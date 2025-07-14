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Зубчики в маринаде: самый удобный способ заготовить чеснок

Маринованный чеснок без стерилизации — рецепт на зиму
2:39
Еда

Маринованный чеснок — вещь незаменимая. К борщу, к мясу, в соус — он везде к месту. А если можно сделать такую заготовку без возни со стерилизацией, то почему бы и нет?

чеснок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
чеснок

В этом рецепте рассказываем, как замариновать чеснок зубчиками, чтобы он не потемнел, не испортился и прекрасно хранился до весны. Главное — горячий маринад и немного терпения.

Почему этот способ работает

  • Без стерилизации — сэкономите время и силы.

  • Кипящий маринад с уксусом убивает бактерии и продлевает срок хранения.

  • Маленькие баночки — удобно использовать по одной.

  • Готов к подаче сразу после открытия — вкус насыщенный, чеснок остаётся плотным.

Что вам понадобится (на 2 баночки)

Основные ингредиенты:

  • Чеснок — 400 г

  • Укроп — 4 веточки

  • Тимьян — 2 веточки

  • Лавровый лист — 2 шт.

Для маринада:

  • Вода — 1 л

  • Тимьян — 3 г

  • Молотый имбирь — 3 г

  • Хмели-сунели — 5 г

  • Соль — 40 г

  • Чёрный перец (молотый) — 5 г

  • Сахар — 50 г

  • Уксус 9% — 50 мл

Как приготовить — пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовка чеснока

Очистите чеснок от шелухи, разделите на зубчики. Промойте под холодной водой.

Шаг 2. Подготовка зелени

Промойте укроп и тимьян. Обсушите на бумажном полотенце. Удалите грубые стебли и повреждённые листики.

Шаг 3. Бланшируем чеснок

Залейте зубчики кипятком, оставьте на 10 минут распариться. Затем аккуратно слейте воду и остудите чеснок.

Шаг 4. Закладываем в банки

Подготовьте стерильные банки и крышки. На дно каждой положите по веточке тимьяна и укропа, добавьте лавровый лист. Заполните банку чесночными зубчиками — не слишком плотно.

Шаг 5. Готовим маринад

В сотейник налейте воду, добавьте:

  • тимьян,

  • имбирь,

  • соль, сахар,

  • хмели-сунели,

  • чёрный перец и уксус.

Доведите до кипения и варите 2-3 минуты.

Шаг 6. Заливаем и закрываем

Залейте чеснок в банках кипящим маринадом до самых краёв. Сразу плотно закройте крышками, переверните и укутайте пледом или полотенцем. Дайте остыть в таком положении в течение суток. Затем уберите в тёмное прохладное место.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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