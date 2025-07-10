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Это нереально — в сети бушуют страсти вокруг новой сладости

Фисташковое печенье с белым шоколадом стало самым обсуждаемым десертом Великобритании
Еда

Новое печенье Chunked N' Loaded от Marks & Spencer, появившееся в продаже, стало уже хитом в Великобритании.

печенье
Фото: M&S is licensed under Free More info
печенье

В супермаркетах это печенье предлагается в вариантах как с посыпкой, так и с начинкой по цене всего 2 фунта стерлингов (около 212 руб.).

Печенье представлено в трех вкусах: "Малиновый чизкейк", "Шоколад и фундук" и самый обсуждаемый вкус сезона "Фисташковое".

Особую похвалу в соцсети получило также печенье "Малиновый чизкейк":

"Оно совсем не сухое, мягкое внутри и хрустящее снаружи", — пишет пользователь.

Другая пользовательница назвала печенье "Шоколад и фундук" "нереальным", поставив ему оценку 9 из 10.

Печенье "Фисташковое" с кусочками белого шоколада и со вкусом фисташек, приправленное сицилийским лимоном и сливочным сыром. Завершает композицию глазурь из белого шоколада и измельченные фисташки, пишет metro.

Уточнения

Фиста́шка (лат. Pistácia) — небольшой род вечнозелёных либо листопадных деревьев или кустарников семейства Анакардиевые (Anacardiaceae), распространённых в субтропических, частично тропических областях Старого и Нового Света.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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