Рецепт, ради которого друзья приезжают вовремя: плов на костре, который собирает всех

Кулинары считают рис басмати лучшим выбором для плова на открытом огне

4:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Плов, приготовленный в казане на костре — это не просто еда, а целый ритуал. Мясо, овощи, специи и, конечно, аромат дыма превращают простые продукты в по-настоящему праздничное блюдо. Особенно если готовить его в хорошей компании на природе.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Плов в казане

Основные ингредиенты

Чтобы плова хватило на большую компанию (примерно 15 порций), понадобится:

говядина — 1,5 кг;

рис — 700-800 г;

морковь — 700 г;

лук — 400 г (2 штуки);

чеснок — 3 головки;

растительное масло — 1 стакан;

зира — 1-1,5 ч. л.;

соль — по вкусу.

Дополнительно можно использовать барбарис, готовую приправу для плова или немного куркумы — они придадут аромата и золотистого оттенка.

Как выбрать мясо и рис

Идеально подойдёт молодая говядина — антрекот, лопатка или грудинка. Главное, чтобы мясо было не жилистым и легко поддавалось тушению. Что касается риса, лучше всего взять длиннозёрный: сорта "басмати" или "жасмин" сохраняют структуру и не превращаются в кашу. Если используете круглый рис, тщательно следите за пропорциями воды.

Подготовка начинается с огня

Первым делом разожгите костёр и прогрейте на нём казан. Пока он накаливается, подготовьте все ингредиенты: мясо промойте, обсушите и нарежьте кусками среднего размера. Овощи очистите. Одну головку чеснока разделите на зубчики и очистите, две оставьте целыми, лишь сняв верхнюю шелуху.

Влейте в казан масло и дайте ему как следует разогреться. Чтобы прогреть стенки, осторожно полейте их раскалённым маслом при помощи шумовки.

Обжарка и тушение мяса

Первым в казан отправляется одна очищенная луковица — обжаривайте её до золотистого цвета, затем удалите. Это придаст маслу аромат. Далее добавьте говядину и обжаривайте до появления корочки. Не забывайте помешивать, чтобы куски не подгорели. Огонь при этом должен быть интенсивным.

Когда мясо подрумянится, влейте немного воды, чтобы начать тушение. После закипания снимите пену, посолите и оставьте под крышкой на среднем огне. Время тушения зависит от качества мяса, но в среднем потребуется 40-60 минут.

Овощи и специи — душа плова

Пока мясо готовится, нарежьте оставшийся лук и морковь. Лук — полукольцами или мелко, морковь — брусочками, а не на тёрке, чтобы она не превратилась в пюре. Зубчики чеснока можно разрезать на 2-4 части.

Когда говядина станет мягкой, добавьте овощи и чеснок в казан. Всыпьте зиру и по желанию — барбарис. Перемешайте и готовьте ещё около 10-15 минут, пока морковь не станет почти готовой.

Рис — финальный штрих

Рис промойте несколько раз в холодной воде до прозрачности. Затем аккуратно выложите его в казан поверх мяса и овощей, не перемешивая. Разровняйте, посолите и воткните в центр две целые головки чеснока.

Добавьте воду так, чтобы она покрывала рис примерно на два пальца. Накройте крышкой и оставьте на среднем огне примерно на 10-15 минут. Точное время зависит от сорта риса — важно не переварить.

Когда вода впитается, проверьте готовность: если зёрна мягкие, но не разваренные — можно снимать с огня. Аккуратно перемешайте плов снизу вверх, не превращая его в кашу.

Подача и советы

Плов лучше подавать сразу, пока он горячий и ароматный. Если готовите на пикнике, удобно разложить его в глубокие миски или на большое общее блюдо.

Из остатков получится отличное блюдо на следующий день — плов легко разогреть на сковороде или в казане, просто добавив немного воды и накрыв крышкой.

Приготовление на костре требует внимания к деталям: следите за жаром, не дайте казану перегреться или остыть. Лучше использовать дрова, дающие устойчивое пламя, — берёзу, яблоню или дуб.

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис.

