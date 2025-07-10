Маринованное безумие: обычные кабачки превращаются в наркотик для вкусовых рецепторов
Пошаговая инструкция по приготовлению маринованных кабачков в банках
1:33
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10.07.2025 13:07
Кабачки — это не только оладьи! Если урожай большой, попробуйте замариновать их — получится отличная хрустящая закуска. В этой статье — проверенные рецепты: от быстрого варианта "на сегодня" до заготовок на зиму. Маринованные кабачки — это необычно, но очень вкусно. Попробуйте — и убедитесь сами!
Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маринованные кабачки
Ингредиенты
Кабачки — 2 кг
Чеснок — 35 г
Лавровый лист — 2 шт.
Вода — 1,5 л
Соль — 70 г
Укроп — 50 г
Гвоздика — 2 шт.
Чёрный перец горошком — 8 шт.
Сахар — 190 г
Уксус — 190 мл
Приготовление
Подготовка банок
Укроп промыть и уложить на дно банки.
Очищенный чеснок добавить к укропу.
Положить лавровый лист, гвоздику и перец.
Нарезка кабачков
Кабачки вымыть, обсушить, нарезать кружочками (0,5-1 см).
Плотно уложить в банки.
Бланшировка
Залить кипятком, прикрыть крышкой, оставить на 10 минут.
Слить воду, повторить ещё раз.
Маринад
В кастрюлю с водой добавить соль, сахар, уксус.
Довести до кипения.
Закатка
Слить воду с кабачков.
Залить кипящим маринадом, закатать.
Перевернуть банки, укутать одеялом, остудить.
Хранить в прохладном тёмном месте.
Уточнения
— кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Кабачо́к
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру