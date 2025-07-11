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Один противень — и никаких кастрюль: идеальная запеканка, если не хочется мыть посуду

Диетологи считают яичную запеканку сбалансированным ужином без лишнего жира
4:59
Еда

Когда хочется чего-то питательного и полезного, но нет желания стоять у плиты, яичная запеканка — отличный выбор. Это блюдо объединяет в себе сочные овощи, кусочки ветчины, нежную яично-сливочную заливку и тягучий сыр. Оно легко адаптируется под вкусы всей семьи и может быть как сытным завтраком, так и лёгким ужином.

Запеканка с помидорами черри
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеканка с помидорами черри

Ингредиенты — всё просто

В основе блюда — яйца и сливки. А дальше — простор для фантазии. Вот базовый набор:

  • яйца — 5 шт.;

  • сливки (жирностью 10-20%) — 150 мл;

  • кабачки — 150 г;

  • болгарский перец — 150 г;

  • зелёная стручковая фасоль — 60 г;

  • ветчина — 80 г;

  • твёрдый сыр — 40 г;

  • растительное масло — 2 ст. л.;

  • соль и перец по вкусу.

Мясную составляющую легко заменить на колбасу, отварную курицу или даже запечённое мясо. Кабачки можно поменять на брокколи или баклажаны, а фасоль — на горошек или шпинат. Сливки при желании заменяются на молоко или нежирный йогурт.

Подготовка овощей

Кабачки промойте, при необходимости снимите кожуру и удалите семена. Нарежьте их небольшими брусками. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте полосками. Стручковую фасоль, если она заморожена, предварительно разморозьте.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите все овощи в форму, сбрызните маслом, слегка посолите и аккуратно перемешайте. Форму накройте фольгой и отправьте в духовку на 30 минут. Это время может немного варьироваться — ориентируйтесь на мягкость овощей.

Готовим яичную заливку

Разбейте яйца в глубокую миску. Взбейте их венчиком до однородности. Добавьте сливки, немного соли и перца, снова перемешайте. Следите за тем, чтобы масса получилась воздушной — это обеспечит нежную текстуру готовой запеканки.

Пока овощи запекаются, нарежьте ветчину небольшими кубиками. Подойдёт как куриная, так и любая копчёно-варёная колбаса.

Собираем запеканку

Когда овощи станут мягкими, достаньте форму из духовки и добавьте нарезанную ветчину. Всё тщательно перемешайте, затем залейте смесь яично-сливочной массой и снова отправьте в духовку на 20 минут при той же температуре.

Пока запеканка готовится, натрите сыр на крупной тёрке. Лучше использовать сыр, который хорошо плавится, но при этом не теряет вкус. За 5-7 минут до окончания приготовления посыпьте верх запеканки сыром и верните форму в духовку — сыр должен полностью расплавиться.

Как понять, что всё готово

Запеканка считается готовой, когда сверху появляется лёгкая румяная корочка, а шпажка, воткнутая в центр, выходит сухой. Важно не пересушить блюдо — яйца могут стать резиновыми.

Дайте запеканке немного остыть, чтобы она легче нарезалась, и подавайте к столу. Она вкусна как в горячем, так и в тёплом виде.

Хранение и удобство

Из указанного количества ингредиентов получается около 3-4 порций. Остатки можно хранить в холодильнике до двух суток. Запеканка хорошо переносит заморозку — удобно упаковать её порциями и доставать при необходимости. Разогревать можно как в микроволновке, так и в духовке.

Варианты на любой вкус

Если вы придерживаетесь правильного питания, уменьшите количество сливок, замените ветчину на курицу, а сыра добавьте чуть меньше. Для безглютенового варианта этот рецепт подходит без изменений. В вегетарианской версии мясо можно исключить, а количество овощей — увеличить. Также подойдут грибы или чечевица.

Если вы не переносите лактозу, используйте растительные сливки и веганский сыр. На вкус это почти не влияет, а блюдо остаётся таким же аппетитным.

Несколько советов напоследок

Такая запеканка — отличный способ использовать остатки из холодильника. Немного овощей, кусочек сыра, пара яиц — и уже есть полноценное блюдо.

Форму для запекания выбирайте по материалу: стеклянные хорошо сохраняют тепло, керамика равномерно пропекает, а силикон легко отмывается, но в нём сложнее добиться румяной корочки.

Температура и время в рецепте — ориентировочные. У каждой духовки свои особенности, поэтому важно следить за блюдом в процессе готовки. Подберите режим и положение решётки, которые подходят именно вашей технике.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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