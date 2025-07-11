Лето перевернулось: необычные ингредиенты, которые превращают окрошку в гастрономический взрыв

Окрошка — одно из самых любимых летних блюд в России, но классический рецепт иногда хочется освежить. Бренд-шеф московского ресторана Ketch Up Алексей Васильев рассказал о необычных ингредиентах, которые помогут сделать окрошку по-настоящему уникальной.
Замена классической вареной колбасы на мортаделлу, доступную и в обычных продуктовых магазинах, особенно вместе с фисташкой, обогатит вкус блюда. Она обладает более насыщенным вкусом и сделает блюдо интереснее. А в сочетании с итальянским деликатесом можно использовать арбузную редьку — гибридный редис с мякотью цвета арбуза, который добавит пикантности к блюду и подчеркнет, что даже традиционная окрошка может выглядеть современно и аппетитно.
Кроме того, в окрошку можно смело добавлять соленья — маринованные огурцы и черемшу, которые, как и в классическом салате оливье, отлично сочетаются с остальными ингредиентами.
Что касается заправок, то тут тоже есть, где разгуляться. В прошлом сезоне в ресторане представили окрошку на квасе с добавлением мисо-пасты — ферментированных соевых бобов, которые придают блюду особый вкус умами, признанный пятым вкусом наряду с соленым, сладким, кислым и горьким.
"Использование мисо-пасты позволяет отказаться от соли и наполняет окрошку полезными пробиотиками", — отметил бренд-шеф.
Еще один неожиданный вариант заправки — мацони с эстрагоном (тархуном). Эстрагон создает настоящий "взрыв вкуса", способный полностью преобразить блюдо и добавить ему неповторимый аромат.
Эти сочетания не только разнообразят привычное блюдо, но и придадут ему новые оттенки вкуса и пользы. Экспериментируя с ингредиентами, можно сделать окрошку современной, яркой и по-настоящему запоминающейся советует интернет-издание «Подмосковье Сегодня».
Окро́шка — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период.
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