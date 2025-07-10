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Нью-Хейвен бросил вызов миру: 10 000 порций пиццы за один вечер

Нью-Хейвен хочет побить мировой рекорд по количеству пиццы
1:23
Еда

Город Нью-Хейвен  (штат Коннектикут, США) планирует установить мировой рекорд по количеству пиццы, приготовленной на одной вечеринке.

Пицца
Фото: pixnio.com by Scott Bauer, U.S. Department of Agriculture, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Пицца

Предыдущий рекорд был установлен в Талсе (штат Оклахома) 21 января 2023 года, где на мероприятии присутствовало 3357 человек.

Нью-Хейвен рассчитывает собрать во время A-1 Toyota Apizza Feast 5000 человек, который состоится 12 сентября с 16:00 до 19:00. 

Брайан Вулф, исполнительный директор Программы развития велоспорта Коннектикута, отметил:

"Это, безусловно, одно из самых замечательных событий в Коннектикуте, предлагающее отличную возможность покататься на велосипеде, насладиться вкусной пиццей, попробовать местное пиво и прекрасно провести время в кругу семьи".

Мэр Нью-Хейвена Джастин Эликер уверен, что они смогут побить рекорд. Для этого участники должны оставаться до конца вечеринки, чтобы их подсчитали. Судья из Книги рекордов Гиннесса будет присутствовать на мероприятии, чтобы следить за соблюдением правил.

Город ищет волонтеров для помощи с подсчетом и организацией. Ожидается, что будет роздано более 10 000 порций пиццы, пишет nypost.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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