Рулет с корейской морковью и сыром: просто, быстро и очень сытно

Кто бы мог подумать, что простой рулет из лаваша может стать гвоздём праздничного стола? Эта закуска сочетает хруст моркови по-корейски, нежность яичной начинки и сливочность сыра. А главное — готовится всё за полчаса и "не бьёт по кошельку".
На 6 порций:
Лаваш тонкий — 1 шт.
Сыр плавленый — 150 г
Морковь по-корейски (готовая) — 150 г
Яйца — 2 шт.
Салат — 40 г
Петрушка — 2 веточки
Чеснок — 1 зубчик
Майонез — 30 г
Соль и чёрный перец — по вкусу
Отварите яйца вкрутую (10 минут), затем остудите и нарежьте. Морковь слегка отожмите, чтобы не потекла. Петрушку мелко порубите, а чеснок пропустите через пресс.
Смешайте яйца с чесноком и майонезом. Посолите, поперчите по вкусу — должна получиться сочная, ароматная масса.
Разложите лаваш на столе.
Равномерно намажьте его плавленым сыром (если используете сыр в брусочке, натрите его на средней терке и смешайте с яйцами и майонезом).
Посыпьте рубленой петрушкой.
Сверху распределите морковь по-корейски.
Затем — яичную массу.
Последний слой — листья салата.
Плотно сверните рулет, заверните его в плёнку и отправьте в холодильник минимум на час. Он должен уплотниться, пропитаться и стать удобным для нарезки.
Снимите плёнку, нарежьте рулет ломтиками и выложите на тарелку. Украсьте зеленью, если хочется — будет красиво и аппетитно.
Лава́ш (азерб. и тур., арм. (lavaš), լոշ (loš), груз. ლავაში (lavaši), тал. lavoš/лавош, осет. лауаси (lawasi), перс. لواش (lavâš)) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
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