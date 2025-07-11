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Секрет идеального завтрака: почему эти булочки стали фаворитом миллионов

Лучший рецепт домашних дрожжевых булочек: 30 минут на приготовление и 20 минут на выпечку
3:36
Еда

Чтобы ваш завтрак был вкусным и питательным, важно правильно выбрать продукты. Одним из таких продуктов являются домашние булочки, которые легко приготовить и которые надолго запомнятся своим вкусом. Этот рецепт всегда удачен.

Булочки
Фото: flickr.com by Two Helmets Cooking, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Булочки

Почему завтрак важен?

Завтрак — это самый важный приём пищи за день. Он не обязательно должен быть обильным, но он необходим для поддержания энергии и нормального функционирования организма. Почему завтрак так важен? Всё просто.

Завтрак должен содержать около 500-600 калорий. Не стоит есть сразу после пробуждения, лучше подождать немного, но и не переедать. Оптимальное время для завтрака — в течение двух часов после пробуждения.

Завтрак важен, потому что он обеспечивает организм энергией, необходимой для начала дня. Он также содержит питательные вещества, которые помогают нам чувствовать себя хорошо и работать эффективно. Завтрак помогает избежать чувства голода в течение нескольких часов, что делает следующий приём пищи, обед, более сбалансированным. Пропускание завтрака часто приводит к перееданию в течение дня, что не полезно для здоровья.

Поэтому мы представляем вам рецепт вкусных булочек, которые можно быстро приготовить и использовать для бутербродов, пишет saffronindickarestaurace.cz.

Булочки для завтрака

Эти домашние булочки — настоящая находка для утреннего приёма пищи. Для их приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 220 мл тёплой воды;
  • &frac34 чайной ложки свежих дрожжей или &frac12 чайной ложки сухих дрожжей;
  • 320 г пшеничной муки;
  • 1 чайная ложка соли.

Как приготовить вкусные булочки?

Эти булочки идеально подходят для сэндвичей на завтрак.

  1. Налейте тёплую воду в большую миску и растворите в ней дрожжи. Перемешайте до полного растворения.
  2. Добавьте муку и соль, затем тщательно перемешайте, чтобы получилась однородная масса. Тесто не нужно месить.
  3. Накройте миску полотенцем и оставьте на 30 минут, чтобы тесто поднялось.
  4. Влажной рукой аккуратно соберите тесто в шар, слегка вымешивая его.
  5. Поднимите тесто несколько раз и положите обратно в миску. Накройте полотенцем и оставьте ещё на 30 минут.
  6. Повторите предыдущий шаг, затем накройте тесто и оставьте его ещё на 2 часа, пока оно не увеличится вдвое.
  7. Выложите тесто на присыпанную мукой поверхность и разделите на 6 равных частей. Сформируйте из каждой части шар и оставьте на 10 минут.
  8. Слегка растяните каждый шарик, сформировав из него рулет. Выложите рулеты на противень, застеленный пергаментной бумагой, и накройте полотенцем. Оставьте на 15 минут, чтобы они поднялись.
  9. Слегка присыпьте булочки мукой и сделайте на поверхности несколько надрезов. Если хотите, можно сбрызнуть бумагу для выпечки водой.
  10. Накройте противень вторым противнем и выпекайте в разогретой до 220 градусов духовке 20 минут. Затем снимите верхний противень и выпекайте ещё 10 минут до золотистой корочки.

Эти булочки станут отличным дополнением к вашему завтраку. Они вкусные, питательные и просты в приготовлении.

Уточнения

Бу́лочка — булочное изделие, выпечка небольшого размера; может быть с начинкой, добавками или без них.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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