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Секретный рецепт пирога, который всегда удается: кефир и кофе творят чудеса

Кофейный пирог с кремом из сметаны: быстрый десерт из простых ингредиентов
2:09
Еда

Этот простой и быстрый рецепт сладкого пирога станет вашим любимым. Он не только экономит время, но и использует ингредиенты, которые часто остаются в холодильнике без дела. Кефир — один из таких продуктов. Теперь он всегда будет под рукой, чтобы радовать вас и ваших близких вкусным десертом.

Торт
Фото: commons.wikimedia.org by Toby Weisenhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Торт

Ингредиенты:

  • Кефир — 100 мл
  • Растворимый кофе — 2 ч. л.
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 150 г (100 г для теста и 50 г для крема)
  • Ванилин — щепотка
  • Растительное масло — 100 мл
  • Мука — 150 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Сметана 25% — 150 г
  • Шоколад для украшения (по желанию)

Приготовление:

  1. В отдельной посуде смешайте кефир с растворимым кофе. Важно, чтобы все гранулы полностью растворились.
  2. В миске взбейте яйца с сахаром и ванилином до образования пышной пены.
  3. Уменьшите скорость миксера и постепенно влейте кофейный кефир и растительное масло, продолжая взбивать.
  4. Добавьте муку и разрыхлитель, аккуратно перемешайте до однородности.
  5. Подготовьте силиконовую форму диаметром 24 см. Выложите в нее тесто.
  6. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог 30 минут.
  7. Готовим крем: Пока пирог печется, взбейте сметану с 50 г сахара и щепоткой ванилина до кремообразной консистенции.
  8. Достаньте пирог из духовки и дайте ему немного остыть.
  9. Аккуратно намажьте его сметанным кремом. Посыпьте тертым шоколадом (если используете).
  10. Поставьте пирог в холодильник на 1,5 часа, чтобы он хорошо пропитался.

После этого можно подавать его к чаю или звать гостей на дегустацию.

Этот кофейный пирог на кефире — отличный вариант для уютного чаепития или праздничного стола. Он сочетает простоту приготовления и невероятный вкус, который понравится всем.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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