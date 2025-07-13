Огурцы и помидоры без стерилизации: заготовка, которую вы сделаете за час

Рецепт огурцов и помидоров без стерилизации на зиму

2:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Не хотите тратить часы на стерилизацию, но мечтаете о домашних заготовках? Этот рецепт — настоящая находка. С ним вы без особых хлопот сделаете вкуснейшие огурцы и помидоры, которые зимой будут уместны и как закуска, и как дополнение к горячему.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) огурцы маринованные

А ещё аромат… Укроп, чеснок, корень хрена и листья вишни превращают обычные овощи в настоящую вкусовую бомбу.

Почему стоит попробовать этот рецепт

Без стерилизации — экономим время.

Простой состав — всё доступно.

Хруст и аромат — на высоте!

Долго хранятся — до весны точно.

Что понадобится (на 2 банки по 0,75 л)

Огурцы — 400 г

Помидоры — 400 г

Корень хрена — 20 г

Чеснок — 4 зубчика

Укроп — 2 зонтика

Листья вишни — 4 шт.

Уксус 9% — 2 ст. л.

Сахар — 2 ст. л.

Соль — 2 ст. л.

Как приготовить: пошаговая инструкция

Шаг 1. Подготовка овощей и трав

Огурцы залейте холодной водой, оставьте на час — это сделает их особенно хрустящими.

Помидоры просто вымойте.

Хрен очистите и нарежьте тонкой стружкой.

Чеснок — крупными кусочками.

Листья вишни и укроп тщательно промойте и обсушите.

Шаг 2. Банки — чистота и аромат

Простерилизуйте банки: промойте с содой и ошпарьте кипятком.

На дно каждой банки положите по 2 листа вишни и зонтик укропа.

Затем — чеснок и хрен.

Шаг 3. Укладка овощей

У огурцов срежьте кончики.

Уложите их в банки вертикально (если получится), сверху — помидоры.

Залейте кипятком до краёв, накройте крышками и оставьте на 20 минут.

Шаг 4. Повторная заливка

Слейте воду обратно в кастрюлю. Доведите до кипения и снова залейте в банки.

Подождите ещё 20 минут и повторите процесс в третий раз.

Шаг 5. Финальный маринад

Пока вода кипит, в каждую банку добавьте по 1 ст. л. соли, сахара и уксуса.

Залейте кипящей водой в третий раз и сразу плотно закройте крышками.

Шаг 6. Проверка и хранение

Переверните банки вверх дном, дождитесь полного остывания.

Убедились, что всё герметично? Уберите в прохладное и тёмное место — до зимы доживёт точно.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

