Это нереально — в сети бушуют страсти вокруг новой сладости

Фисташковое печенье с белым шоколадом стало самым обсуждаемым десертом Великобритании

Новое печенье Chunked N' Loaded от Marks & Spencer, появившееся в продаже, стало уже хитом в Великобритании.

Фото: M&S is licensed under Free More info печенье

В супермаркетах это печенье предлагается в вариантах как с посыпкой, так и с начинкой по цене всего 2 фунта стерлингов (около 212 руб.).

Печенье представлено в трех вкусах: "Малиновый чизкейк", "Шоколад и фундук" и самый обсуждаемый вкус сезона "Фисташковое".

Особую похвалу в соцсети получило также печенье "Малиновый чизкейк":

"Оно совсем не сухое, мягкое внутри и хрустящее снаружи", — пишет пользователь.

Другая пользовательница назвала печенье "Шоколад и фундук" "нереальным", поставив ему оценку 9 из 10.

Печенье "Фисташковое" с кусочками белого шоколада и со вкусом фисташек, приправленное сицилийским лимоном и сливочным сыром. Завершает композицию глазурь из белого шоколада и измельченные фисташки, пишет metro.

Уточнения

Фиста́шка (лат. Pistácia) — небольшой род вечнозелёных либо листопадных деревьев или кустарников семейства Анакардиевые (Anacardiaceae), распространённых в субтропических, частично тропических областях Старого и Нового Света.



