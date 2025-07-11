Секретный рецепт пирога, который всегда удается: кефир и кофе творят чудеса

Кофейный пирог с кремом из сметаны: быстрый десерт из простых ингредиентов

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот простой и быстрый рецепт сладкого пирога станет вашим любимым. Он не только экономит время, но и использует ингредиенты, которые часто остаются в холодильнике без дела. Кефир — один из таких продуктов. Теперь он всегда будет под рукой, чтобы радовать вас и ваших близких вкусным десертом.

Фото: commons.wikimedia.org by Toby Weisenhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Торт

Ингредиенты:

Кефир — 100 мл

Растворимый кофе — 2 ч. л.

Яйца — 2 шт.

Сахар — 150 г (100 г для теста и 50 г для крема)

Ванилин — щепотка

Растительное масло — 100 мл

Мука — 150 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Сметана 25% — 150 г

Шоколад для украшения (по желанию)

Приготовление:

В отдельной посуде смешайте кефир с растворимым кофе. Важно, чтобы все гранулы полностью растворились. В миске взбейте яйца с сахаром и ванилином до образования пышной пены. Уменьшите скорость миксера и постепенно влейте кофейный кефир и растительное масло, продолжая взбивать. Добавьте муку и разрыхлитель, аккуратно перемешайте до однородности. Подготовьте силиконовую форму диаметром 24 см. Выложите в нее тесто. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог 30 минут. Готовим крем: Пока пирог печется, взбейте сметану с 50 г сахара и щепоткой ванилина до кремообразной консистенции. Достаньте пирог из духовки и дайте ему немного остыть. Аккуратно намажьте его сметанным кремом. Посыпьте тертым шоколадом (если используете). Поставьте пирог в холодильник на 1,5 часа, чтобы он хорошо пропитался.

После этого можно подавать его к чаю или звать гостей на дегустацию.

Этот кофейный пирог на кефире — отличный вариант для уютного чаепития или праздничного стола. Он сочетает простоту приготовления и невероятный вкус, который понравится всем.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.



Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

