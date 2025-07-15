Шоколадный сюрприз из Дубая: почему о нём говорят все сладкоежки

Любителям десертов в Эмиратах стоит обратить внимание на новую лимитированную плитку шоколада, которую представил бренд FIX Dessert Chocolatier. Летняя новинка получила название Time To Mango и уже успела привлечь внимание всех, кто неравнодушен к нестандартным сладостям.
Time To Mango — это дизайнерская плитка белого шоколада с фруктовой начинкой. В её составе:
ароматное манго;
кисло-сладкая маракуйя;
яркий хруст взрывной карамели (popping candy).
Такое сочетание превращает каждую дольку в маленькое вкусовое шоу. Плитка не только радует глаз своим оформлением, но и создаёт настоящие сенсорные впечатления.
Новинка впервые была представлена в рамках pop-up мероприятия в Mall of the Emirates с 13 по 15 июня. А с 16 июня 2025 года Time To Mango поступила в открытую продажу эксклюзивно через Deliveroo.
Доставка по Дубаю и Абу-Даби
Примерная цена: 1500 рублей
Бренд FIX давно зарекомендовал себя как производитель дизайнерского шоколада с нестандартными вкусами. В прошлом уже были выпущены плитки с фисташкой и кунафой, орехами пекан и карамелью. Time To Mango продолжает эту линию, но делает акцент на тропической свежести и игривости текстур.
По словам соосновательницы бренда, Сары Хамуды, каждая плитка — это не просто десерт, а целое впечатление:
"Мы не просто делаем сладкое. Мы создаём сенсорные впечатления — от визуального оформления до вкусового раскрытия. Time To Mango — это десерт, который удивляет снова и снова.”
Тем, кто любит белый шоколад, но ищет что-то свежее и необычное
Поклонникам экзотических фруктов
В качестве подарка или сувенира из Дубая
Всем, кто хочет попробовать лимитированное издание от культового бренда
Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
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