Три слоя счастья: почему этот десерт с вишней и ванильным кремом набирает популярность

Бисквит, нежный крем и вишня: идеальное сочетание для десерта, который понравится всем

2:29 Your browser does not support the audio element. Еда

В мире десертов существует множество рецептов, но этот особенный выделяется своей простотой и невероятным вкусом. Представьте себе нежное сочетание детского бисквита, сочной вишни и воздушного крема — это не просто десерт, это настоящее кулинарное приключение!

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain десерт в стакане

Ингредиенты

3 яйца (около 150 г)

150 г сахара

1 пакетик ванильного сахара (около 8 г)

50 г муки

80 мл молока

300 г детского бисквита (Andante, несладкий, натуральная версия)

200 г вишневого варенья

Приготовление

В миске взбейте яйца до образования пены. Добавьте сахар и продолжайте взбивать до полного растворения и увеличения объема. Постепенно введите ванильный сахар и просеянную муку, тщательно перемешивая, чтобы избежать комочков. В кастрюле нагрейте 50 мл молока, не доводя до кипения. Снимите молоко с огня и аккуратно влейте его в яично-сахарную смесь. Поставьте кастрюлю на средний огонь и, постоянно помешивая венчиком, варите до загустения. Накройте готовый крем пищевой пленкой и оставьте остывать до комнатной температуры. После этого переложите крем в кондитерский мешок для удобства использования. Процедите вишневое варенье, оставив немного сока. Тщательно слейте воду с ягод. Смешайте оставшиеся 300 мл молока с небольшим количеством вишневого сока. При необходимости добавьте сахарную пудру для сладости. Обмакните бисквиты в эту смесь. Для этого рецепта используются натуральные бисквиты Andante, приготовленные без дополнительной сахарной посыпки. В большой миске выложите слой ванильного крема, затем добавьте несколько ягод вишни и пропитанные бисквитные коржи. Повторяйте слои, пока не закончатся все ингредиенты. Завершите десерт слоем крема и украсьте сверху вишнями. Поставьте десерт в холодильник минимум на 3 часа перед подачей.

Этот десерт из детского бисквита не только выглядит аппетитно, но и радует своим насыщенным вкусом, пишет mindmegette.hu. Подавайте его охлажденным, чтобы насладиться каждой ложкой этого кулинарного шедевра. Приятного аппетита!

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).



