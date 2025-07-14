Зубчики в маринаде: самый удобный способ заготовить чеснок

Маринованный чеснок — вещь незаменимая. К борщу, к мясу, в соус — он везде к месту. А если можно сделать такую заготовку без возни со стерилизацией, то почему бы и нет?
В этом рецепте рассказываем, как замариновать чеснок зубчиками, чтобы он не потемнел, не испортился и прекрасно хранился до весны. Главное — горячий маринад и немного терпения.
Без стерилизации — сэкономите время и силы.
Кипящий маринад с уксусом убивает бактерии и продлевает срок хранения.
Маленькие баночки — удобно использовать по одной.
Готов к подаче сразу после открытия — вкус насыщенный, чеснок остаётся плотным.
Основные ингредиенты:
Чеснок — 400 г
Укроп — 4 веточки
Тимьян — 2 веточки
Лавровый лист — 2 шт.
Для маринада:
Вода — 1 л
Тимьян — 3 г
Молотый имбирь — 3 г
Хмели-сунели — 5 г
Соль — 40 г
Чёрный перец (молотый) — 5 г
Сахар — 50 г
Уксус 9% — 50 мл
Очистите чеснок от шелухи, разделите на зубчики. Промойте под холодной водой.
Промойте укроп и тимьян. Обсушите на бумажном полотенце. Удалите грубые стебли и повреждённые листики.
Залейте зубчики кипятком, оставьте на 10 минут распариться. Затем аккуратно слейте воду и остудите чеснок.
Подготовьте стерильные банки и крышки. На дно каждой положите по веточке тимьяна и укропа, добавьте лавровый лист. Заполните банку чесночными зубчиками — не слишком плотно.
В сотейник налейте воду, добавьте:
тимьян,
имбирь,
соль, сахар,
хмели-сунели,
чёрный перец и уксус.
Доведите до кипения и варите 2-3 минуты.
Залейте чеснок в банках кипящим маринадом до самых краёв. Сразу плотно закройте крышками, переверните и укутайте пледом или полотенцем. Дайте остыть в таком положении в течение суток. Затем уберите в тёмное прохладное место.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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