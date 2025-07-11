Один противень — и никаких кастрюль: идеальная запеканка, если не хочется мыть посуду

Когда хочется чего-то питательного и полезного, но нет желания стоять у плиты, яичная запеканка — отличный выбор. Это блюдо объединяет в себе сочные овощи, кусочки ветчины, нежную яично-сливочную заливку и тягучий сыр. Оно легко адаптируется под вкусы всей семьи и может быть как сытным завтраком, так и лёгким ужином.
В основе блюда — яйца и сливки. А дальше — простор для фантазии. Вот базовый набор:
яйца — 5 шт.;
сливки (жирностью 10-20%) — 150 мл;
кабачки — 150 г;
болгарский перец — 150 г;
зелёная стручковая фасоль — 60 г;
ветчина — 80 г;
твёрдый сыр — 40 г;
растительное масло — 2 ст. л.;
соль и перец по вкусу.
Мясную составляющую легко заменить на колбасу, отварную курицу или даже запечённое мясо. Кабачки можно поменять на брокколи или баклажаны, а фасоль — на горошек или шпинат. Сливки при желании заменяются на молоко или нежирный йогурт.
Кабачки промойте, при необходимости снимите кожуру и удалите семена. Нарежьте их небольшими брусками. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте полосками. Стручковую фасоль, если она заморожена, предварительно разморозьте.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите все овощи в форму, сбрызните маслом, слегка посолите и аккуратно перемешайте. Форму накройте фольгой и отправьте в духовку на 30 минут. Это время может немного варьироваться — ориентируйтесь на мягкость овощей.
Разбейте яйца в глубокую миску. Взбейте их венчиком до однородности. Добавьте сливки, немного соли и перца, снова перемешайте. Следите за тем, чтобы масса получилась воздушной — это обеспечит нежную текстуру готовой запеканки.
Пока овощи запекаются, нарежьте ветчину небольшими кубиками. Подойдёт как куриная, так и любая копчёно-варёная колбаса.
Когда овощи станут мягкими, достаньте форму из духовки и добавьте нарезанную ветчину. Всё тщательно перемешайте, затем залейте смесь яично-сливочной массой и снова отправьте в духовку на 20 минут при той же температуре.
Пока запеканка готовится, натрите сыр на крупной тёрке. Лучше использовать сыр, который хорошо плавится, но при этом не теряет вкус. За 5-7 минут до окончания приготовления посыпьте верх запеканки сыром и верните форму в духовку — сыр должен полностью расплавиться.
Запеканка считается готовой, когда сверху появляется лёгкая румяная корочка, а шпажка, воткнутая в центр, выходит сухой. Важно не пересушить блюдо — яйца могут стать резиновыми.
Дайте запеканке немного остыть, чтобы она легче нарезалась, и подавайте к столу. Она вкусна как в горячем, так и в тёплом виде.
Из указанного количества ингредиентов получается около 3-4 порций. Остатки можно хранить в холодильнике до двух суток. Запеканка хорошо переносит заморозку — удобно упаковать её порциями и доставать при необходимости. Разогревать можно как в микроволновке, так и в духовке.
Если вы придерживаетесь правильного питания, уменьшите количество сливок, замените ветчину на курицу, а сыра добавьте чуть меньше. Для безглютенового варианта этот рецепт подходит без изменений. В вегетарианской версии мясо можно исключить, а количество овощей — увеличить. Также подойдут грибы или чечевица.
Если вы не переносите лактозу, используйте растительные сливки и веганский сыр. На вкус это почти не влияет, а блюдо остаётся таким же аппетитным.
Такая запеканка — отличный способ использовать остатки из холодильника. Немного овощей, кусочек сыра, пара яиц — и уже есть полноценное блюдо.
Форму для запекания выбирайте по материалу: стеклянные хорошо сохраняют тепло, керамика равномерно пропекает, а силикон легко отмывается, но в нём сложнее добиться румяной корочки.
Температура и время в рецепте — ориентировочные. У каждой духовки свои особенности, поэтому важно следить за блюдом в процессе готовки. Подберите режим и положение решётки, которые подходят именно вашей технике.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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