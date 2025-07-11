Без мяса, но с характером: баклажаны, которые заткнут за пояс жаркое — рецепт, который спасает ужин

Фаршированные баклажаны "лодочкой" без мяса — простой, но невероятно ароматный рецепт, который так и просится на летний стол. Это блюдо особенно подходит в жаркие дни — вкусные, сочные и сытные баклажаны, запечённые в духовке, отлично заходят как горячими, так и остывшими.
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Баклажаны
Ингредиенты
2 крупных баклажана (можно использовать и фиолетовые, и полосатые)
80 г хлебных крошек
1 зубчик чеснока
200 г помидоров черри
40 г тёртого пармезана
150 г моцареллы
2 ст. л. каперсов
Петрушка, соль, оливковое масло первого отжима (по вкусу)
Приготовление
Подготовим баклажаны. Вымойте их и разрежьте вдоль. Аккуратно выньте мякоть ложкой, не повредив кожицу — у вас получатся лодочки.
Обжарим мякоть. Нарежьте кубиками, обжарьте в оливковом масле с чесноком около 7–8 минут. Затем удалите чеснок.
Фаршируем баклажаны. Посолите лодочки из баклажанов и заполните их начинкой, утрамбовывая ложкой.
Запекаем. Разместите в форме, смажьте маслом и добавьте полстакана воды. Готовьте при 190°C (25–30 минут). За 5 минут до готовности включите режим гриля.
Только базовые ингредиенты — без мяса, но со всей душой. Получается вкусно, ароматно и при этом экономно. А главное — рецепт универсален: идеально подойдёт как для обеда, так и для ужина, а ещё украсит ваш летний стол.
Уточнения
Баклажа́н — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).