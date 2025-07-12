Взрыв вкуса! Этот летний салат с рисом покоряет сердца — вот секрет его популярности

Холодный лимонный рис: простой рецепт освежающего итальянского салата

3:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы устали от однообразного рисового салата, этим летом у вас есть шанс открыть для себя что-то новое. Представляем холодный лимонный рис с рукколой и брезаолой — блюдо, которое перевернёт ваше представление о летних обедах и ужинах. Оно уже завоевало популярность благодаря видео на Piovono Ricette и стало настоящим хитом среди любителей вкусной и простой еды.

Фото: flickr.com by Lablascovegmenu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салат с рисом и овощами

Представьте себе свежесть лимона, нежность брезаолы и пряность рукколы в одном блюде. Это идеальное сочетание для летних дней, которое подарит вам наслаждение без тяжести. Лёгкий и ароматный, этот рис станет вашим спасением в жаркую погоду. Он прекрасно подходит для пикника на солнце или для быстрого, но изысканного ужина. Всё благодаря сливочному соусу, который легко готовится и превращает обычный рис в кулинарное произведение искусства, пишет pianolaureescientifiche.it.

Как приготовить холодный лимонный рис с рукколой и брезаолой

Для приготовления этого летнего шедевра вам понадобятся следующие ингредиенты (на 4 порции):

250 г риса басмати или пропаренного риса (выберите тот, который вам больше нравится — ароматный или более плотный).

70 г нарезанной тонкими полосками брезаолы.

40 г свежей рукколы.

50 г тёртого или измельчённого сыра Грана Падано.

Чёрный перец по вкусу.

Цедра 2 лимонов.

Для заправки:

30 мл свежего лимонного сока.

60 мл оливкового масла холодного отжима.

20 мл воды.

Щепотка соли.

Как сделать

Секрет этого блюда кроется в небольшой хитрости: поставьте форму для запекания или сервировочное блюдо в морозилку, пока варится рис. Это поможет ему быстро остыть и сохранить яркий вкус. Доведите воду до кипения и отварите рис по инструкции на упаковке. Брезаолу нарежьте тонкими полосками, а рукколу — кусочками. Теперь приготовьте заправку. В миске смешайте лимонный сок, оливковое масло, щепотку соли и воду. Взбейте вилкой до получения кремовой консистенции. Готовый рис слейте, сбрызните оливковым маслом, добавьте цедру лимона и чёрный перец. Полейте лимонной заправкой и перемешайте. Добавьте брезаолу, рукколу и сыр Грана Падано.

Итог: свежесть и лёгкость в каждом кусочке

Этот рецепт не только прост в приготовлении, но и невероятно вкусен. Пикантность брезаолы, свежесть рукколы и цитрусовая нота лимона создают идеальный баланс. Сыр Грана Падано добавляет кремовости и сытности.

Это блюдо идеально подходит для подачи холодным. Его можно приготовить заранее и взять с собой на пикник, на пляж или на террасу. А для тех, кто любит экспериментировать, есть множество вариантов: добавьте мяту для свежести, поджаренный миндаль для хруста или замените брезаолу копчёным лососем.

Холодный лимонный рис с брезаолой и рукколой — это не просто блюдо, а настоящее открытие. Он доказывает, что даже самые простые рецепты могут стать кулинарным шедевром. Попробуйте и убедитесь сами!

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.



