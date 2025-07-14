Один прокол — и всё испортится: как правильно стерилизовать банки

Стерилизация банок в духовке, микроволновке и пароварке

3:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашние заготовки — это вкусно, ностальгично и полезно. Но даже идеальный рецепт может пойти насмарку, если не уделить внимания банкам. Чтобы огурцы не забродили, варенье не заплесневело, а компот не выстрелил крышкой, — нужно правильно подготовить стеклянную тару.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) банки

Зачем стерилизовать банки

При температуре около 100 °C погибают все опасные микробы и споры. Без этой процедуры:

содержимое быстро испортится;

в банках заведётся плесень или брожение;

возможны опасные для здоровья бактерии (в том числе ботулизм при нарушении правил хранения грибов или мяса).

Особенно важна стерилизация при минимальном количестве сахара и соли, а также для "пятиминуток", где ягоды только слегка обрабатываются термически.

Что делать перед стерилизацией

Промойте банки в горячей воде с содой или хозяйственным мылом. Осмотрите стекло — никаких сколов, трещин и неровностей. Высушите на полотенце горлышком вниз.

Сособы стерилизации

1. На пару (по старинке)

В кастрюлю наливаем воду, ставим сито или решётку.

На кипящий пар — банки горлышком вниз.

Время:

до 1 л — 15 мин,

от 2 до 3 л — 30 мин.

Важно: ставьте банки на проглаженное полотенце, чтобы не треснули.

2. В духовке

Банки ставим в холодную духовку.

Температура: сначала 50 °C, через 5 минут — 120 °C.

Стерилизуем 15-20 минут, затем оставляем внутри ещё на 15.

Ставим на полотенце и даём остыть.

3. В микроволновке

В каждую банку налейте 2 см воды.

Время: до 1 л — 3 минуты, 3 л — до 5 минут при максимальной мощности.

Выньте банки осторожно: они раскалённые.

4. С помощью чайника

Кипятим воду в обычном чайнике.

На носик надеваем банку (если горлышко подходит).

Время: 10 минут — до литра, 15-20 минут — больше.

5. В кипящей воде

Банки ставим в кастрюлю с водой (лучше — на ткань).

Доводим до кипения, стерилизуем 15 минут.

Достаём щипцами, не допускаем ударов о края.

6. В мультиварке или пароварке

Наливаем воду, ставим решётку и банки.

Выбираем режим "варка на пару".

Время: 10 минут — банки до 1 л, 15-20 минут — большие.

Крышки тоже нуждаются в тепле

Кипятим металлические крышки 5 минут.

Можно отправить их в духовку на 15 минут (при 120 °C).

Или использовать мультиварку/пароварку с кипячением 10 минут.

В микроволновку нельзя — опасно.

Необычные методы — кому как удобно

Посудомоечная машина

Ставим банки вниз горлышком, включаем горячий режим.

Но температура всего 60 °C, стерилизация неполная.

Быстрая стерилизация уксусом

500 мл воды + 100 мл уксуса 70%.

Заливаем банку на треть, взбалтываем 20 секунд.

Такой способ подходит только для маринадов, но не для варенья и солений.

Уточнения

Банка — сосуд, как правило, цилиндрической формы с широким отверстием вверху, в отличие от бутылки, с достаточно короткой и широкой горловиной либо вообще без горловины, с крышкой, предназначенное для хранения различных продуктов.



