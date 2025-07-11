Шашлык подождёт: ароматный перец на углях станет звездой стола

Когда шашлык ещё не готов, а гости уже хотят есть, выручит простая и невероятно вкусная закуска — запечённый на углях сладкий перец. Это блюдо не отнимет много времени и сил, но его аромат и вкус настолько соблазнительны, что невозможно устоять.
Если добавить к перцу чеснок и масло, получится настоящее кулинарное произведение. Процесс приготовления быстрый и лёгкий, а результат — потрясающий.
Сладкий перец можно подавать как гарнир к мясу, как отдельное блюдо или использовать в качестве аппетитной намазки на хлеб. Это универсальный вариант, который понравится и взрослым, и детям.
Ингредиенты:
Пошаговый рецепт:
При желании можно размять перцы до состояния пюре и использовать как намазку для бутербродов.
Эта горячая закуска порадует даже тех, кто обычно не любит овощи. Приятного аппетита!
Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
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