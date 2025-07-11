Секретный рецепт пирога, который всегда удается: кефир и кофе творят чудеса

Этот простой и быстрый рецепт сладкого пирога станет вашим любимым. Он не только экономит время, но и использует ингредиенты, которые часто остаются в холодильнике без дела. Кефир — один из таких продуктов. Теперь он всегда будет под рукой, чтобы радовать вас и ваших близких вкусным десертом.
Ингредиенты:
Приготовление:
После этого можно подавать его к чаю или звать гостей на дегустацию.
Этот кофейный пирог на кефире — отличный вариант для уютного чаепития или праздничного стола. Он сочетает простоту приготовления и невероятный вкус, который понравится всем.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).
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