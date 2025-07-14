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Один прокол — и всё испортится: как правильно стерилизовать банки

Стерилизация банок в духовке, микроволновке и пароварке
3:27
Еда

Домашние заготовки — это вкусно, ностальгично и полезно. Но даже идеальный рецепт может пойти насмарку, если не уделить внимания банкам. Чтобы огурцы не забродили, варенье не заплесневело, а компот не выстрелил крышкой, — нужно правильно подготовить стеклянную тару.

банки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
банки

Зачем стерилизовать банки

При температуре около 100 °C погибают все опасные микробы и споры. Без этой процедуры:

  • содержимое быстро испортится;

  • в банках заведётся плесень или брожение;

  • возможны опасные для здоровья бактерии (в том числе ботулизм при нарушении правил хранения грибов или мяса).

Особенно важна стерилизация при минимальном количестве сахара и соли, а также для "пятиминуток", где ягоды только слегка обрабатываются термически.

Что делать перед стерилизацией

  1. Промойте банки в горячей воде с содой или хозяйственным мылом.

  2. Осмотрите стекло — никаких сколов, трещин и неровностей.

  3. Высушите на полотенце горлышком вниз.

Сособы стерилизации

1. На пару (по старинке)

В кастрюлю наливаем воду, ставим сито или решётку.

На кипящий пар — банки горлышком вниз.

Время:

  • до 1 л — 15 мин,
  • от 2 до 3 л — 30 мин.

Важно: ставьте банки на проглаженное полотенце, чтобы не треснули.

2. В духовке

  • Банки ставим в холодную духовку.

  • Температура: сначала 50 °C, через 5 минут — 120 °C.

  • Стерилизуем 15-20 минут, затем оставляем внутри ещё на 15.

  • Ставим на полотенце и даём остыть.

3. В микроволновке

  • В каждую банку налейте 2 см воды.

  • Время: до 1 л — 3 минуты, 3 л — до 5 минут при максимальной мощности.

  • Выньте банки осторожно: они раскалённые.

4. С помощью чайника

  • Кипятим воду в обычном чайнике.

  • На носик надеваем банку (если горлышко подходит).

  • Время: 10 минут — до литра, 15-20 минут — больше.

5. В кипящей воде

  • Банки ставим в кастрюлю с водой (лучше — на ткань).

  • Доводим до кипения, стерилизуем 15 минут.

  • Достаём щипцами, не допускаем ударов о края.

6. В мультиварке или пароварке

  • Наливаем воду, ставим решётку и банки.

  • Выбираем режим "варка на пару".

  • Время: 10 минут — банки до 1 л, 15-20 минут — большие.

Крышки тоже нуждаются в тепле

  • Кипятим металлические крышки 5 минут.

  • Можно отправить их в духовку на 15 минут (при 120 °C).

  • Или использовать мультиварку/пароварку с кипячением 10 минут.

  • В микроволновку нельзя — опасно.

Необычные методы — кому как удобно

Посудомоечная машина

  • Ставим банки вниз горлышком, включаем горячий режим.

  • Но температура всего 60 °C, стерилизация неполная.

Быстрая стерилизация уксусом

  • 500 мл воды + 100 мл уксуса 70%.

  • Заливаем банку на треть, взбалтываем 20 секунд.

  • Такой способ подходит только для маринадов, но не для варенья и солений.

Уточнения

Банка — сосуд, как правило, цилиндрической формы с широким отверстием вверху, в отличие от бутылки, с достаточно короткой и широкой горловиной либо вообще без горловины, с крышкой, предназначенное для хранения различных продуктов.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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