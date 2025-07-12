Три слоя счастья: почему этот десерт с вишней и ванильным кремом набирает популярность

В мире десертов существует множество рецептов, но этот особенный выделяется своей простотой и невероятным вкусом. Представьте себе нежное сочетание детского бисквита, сочной вишни и воздушного крема — это не просто десерт, это настоящее кулинарное приключение!
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десерт в стакане
Ингредиенты
3 яйца (около 150 г)
150 г сахара
1 пакетик ванильного сахара (около 8 г)
50 г муки
80 мл молока
300 г детского бисквита (Andante, несладкий, натуральная версия)
200 г вишневого варенья
Приготовление
В миске взбейте яйца до образования пены. Добавьте сахар и продолжайте взбивать до полного растворения и увеличения объема.
Постепенно введите ванильный сахар и просеянную муку, тщательно перемешивая, чтобы избежать комочков.
В кастрюле нагрейте 50 мл молока, не доводя до кипения. Снимите молоко с огня и аккуратно влейте его в яично-сахарную смесь. Поставьте кастрюлю на средний огонь и, постоянно помешивая венчиком, варите до загустения.
Накройте готовый крем пищевой пленкой и оставьте остывать до комнатной температуры. После этого переложите крем в кондитерский мешок для удобства использования.
Процедите вишневое варенье, оставив немного сока. Тщательно слейте воду с ягод.
Смешайте оставшиеся 300 мл молока с небольшим количеством вишневого сока. При необходимости добавьте сахарную пудру для сладости. Обмакните бисквиты в эту смесь. Для этого рецепта используются натуральные бисквиты Andante, приготовленные без дополнительной сахарной посыпки.
В большой миске выложите слой ванильного крема, затем добавьте несколько ягод вишни и пропитанные бисквитные коржи. Повторяйте слои, пока не закончатся все ингредиенты. Завершите десерт слоем крема и украсьте сверху вишнями.
Поставьте десерт в холодильник минимум на 3 часа перед подачей.
Этот десерт из детского бисквита не только выглядит аппетитно, но и радует своим насыщенным вкусом, пишет mindmegette.hu. Подавайте его охлажденным, чтобы насладиться каждой ложкой этого кулинарного шедевра. Приятного аппетита!
Уточнения
Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).