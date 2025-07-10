Это нереально — в сети бушуют страсти вокруг новой сладости

Новое печенье Chunked N' Loaded от Marks & Spencer, появившееся в продаже, стало уже хитом в Великобритании.
В супермаркетах это печенье предлагается в вариантах как с посыпкой, так и с начинкой по цене всего 2 фунта стерлингов (около 212 руб.).
Печенье представлено в трех вкусах: "Малиновый чизкейк", "Шоколад и фундук" и самый обсуждаемый вкус сезона "Фисташковое".
Особую похвалу в соцсети получило также печенье "Малиновый чизкейк":
"Оно совсем не сухое, мягкое внутри и хрустящее снаружи", — пишет пользователь.
Другая пользовательница назвала печенье "Шоколад и фундук" "нереальным", поставив ему оценку 9 из 10.
Печенье "Фисташковое" с кусочками белого шоколада и со вкусом фисташек, приправленное сицилийским лимоном и сливочным сыром. Завершает композицию глазурь из белого шоколада и измельченные фисташки, пишет metro.
Фиста́шка (лат. Pistácia) — небольшой род вечнозелёных либо листопадных деревьев или кустарников семейства Анакардиевые (Anacardiaceae), распространённых в субтропических, частично тропических областях Старого и Нового Света.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?