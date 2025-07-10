Малосольные огурцы в пакете за 4 часа: съедаются быстрее, чем успевают просолиться

Если вам нужно что-то хрустящее, ароматное и очень домашнее — малосольные огурцы в пакете станут идеальным вариантом. Готовятся они просто, долго ждать не нужно, а результат стабильно радует. Это универсальная закуска, которая отлично подойдёт к жаркому, картошке, шашлыку и просто к ужину с чёрным хлебом. Особенно хороши такие огурцы летом, но и в другое время года — это находка.
Для этого рецепта не нужны кастрюли, банки и уксус. Всё - в одном пакете.
Нужны самые доступные ингредиенты:
свежие огурцы — 1 кг
чеснок — 4 зубчика
пучок укропа — 30 г
соль — 1 ст. л.
сахар — 1 ч. л.
душистый перец — 3 горошины
Специи можно подстраивать под себя: если не любите душистый перец — замените на чёрный. Укроп лучше брать с "зонтиками" — они дают более насыщенный аромат. Но подойдёт и обычная зелень. А сахар, вопреки стереотипам, делает вкус огурцов более мягким и сбалансированным.
Огурцы нужно тщательно вымыть — можно использовать мягкую щётку и соду, особенно если плоды с рынка. Срежьте кончики с двух сторон. Если у вас мелкие огурчики — оставляйте их целыми. А вот крупные лучше разрезать на четвертинки или пополам, чтобы они быстрее промариновались. Оптимальная длина кусочков — около 6-7 см.
Подготовленные огурцы сложите в плотный, чистый пакет. Лучше использовать двойной — на случай, если один порвётся. Главное, чтобы он был без запаха и из плотного полиэтилена.
Укроп вымойте и обсушите — лишняя влага нам не нужна. Оборвите толстые стебли, а оставшиеся веточки мелко нарежьте. Чеснок очистите и нарежьте крупно, если не хотите потом его вылавливать, или пропустите через пресс — если любите поострее.
В пакет с огурцами добавьте чеснок, укроп, соль, сахар и перец. Завяжите пакет, оставив в нём немного воздуха. Затем аккуратно потрясите его в руках, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Делайте это не слишком резко, чтобы не повредить огурцы.
Положите пакет на тарелку — на случай, если появится сок — и оставьте при комнатной температуре на 4 часа. Этого времени вполне достаточно, чтобы огурцы стали ароматными и хрустящими.
После засолки храните огурцы в холодильнике. Желательно съесть их в течение 2-3 дней — потом они теряют хруст и могут стать слишком мягкими. Такой способ приготовления не подходит для длительного хранения, но в этом и прелесть: всё быстро, свежо и без консервации.
Не бойтесь экспериментировать. К основным ингредиентам можно добавить зерна горчицы, лавровый лист, чили или даже немного лимонной цедры. Но основа — это всегда чеснок, укроп и правильные огурцы.
Пакет создаёт замкнутое пространство, в котором огурцы выделяют сок, быстро впитывают специи и равномерно просаливаются. Это гораздо быстрее и удобнее, чем маринование в банке или кастрюле. Идеальный вариант, когда нужно приготовить закуску "на сейчас", без стерилизаций и лишней возни.
К тому же, благодаря пакету легко регулировать степень засолки: хотите посолонее — дайте постоять подольше. Хотите слабосолёные — ограничьтесь 3-4 часами.
Эти огурцы — находка не только для лета. Их можно подать к мясу, картошке, использовать в салатах или просто съесть с хлебом. Хрустящие, ароматные, чуть чесночные — они хорошо дополняют практически любое блюдо.
А ещё их можно брать с собой на пикник или дачу: просто упакуйте в банку и поставьте в сумку-холодильник. Отличный способ порадовать семью и гостей.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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