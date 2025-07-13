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Этот вкус вы не забудете: как повторить молочный коктейль из детства

Домашний молочный коктейль с мороженым за 15 минут
1:27
Еда

Помните тот самый вкус из детства — прохладный, сладкий, бодрящий? Молочный коктейль, который когда-то продавали в стаканах с трубочкой, теперь можно легко приготовить дома. Главное — знать пару секретов.

молочный коктейль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
молочный коктейль

Никаких сложностей — только блендер и три ингредиента

Чтобы повторить классический рецепт, понадобятся:

  • молоко — 500 мл,

  • пломбир — 200 г,

  • сахар — 2 чайные ложки.

Не нужно ничего варить, жарить или томить. Всё делается буквально за 3 минуты.

Подготовка: и мороженое, и молоко — холодные

Начните с самого важного: и молоко, и мороженое должны быть хорошо охлаждёнными. Перелейте молоко в чашу блендера. Пломбир достаньте из упаковки, нарежьте на кусочки и сразу переложите к молоку.

Взбиваем до воздушной пены

Добавьте сахар. Запустите блендер на режиме смешивания — это обеспечит однородную текстуру без комочков. Спустя 2-3 минуты вы увидите, как масса увеличивается в объёме, становится пышной, насыщается пузырьками. Это и есть настоящий молочный коктейль.

Финальный штрих — украшение

Перелейте коктейль в высокие стаканы. А теперь включите фантазию: посыпьте сверху вафельной крошкой, шоколадной стружкой, орешками. Или добавьте веточку мяты — для аромата и красоты.

Уточнения

Молочный коктейль или Милкшейк (от англ. milkshake) — десертный напиток на основе молока и мороженого, один из символов американской кухни. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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