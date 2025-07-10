Маринованное безумие: обычные кабачки превращаются в наркотик для вкусовых рецепторов

Пошаговая инструкция по приготовлению маринованных кабачков в банках

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачки — это не только оладьи! Если урожай большой, попробуйте замариновать их — получится отличная хрустящая закуска. В этой статье — проверенные рецепты: от быстрого варианта "на сегодня" до заготовок на зиму. Маринованные кабачки — это необычно, но очень вкусно. Попробуйте — и убедитесь сами!

Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маринованные кабачки

Ингредиенты

Кабачки — 2 кг

Чеснок — 35 г

Лавровый лист — 2 шт.

Вода — 1,5 л

Соль — 70 г

Укроп — 50 г

Гвоздика — 2 шт.

Чёрный перец горошком — 8 шт.

Сахар — 190 г

Уксус — 190 мл

Приготовление

Подготовка банок

Укроп промыть и уложить на дно банки.

Очищенный чеснок добавить к укропу.

Положить лавровый лист, гвоздику и перец.

Нарезка кабачков

Кабачки вымыть, обсушить, нарезать кружочками (0,5-1 см).

Плотно уложить в банки.

Бланшировка

Залить кипятком, прикрыть крышкой, оставить на 10 минут.

Слить воду, повторить ещё раз.

Маринад

В кастрюлю с водой добавить соль, сахар, уксус.

Довести до кипения.

Закатка

Слить воду с кабачков.

Залить кипящим маринадом, закатать.

Перевернуть банки, укутать одеялом, остудить.

Хранить в прохладном тёмном месте.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

