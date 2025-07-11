Шашлык подождёт: ароматный перец на углях станет звездой стола

Эта простая закуска спасёт любой пикник: сладкий перец, чесночок и всегда отличный результат

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда шашлык ещё не готов, а гости уже хотят есть, выручит простая и невероятно вкусная закуска — запечённый на углях сладкий перец. Это блюдо не отнимет много времени и сил, но его аромат и вкус настолько соблазнительны, что невозможно устоять.

Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Сладкий перец на гриле

Если добавить к перцу чеснок и масло, получится настоящее кулинарное произведение. Процесс приготовления быстрый и лёгкий, а результат — потрясающий.

Сладкий перец можно подавать как гарнир к мясу, как отдельное блюдо или использовать в качестве аппетитной намазки на хлеб. Это универсальный вариант, который понравится и взрослым, и детям.

Ингредиенты:

Болгарский перец — 5-6 штук (желательно разных цветов для яркости).

Чеснок — 3 зубчика.

Оливковое или подсолнечное масло — 2-3 столовые ложки.

Соль — по вкусу.

Укроп или петрушка — по желанию.

Пошаговый рецепт:

Тщательно вымойте перцы, разрежьте их пополам, удалите семена и сердцевину. Нарежьте крупными кусочками. Слегка смажьте перцы маслом и положите на решётку кожурой вниз. Жарьте на мангале до золотистой корочки и мягкости, примерно 15-20 минут, в зависимости от жара. В это время измельчите чеснок, смешайте его с оставшимся маслом и солью. Готовые перцы переложите в глубокую посуду, полейте чесночно-масляной заправкой и накройте крышкой на 5-10 минут, чтобы они пропитались. Перед подачей посыпьте перцы свежей зеленью.

При желании можно размять перцы до состояния пюре и использовать как намазку для бутербродов.

Эта горячая закуска порадует даже тех, кто обычно не любит овощи. Приятного аппетита!

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.



