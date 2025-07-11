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Три главных признака качественных гребешков: ищем идеальный морской деликатес

Признаки свежих гребешков: при покупке обращаем внимание на внешний вид, запах и возраст
1:47
Еда

При покупке замороженных гребешков важно обращать внимание на их цвет и запах. Об этом рассказал шеф-повар владивостокского ресторана Zuma и один из основателей гастрофестиваля "На гребне!" Роман Котовский.

Гребешки
Фото: flickr.com by Nicole Bratt from Seattle, WA, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гребешки

Замороженные гребешки обычно бывают курильскими, сахалинскими и приморскими. Профессионалы ресторанной индустрии предпочитают приморские гребешки, так как они имеют самые большие и мягкие "пятаки", которые одновременно более нежные, чем у курильских и сахалинских.

При выборе замороженных гребешков следует обращать внимание на их внешний вид. Продукт должен быть белым, без налёта, корочки, оранжевого или жёлтого цвета, которые могут свидетельствовать о том, что гребешок уже заветрился.

"Рыбный запах тоже симптом так себе, не берите такой гребешок", — предупредил шеф-повар.

Для тех, кто предпочитает свежие гребешки, рекомендуется выбирать живых моллюсков в створках. Раковина должна быть плотно закрыта и не открываться при нажатии. Свежий гребешок имеет прохладный запах моря, независимо от того, дикий он или с фермы, приводит слова эксперта Газета.Ru.

Возраст гребешка также влияет на его вкус. Молодые гребешки (около года) называются "молочными" и имеют нежные "пятаки", но их вкус менее выражен. В Приморье наиболее ценными считаются гребешки в возрасте 3-5 лет, которые имеют мясистые "пятаки" и насыщенный вкус с нотками деликатной сладости.

Определить возраст гребешка можно по раковине. Если на ней три чёрные дуги, это означает, что моллюску три года.

Уточнения

Морские гребешки (лат. Pectinidae) — семейство морских двустворчатых моллюсков из отряда Pectinida. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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