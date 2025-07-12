Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Билеты дороже, но спрос стабилен: что ждать от отдыха в Геленджике
Аномальные суммы на депозитах? Банки могут потребовать документы
Ракообразный хищник впервые выявлен на глубине около 8 километров
Что покупают россияне? Лидеры по продажам среди подержанных авто в июне 2025
20 минут для идеального тела: шокирующие советы дал Арнольд Шварценеггер
Стилисты рассказали, какие привычки визуально портят образ и делают его дешевле
Тревога по поводу Popillia Japonica: как защитить растения
Какие отделочные материалы устарели и портят интерьер — мнение эксперта по дизайну
Чёрный кофе улучшает память и предотвращает диабет

Секретный рецепт, который ускорит восстановление мышц: кофейный десерт с протеином

Кофейный десерт с протеином: идеальный перекус после тренировки
4:25
Еда

Если вы мечтаете о вкусном лакомстве, которое не только подарит вам наслаждение, но и поможет восстановиться после тренировки, этот кофейный десерт с высоким содержанием белка — то, что вам нужно. Помимо восхитительного вкуса, он станет отличным источником питательных веществ для ваших мышц, ускоряя их восстановление и способствуя росту.

Шоколадный мусс
Фото: commons.wikimedia.org by Thesupermat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шоколадный мусс

После интенсивных тренировок мышцы нуждаются в особом уходе. Белок играет ключевую роль в восстановлении микроразрывов мышечных волокон, которые возникают во время физической активности. Быстрое поступление необходимых аминокислот помогает мышцам расти и становиться сильнее. Этот десерт объединяет два важных компонента: энергию кофе и восстанавливающие свойства белка.

Роль белка в росте и восстановлении мышц

Когда вы занимаетесь силовыми тренировками, ваши мышцы подвергаются нагрузке, что приводит к микротравмам. Это не так плохо, как кажется, ведь именно этот процесс стимулирует рост мышечной ткани. Для восстановления и наращивания мышц организму необходимы аминокислоты, которые содержатся в белке.

Многие предпочитают получать белок из продуктов животного происхождения, таких как мясо, рыба, яйца и молочные продукты. Однако есть и растительные источники белка, такие как бобовые, орехи, соя и цельнозерновые. Также существуют удобные варианты в виде протеиновых порошков — сывороточных, казеиновых или растительных, которые позволяют быстро увеличить потребление белка, пишет cmu.fr.

Добавление протеина в десерты делает их не только полезными, но и вкусными. Это превращает обычный перекус после тренировки в настоящее удовольствие, а не в скучную обязанность.

Ингредиенты для вкусного и питательного кофейного десерта с протеином
Этот десерт не только вкусен, но и невероятно полезен. Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 2 чашки холодного кофе
  • 2 пакетика неароматизированного желатина
  • 1 чашка обезжиренного или растительного молока (по вашему вкусу)
  • 2 столовые ложки протеинового порошка (лучше всего ванильный или неароматизированный)
  • Подсластитель (от 2 до 4 столовых ложек, в зависимости от ваших предпочтений)

Кофе содержит кофеин, который помогает повысить энергию и концентрацию, а также антиоксиданты, поддерживающие здоровье. Желатин добавляет коллаген, полезный для кожи и суставов, и придает десерту желеобразную текстуру. Молочные или растительные напитки содержат кальций, витамины и белок, улучшая кремовую консистенцию и питательность. Протеиновый порошок обеспечивает мышцы необходимыми аминокислотами, а подсластитель добавляет вкус без лишних калорий, особенно если выбрать вариант без сахара.

Пошаговый рецепт приготовления кофейного десерта с протеином

Этот десерт очень прост в приготовлении и идеально подходит для подготовки заранее.

  1. Начните с растворения желатина в половине чашки холодного кофе. Оставьте его на пять минут, чтобы желатин набух.
  2. Нагрейте оставшийся кофе, но не доводите его до кипения. Добавьте желатиновую смесь и тщательно перемешайте до полного растворения.
  3. Влейте молоко и протеиновый порошок, перемешайте до получения однородной массы.
  4. Добавьте подсластитель по вкусу и разлейте смесь по формочкам или сервировочному блюду.
  5. Поставьте десерт в холодильник на четыре часа, чтобы он застыл.

В результате вы получите кремовый, богатый белком десерт с насыщенным кофейным вкусом. Этот десерт содержит мало жиров, умеренное количество углеводов и много белка, что делает его отличным выбором для перекуса после тренировки или в любое время суток, когда вам нужен заряд бодрости и полезных веществ.

Этот рецепт доказывает, что питательная еда может быть не только полезной, но и вкусной. Сочетание любимых вкусов, таких как кофе, с необходимыми организму белками делает этот десерт идеальным выбором.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Водителям рекомендовали отвечать не помню на вопрос ГАИ об алкоголе
Авто
Водителям рекомендовали отвечать не помню на вопрос ГАИ об алкоголе Аудио 
Как избавиться от клопов и тараканов без химии: уксус и сода в борьбе с насекомыми
Недвижимость
Как избавиться от клопов и тараканов без химии: уксус и сода в борьбе с насекомыми Аудио 
Удаление Луны от Земли на 3,8 см в год подтвердили в NASA
Наука и техника
Удаление Луны от Земли на 3,8 см в год подтвердили в NASA Аудио 
Популярное
Пять последних просьб кошки: как понять, что конец близок

Узнайте 5 знаков, которые могут свидетельствовать, что ваша кошка на пороге прощания. Поддержите ее в последние часы с любовью и заботой.

Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы
Рекордные кабаны: где были зафиксированы самые крупные особи в мире
Он весил, как слон: кабан-монстр, которого не утащила даже машина
Пока мы спали, на Марсе выросло нечто: от этого события даже у учёных мороз по коже
Мышь на подушке — это не любовь: почему коты приносят домой добычу
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Этот нейтральный ответ может спасти вас от штрафа: водителям стоит его запомнить
Что означает постукивание по шлему: язык байкеров на дороге
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Последние материалы
Аномальные суммы на депозитах? Банки могут потребовать документы
Ракообразный хищник впервые выявлен на глубине около 8 километров
Что покупают россияне? Лидеры по продажам среди подержанных авто в июне 2025
Кофейный десерт с протеином: идеальный перекус после тренировки
20 минут для идеального тела: шокирующие советы дал Арнольд Шварценеггер
Тревога по поводу Popillia Japonica: как защитить растения
Стилисты рассказали, какие привычки визуально портят образ и делают его дешевле
Какие отделочные материалы устарели и портят интерьер — мнение эксперта по дизайну
Чёрный кофе улучшает память и предотвращает диабет
Метод борьбы с клопами в саду
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.