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Шашлык подождёт: ароматный перец на углях станет звездой стола

Эта простая закуска спасёт любой пикник: сладкий перец, чесночок и всегда отличный результат
1:55
Еда

Когда шашлык ещё не готов, а гости уже хотят есть, выручит простая и невероятно вкусная закуска — запечённый на углях сладкий перец. Это блюдо не отнимет много времени и сил, но его аромат и вкус настолько соблазнительны, что невозможно устоять.

Сладкий перец на гриле
Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Сладкий перец на гриле

Если добавить к перцу чеснок и масло, получится настоящее кулинарное произведение. Процесс приготовления быстрый и лёгкий, а результат — потрясающий.

Сладкий перец можно подавать как гарнир к мясу, как отдельное блюдо или использовать в качестве аппетитной намазки на хлеб. Это универсальный вариант, который понравится и взрослым, и детям.

Ингредиенты:

  • Болгарский перец — 5-6 штук (желательно разных цветов для яркости).
  • Чеснок — 3 зубчика.
  • Оливковое или подсолнечное масло — 2-3 столовые ложки.
  • Соль — по вкусу.
  • Укроп или петрушка — по желанию.

Пошаговый рецепт:

  1. Тщательно вымойте перцы, разрежьте их пополам, удалите семена и сердцевину. Нарежьте крупными кусочками.
  2. Слегка смажьте перцы маслом и положите на решётку кожурой вниз.
  3. Жарьте на мангале до золотистой корочки и мягкости, примерно 15-20 минут, в зависимости от жара.
  4. В это время измельчите чеснок, смешайте его с оставшимся маслом и солью.
  5. Готовые перцы переложите в глубокую посуду, полейте чесночно-масляной заправкой и накройте крышкой на 5-10 минут, чтобы они пропитались.
  6. Перед подачей посыпьте перцы свежей зеленью.

При желании можно размять перцы до состояния пюре и использовать как намазку для бутербродов.

Эта горячая закуска порадует даже тех, кто обычно не любит овощи. Приятного аппетита!

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Эта простая закуска спасёт любой пикник: сладкий перец, чесночок и всегда отличный результат
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