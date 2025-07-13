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Огурцы и помидоры без стерилизации: заготовка, которую вы сделаете за час

Рецепт огурцов и помидоров без стерилизации на зиму
2:40
Еда

Не хотите тратить часы на стерилизацию, но мечтаете о домашних заготовках? Этот рецепт — настоящая находка. С ним вы без особых хлопот сделаете вкуснейшие огурцы и помидоры, которые зимой будут уместны и как закуска, и как дополнение к горячему.

огурцы маринованные
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
огурцы маринованные

А ещё аромат… Укроп, чеснок, корень хрена и листья вишни превращают обычные овощи в настоящую вкусовую бомбу.

Почему стоит попробовать этот рецепт

  • Без стерилизации — экономим время.

  • Простой состав — всё доступно.

  • Хруст и аромат — на высоте!

  • Долго хранятся — до весны точно.

Что понадобится (на 2 банки по 0,75 л)

  • Огурцы — 400 г

  • Помидоры — 400 г

  • Корень хрена — 20 г

  • Чеснок — 4 зубчика

  • Укроп — 2 зонтика

  • Листья вишни — 4 шт.

  • Уксус 9% — 2 ст. л.

  • Сахар — 2 ст. л.

  • Соль — 2 ст. л.

Как приготовить: пошаговая инструкция

Шаг 1. Подготовка овощей и трав

  • Огурцы залейте холодной водой, оставьте на час — это сделает их особенно хрустящими.

  • Помидоры просто вымойте.

  • Хрен очистите и нарежьте тонкой стружкой.

  • Чеснок — крупными кусочками.

  • Листья вишни и укроп тщательно промойте и обсушите.

Шаг 2. Банки — чистота и аромат

  • Простерилизуйте банки: промойте с содой и ошпарьте кипятком.

  • На дно каждой банки положите по 2 листа вишни и зонтик укропа.

  • Затем — чеснок и хрен.

Шаг 3. Укладка овощей

  • У огурцов срежьте кончики.

  • Уложите их в банки вертикально (если получится), сверху — помидоры.

  • Залейте кипятком до краёв, накройте крышками и оставьте на 20 минут.

Шаг 4. Повторная заливка

  • Слейте воду обратно в кастрюлю. Доведите до кипения и снова залейте в банки.

  • Подождите ещё 20 минут и повторите процесс в третий раз.

Шаг 5. Финальный маринад

  • Пока вода кипит, в каждую банку добавьте по 1 ст. л. соли, сахара и уксуса.

  • Залейте кипящей водой в третий раз и сразу плотно закройте крышками.

Шаг 6. Проверка и хранение

  • Переверните банки вверх дном, дождитесь полного остывания.

  • Убедились, что всё герметично? Уберите в прохладное и тёмное место — до зимы доживёт точно.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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