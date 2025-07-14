Один прокол — и всё испортится: как правильно стерилизовать банки

Домашние заготовки — это вкусно, ностальгично и полезно. Но даже идеальный рецепт может пойти насмарку, если не уделить внимания банкам. Чтобы огурцы не забродили, варенье не заплесневело, а компот не выстрелил крышкой, — нужно правильно подготовить стеклянную тару.
При температуре около 100 °C погибают все опасные микробы и споры. Без этой процедуры:
содержимое быстро испортится;
в банках заведётся плесень или брожение;
возможны опасные для здоровья бактерии (в том числе ботулизм при нарушении правил хранения грибов или мяса).
Особенно важна стерилизация при минимальном количестве сахара и соли, а также для "пятиминуток", где ягоды только слегка обрабатываются термически.
Промойте банки в горячей воде с содой или хозяйственным мылом.
Осмотрите стекло — никаких сколов, трещин и неровностей.
Высушите на полотенце горлышком вниз.
В кастрюлю наливаем воду, ставим сито или решётку.
На кипящий пар — банки горлышком вниз.
Время:
Важно: ставьте банки на проглаженное полотенце, чтобы не треснули.
Банки ставим в холодную духовку.
Температура: сначала 50 °C, через 5 минут — 120 °C.
Стерилизуем 15-20 минут, затем оставляем внутри ещё на 15.
Ставим на полотенце и даём остыть.
В каждую банку налейте 2 см воды.
Время: до 1 л — 3 минуты, 3 л — до 5 минут при максимальной мощности.
Выньте банки осторожно: они раскалённые.
Кипятим воду в обычном чайнике.
На носик надеваем банку (если горлышко подходит).
Время: 10 минут — до литра, 15-20 минут — больше.
Банки ставим в кастрюлю с водой (лучше — на ткань).
Доводим до кипения, стерилизуем 15 минут.
Достаём щипцами, не допускаем ударов о края.
Наливаем воду, ставим решётку и банки.
Выбираем режим "варка на пару".
Время: 10 минут — банки до 1 л, 15-20 минут — большие.
Кипятим металлические крышки 5 минут.
Можно отправить их в духовку на 15 минут (при 120 °C).
Или использовать мультиварку/пароварку с кипячением 10 минут.
В микроволновку нельзя — опасно.
Ставим банки вниз горлышком, включаем горячий режим.
Но температура всего 60 °C, стерилизация неполная.
500 мл воды + 100 мл уксуса 70%.
Заливаем банку на треть, взбалтываем 20 секунд.
Такой способ подходит только для маринадов, но не для варенья и солений.
Банка — сосуд, как правило, цилиндрической формы с широким отверстием вверху, в отличие от бутылки, с достаточно короткой и широкой горловиной либо вообще без горловины, с крышкой, предназначенное для хранения различных продуктов.
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