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Почему рагу получается сочным? Три правила, которые знают не все

Как приготовить идеальное рагу: секреты венгерской кухни и бонус — классический рецепт
3:49
Еда

Рагу — это не просто блюдо, а настоящая жемчужина венгерской кухни. Оно неизменно присутствует на воскресных обедах, семейных праздниках и дружеских посиделках. Но даже опытные кулинары могут не знать, что делает рагу по-настоящему незабываемым. Секрет кроется не в выборе мяса или лука, а в нескольких простых, но важных моментах.

Рагу
Фото: commons.wikimedia.org by Hoyabird8, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рагу

Почему выбор мяса так важен?

Чтобы рагу получилось густым, насыщенным и сочным, нужно выбрать правильное мясо. Не стоит гнаться за самым красивым куском куриной грудки. Гораздо важнее обратить внимание на части, расположенные ближе к кости. Именно в них содержится коллаген, который при нагревании превращается в желатин, придавая блюду кремовую текстуру и насыщенный вкус, пишет origo.hu.

  • Курица: бедра, крылышки, шея и крестец — вот что сделает ваше рагу по-настоящему сочным.
  • Свинина: лопатка, бедро и ребра — идеальный выбор для тех, кто любит насыщенный вкус.
  • Говядина: голень, ребрышки и щека — эти части придадут блюду глубину и насыщенность.
  • Для гурманов: рубец, клешни и потроха (сердце, желудок, печень) добавят изысканности.
  • Веганское рагу: грибы, чечевица и вареные яйца — отличная альтернатива для тех, кто не ест мясо.

Три ключевых правила приготовления рагу

  1. Меньше — значит больше. Основа рагу — это жир, лук, мясо, соль и паприка. Этих ингредиентов вполне достаточно, чтобы создать насыщенный вкус. Можно добавить немного перца, тмина и петрушки, но не переусердствуйте. Помидоры и болгарский перец лучше исключить, так как они могут разбавить сок и перебить вкус. Если чувствуете, что чего-то не хватает, лучше добавьте ещё одну луковицу.
  2. Правильная нарезка. Кусочки мяса должны быть размером примерно со спичечный коробок и нарезаны поперек волокон. Это поможет сохранить сочность и придаст мясу лучшую текстуру.
  3. Обжарка перед тушением. Многие совершают ошибку, начиная с лука. Но чтобы добиться идеального результата, сначала нужно обжарить мясо без добавления жира. Затем добавьте жир, лук, паприку, мясо и немного воды. Этот этап играет решающую роль в формировании вкуса и консистенции рагу.

Рецепт рагу по-венгерски

Ингредиенты:

  • Курица (бедра, крылышки, шея или крестец) — 500 г;
  • Свинина (лопатка, бедро или рёбра) — 500 г (по желанию);
  • Репчатый лук — 2 шт.;
  • Паприка молотая — 2 ст. л.;
  • Соль — по вкусу;
  • Чёрный перец (по желанию) — по вкусу;
  • Тмин (по желанию) — 1 ч. л.;
  • Петрушка (по желанию) — для подачи.

Приготовление:

  1. Нарежьте мясо кусочками размером примерно со спичечный коробок, нарезав поперёк волокон.
  2. Разогрейте сковороду и обжарьте мясо без добавления жира до золотистой корочки. Это поможет "запечатать" соки внутри кусочков.
  3. Добавьте в сковороду жир (например, растительное масло), нарезанный лук, молотую паприку, соль и перец. Обжаривайте лук до золотистого цвета.
  4. Добавьте в сковороду немного воды, чтобы покрыть мясо, и тушите на медленном огне около 40-60 минут, пока мясо не станет мягким.
  5. При желании добавьте немного тмина и продолжайте тушить ещё несколько минут.
  6. Подавайте рагу, посыпав свежей петрушкой.

Приятного аппетита!

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — «возбуждать аппетит») — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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