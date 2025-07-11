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Без мяса, но с характером: баклажаны, которые заткнут за пояс жаркое — рецепт, который спасает ужин

Фаршированные баклажаны с моцареллой и каперсами: пошаговый рецепт
1:57
Еда

Фаршированные баклажаны "лодочкой" без мяса — простой, но невероятно ароматный рецепт, который так и просится на летний стол. Это блюдо особенно подходит в жаркие дни — вкусные, сочные и сытные баклажаны, запечённые в духовке, отлично заходят как горячими, так и остывшими.

Баклажаны
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Баклажаны

Ингредиенты

  • 2 крупных баклажана (можно использовать и фиолетовые, и полосатые)
  • 80 г хлебных крошек
  • 1 зубчик чеснока
  • 200 г помидоров черри
  • 40 г тёртого пармезана
  • 150 г моцареллы
  • 2 ст. л. каперсов
  • Петрушка, соль, оливковое масло первого отжима (по вкусу)

Приготовление

  1. Подготовим баклажаны. Вымойте их и разрежьте вдоль. Аккуратно выньте мякоть ложкой, не повредив кожицу — у вас получатся лодочки.
  2. Обжарим мякоть. Нарежьте кубиками, обжарьте в оливковом масле с чесноком около 7–8 минут. Затем удалите чеснок.
  3. Собираем начинку. В миске смешайте обжаренную мякоть, хлебные крошки, каперсы, натёртый пармезан, соль, нарезанную петрушку, кубики моцареллы и кусочки помидоров черри.
  4. Фаршируем баклажаны. Посолите лодочки из баклажанов и заполните их начинкой, утрамбовывая ложкой.
  5. Запекаем. Разместите в форме, смажьте маслом и добавьте полстакана воды. Готовьте при 190°C (25–30 минут). За 5 минут до готовности включите режим гриля.

Только базовые ингредиенты — без мяса, но со всей душой. Получается вкусно, ароматно и при этом экономно. А главное — рецепт универсален: идеально подойдёт как для обеда, так и для ужина, а ещё украсит ваш летний стол.

Уточнения

Баклажа́н — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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