 1 шт.

  • Лимонная кислота — 5 г

Как приготовить варенье из кабачков с лимоном:

1. Подготовка овощей.
Кабачки очистить от кожуры, удалить семена, если они жесткие. Мякоть нарезать мелкими кубиками.

2. Настоять с сахаром.
Сложить кусочки в глубокую кастрюлю, засыпать сахаром и оставить минимум на час (можно на ночь) — чтобы кабачки дали сок.

3. Подготовить лимон.
С чистого лимона натереть цедру и выжать сок. Либо нарезать лимон прямо с кожурой — кружочками, а затем мелкими кубиками (при этом стоит учесть: белая часть между кожурой и мякотью может добавить горечь).

4. Первый нагрев.
Когда кабачки пустят сок, поставить кастрюлю на средний огонь. Довести до кипения, затем уменьшить огонь, добавить лимонную цедру, сок (или кусочки лимона) и лимонную кислоту. Варить 10-15 минут. Снять с плиты и остудить.

5. Повторная варка.
После остывания варенье снова довести до кипения, поварить 5 минут и снова остудить. Этот процесс повторить ещё раз — именно он даёт нужную консистенцию и вкус.

6. Закатка.
Банки и крышки простерилизовать. Горячее варенье разложить по банкам, закатать, перевернуть и оставить до полного остывания. Хранить в тёмном прохладном месте.

Уточнения

Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Наука и техника
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века Аудио 
Трамп пригрозил пошлинами 100% против РФ, если за 50 дней не будет сделки по Украине
Экономика и бизнес
Трамп пригрозил пошлинами 100% против РФ, если за 50 дней не будет сделки по Украине Аудио 
Почему стоит понимать жесты байкеров — даже если вы за рулём авто
Авто
Почему стоит понимать жесты байкеров — даже если вы за рулём авто Аудио 
Популярное
Он не должен был сохраниться: у берегов Швеции нашли уникальный корабль-призрак XV века

У берегов Швеции нашли уникальный корабль, построенный задолго до эпохи паруса. Как он изменил представление об истории скандинавского флота?

Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Врач рассказал, какое варенье считается самым полезным
Он светится, откладывает яйца и бьёт ядом — существо, которому 187 миллионов лет
Россия предупредила Запад о свободе судоходства в Балтийском море
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Любовь с компрессией: почему дизель — не для всех, но те, кто понял, уже не меняют
Этот летний рецепт кабачковых оладий влюбляет с первого укуса: секрет в одном добавлении
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Последние материалы
Кондиционер для волос вместо автополироли: простой способ сделать машину сияющей
В Дубае представили шоколад с манго, маракуйей и карамелью
Чеснок начал желтеть и полегать — сигнал к срочной уборке
Синицы и воробьи кажутся соседями, но зимой становятся заклятыми врагами — вся правда об их борьбе
Рэперша утверждает: Макгрегор прислал интимные изображения и угрожал молчать
Военный эксперт Михайлов: ракету Х-101 крайне сложно перехватить
Данила Козловский рассказал о своей дочери Оде в спектакле Frank
Тренировка до отказа задействует больше мышечных волокон
Врач Мясников: эмоции и обстановка влияют на усвоение пищи
Авиакомпания под угрозой из-за инцидента с кипятком: пассажирка требует компенсацию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.