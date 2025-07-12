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Три слоя счастья: почему этот десерт с вишней и ванильным кремом набирает популярность

Бисквит, нежный крем и вишня: идеальное сочетание для десерта, который понравится всем
2:29
Еда

В мире десертов существует множество рецептов, но этот особенный выделяется своей простотой и невероятным вкусом. Представьте себе нежное сочетание детского бисквита, сочной вишни и воздушного крема — это не просто десерт, это настоящее кулинарное приключение!

десерт в стакане
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
десерт в стакане

Ингредиенты

  • 3 яйца (около 150 г)
  • 150 г сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара (около 8 г)
  • 50 г муки
  • 80 мл молока
  • 300 г детского бисквита (Andante, несладкий, натуральная версия)
  • 200 г вишневого варенья

Приготовление

  1. В миске взбейте яйца до образования пены. Добавьте сахар и продолжайте взбивать до полного растворения и увеличения объема.
  2. Постепенно введите ванильный сахар и просеянную муку, тщательно перемешивая, чтобы избежать комочков.
  3. В кастрюле нагрейте 50 мл молока, не доводя до кипения. Снимите молоко с огня и аккуратно влейте его в яично-сахарную смесь. Поставьте кастрюлю на средний огонь и, постоянно помешивая венчиком, варите до загустения.
  4. Накройте готовый крем пищевой пленкой и оставьте остывать до комнатной температуры. После этого переложите крем в кондитерский мешок для удобства использования.
  5. Процедите вишневое варенье, оставив немного сока. Тщательно слейте воду с ягод.
  6. Смешайте оставшиеся 300 мл молока с небольшим количеством вишневого сока. При необходимости добавьте сахарную пудру для сладости. Обмакните бисквиты в эту смесь. Для этого рецепта используются натуральные бисквиты Andante, приготовленные без дополнительной сахарной посыпки.
  7. В большой миске выложите слой ванильного крема, затем добавьте несколько ягод вишни и пропитанные бисквитные коржи. Повторяйте слои, пока не закончатся все ингредиенты. Завершите десерт слоем крема и украсьте сверху вишнями.
  8. Поставьте десерт в холодильник минимум на 3 часа перед подачей.

Этот десерт из детского бисквита не только выглядит аппетитно, но и радует своим насыщенным вкусом, пишет mindmegette.hu. Подавайте его охлажденным, чтобы насладиться каждой ложкой этого кулинарного шедевра. Приятного аппетита!

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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