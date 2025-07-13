Огурцы и помидоры без стерилизации: заготовка, которую вы сделаете за час

Не хотите тратить часы на стерилизацию, но мечтаете о домашних заготовках? Этот рецепт — настоящая находка. С ним вы без особых хлопот сделаете вкуснейшие огурцы и помидоры, которые зимой будут уместны и как закуска, и как дополнение к горячему.
А ещё аромат… Укроп, чеснок, корень хрена и листья вишни превращают обычные овощи в настоящую вкусовую бомбу.
Без стерилизации — экономим время.
Простой состав — всё доступно.
Хруст и аромат — на высоте!
Долго хранятся — до весны точно.
Огурцы — 400 г
Помидоры — 400 г
Корень хрена — 20 г
Чеснок — 4 зубчика
Укроп — 2 зонтика
Листья вишни — 4 шт.
Уксус 9% — 2 ст. л.
Сахар — 2 ст. л.
Соль — 2 ст. л.
Огурцы залейте холодной водой, оставьте на час — это сделает их особенно хрустящими.
Помидоры просто вымойте.
Хрен очистите и нарежьте тонкой стружкой.
Чеснок — крупными кусочками.
Листья вишни и укроп тщательно промойте и обсушите.
Простерилизуйте банки: промойте с содой и ошпарьте кипятком.
На дно каждой банки положите по 2 листа вишни и зонтик укропа.
Затем — чеснок и хрен.
У огурцов срежьте кончики.
Уложите их в банки вертикально (если получится), сверху — помидоры.
Залейте кипятком до краёв, накройте крышками и оставьте на 20 минут.
Слейте воду обратно в кастрюлю. Доведите до кипения и снова залейте в банки.
Подождите ещё 20 минут и повторите процесс в третий раз.
Пока вода кипит, в каждую банку добавьте по 1 ст. л. соли, сахара и уксуса.
Залейте кипящей водой в третий раз и сразу плотно закройте крышками.
Переверните банки вверх дном, дождитесь полного остывания.
Убедились, что всё герметично? Уберите в прохладное и тёмное место — до зимы доживёт точно.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?