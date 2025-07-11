Три главных признака качественных гребешков: ищем идеальный морской деликатес

При покупке замороженных гребешков важно обращать внимание на их цвет и запах. Об этом рассказал шеф-повар владивостокского ресторана Zuma и один из основателей гастрофестиваля "На гребне!" Роман Котовский.
Замороженные гребешки обычно бывают курильскими, сахалинскими и приморскими. Профессионалы ресторанной индустрии предпочитают приморские гребешки, так как они имеют самые большие и мягкие "пятаки", которые одновременно более нежные, чем у курильских и сахалинских.
При выборе замороженных гребешков следует обращать внимание на их внешний вид. Продукт должен быть белым, без налёта, корочки, оранжевого или жёлтого цвета, которые могут свидетельствовать о том, что гребешок уже заветрился.
"Рыбный запах тоже симптом так себе, не берите такой гребешок", — предупредил шеф-повар.
Для тех, кто предпочитает свежие гребешки, рекомендуется выбирать живых моллюсков в створках. Раковина должна быть плотно закрыта и не открываться при нажатии. Свежий гребешок имеет прохладный запах моря, независимо от того, дикий он или с фермы, приводит слова эксперта Газета.Ru.
Возраст гребешка также влияет на его вкус. Молодые гребешки (около года) называются "молочными" и имеют нежные "пятаки", но их вкус менее выражен. В Приморье наиболее ценными считаются гребешки в возрасте 3-5 лет, которые имеют мясистые "пятаки" и насыщенный вкус с нотками деликатной сладости.
Определить возраст гребешка можно по раковине. Если на ней три чёрные дуги, это означает, что моллюску три года.
Морские гребешки (лат. Pectinidae) — семейство морских двустворчатых моллюсков из отряда Pectinida.
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