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Маринованное безумие: обычные кабачки превращаются в наркотик для вкусовых рецепторов

Пошаговая инструкция по приготовлению маринованных кабачков в банках
1:33
Еда

Кабачки — это не только оладьи! Если урожай большой, попробуйте замариновать их — получится отличная хрустящая закуска. В этой статье — проверенные рецепты: от быстрого варианта "на сегодня" до заготовок на зиму. Маринованные кабачки — это необычно, но очень вкусно. Попробуйте — и убедитесь сами!

Маринованные кабачки
Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маринованные кабачки

Ингредиенты

  • Кабачки — 2 кг
  • Чеснок — 35 г
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Вода — 1,5 л
  • Соль — 70 г
  • Укроп — 50 г
  • Гвоздика — 2 шт.
  • Чёрный перец горошком — 8 шт.
  • Сахар — 190 г
  • Уксус — 190 мл

Приготовление

Подготовка банок

  • Укроп промыть и уложить на дно банки.
  • Очищенный чеснок добавить к укропу.
  • Положить лавровый лист, гвоздику и перец.

Нарезка кабачков

  • Кабачки вымыть, обсушить, нарезать кружочками (0,5-1 см).
  • Плотно уложить в банки.

Бланшировка

  • Залить кипятком, прикрыть крышкой, оставить на 10 минут.
  • Слить воду, повторить ещё раз.

Маринад

  • В кастрюлю с водой добавить соль, сахар, уксус.
  • Довести до кипения.

Закатка

  • Слить воду с кабачков.
  • Залить кипящим маринадом, закатать.
  • Перевернуть банки, укутать одеялом, остудить.
  • Хранить в прохладном тёмном месте.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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