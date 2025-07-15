Шоколадный сюрприз из Дубая: почему о нём говорят все сладкоежки

В Дубае представили шоколад с манго, маракуйей и карамелью

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Любителям десертов в Эмиратах стоит обратить внимание на новую лимитированную плитку шоколада, которую представил бренд FIX Dessert Chocolatier. Летняя новинка получила название Time To Mango и уже успела привлечь внимание всех, кто неравнодушен к нестандартным сладостям.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) дубайский шоколад

Что внутри

Time To Mango — это дизайнерская плитка белого шоколада с фруктовой начинкой. В её составе:

ароматное манго;

кисло-сладкая маракуйя;

яркий хруст взрывной карамели (popping candy).

Такое сочетание превращает каждую дольку в маленькое вкусовое шоу. Плитка не только радует глаз своим оформлением, но и создаёт настоящие сенсорные впечатления.

Где и как купить

Новинка впервые была представлена в рамках pop-up мероприятия в Mall of the Emirates с 13 по 15 июня. А с 16 июня 2025 года Time To Mango поступила в открытую продажу эксклюзивно через Deliveroo.

Доставка по Дубаю и Абу-Даби

Примерная цена: 1500 рублей

Почему новинка вызывает столько внимания

Бренд FIX давно зарекомендовал себя как производитель дизайнерского шоколада с нестандартными вкусами. В прошлом уже были выпущены плитки с фисташкой и кунафой, орехами пекан и карамелью. Time To Mango продолжает эту линию, но делает акцент на тропической свежести и игривости текстур.

По словам соосновательницы бренда, Сары Хамуды, каждая плитка — это не просто десерт, а целое впечатление:

"Мы не просто делаем сладкое. Мы создаём сенсорные впечатления — от визуального оформления до вкусового раскрытия. Time To Mango — это десерт, который удивляет снова и снова.”

Кому подойдёт Time To Mango

Тем, кто любит белый шоколад, но ищет что-то свежее и необычное

Поклонникам экзотических фруктов

В качестве подарка или сувенира из Дубая

Всем, кто хочет попробовать лимитированное издание от культового бренда

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.



