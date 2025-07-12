Рулет с корейской морковью и сыром: просто, быстро и очень сытно

Рецепт рулета из лаваша с плавленым сыром, яйцами и морковью по-корейски

Кто бы мог подумать, что простой рулет из лаваша может стать гвоздём праздничного стола? Эта закуска сочетает хруст моркови по-корейски, нежность яичной начинки и сливочность сыра. А главное — готовится всё за полчаса и "не бьёт по кошельку".

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лаваш с сыром

Всё, что понадобится

На 6 порций:

Лаваш тонкий — 1 шт.

Сыр плавленый — 150 г

Морковь по-корейски (готовая) — 150 г

Яйца — 2 шт.

Салат — 40 г

Петрушка — 2 веточки

Чеснок — 1 зубчик

Майонез — 30 г

Соль и чёрный перец — по вкусу

Как готовить: просто и без суеты

Подготовка — залог вкуса

Отварите яйца вкрутую (10 минут), затем остудите и нарежьте. Морковь слегка отожмите, чтобы не потекла. Петрушку мелко порубите, а чеснок пропустите через пресс.

Начинка — душа рулета

Смешайте яйца с чесноком и майонезом. Посолите, поперчите по вкусу — должна получиться сочная, ароматная масса.

Сборка рулета

Разложите лаваш на столе. Равномерно намажьте его плавленым сыром (если используете сыр в брусочке, натрите его на средней терке и смешайте с яйцами и майонезом). Посыпьте рубленой петрушкой. Сверху распределите морковь по-корейски. Затем — яичную массу. Последний слой — листья салата.

Финальный штрих — отдых в холодильнике

Плотно сверните рулет, заверните его в плёнку и отправьте в холодильник минимум на час. Он должен уплотниться, пропитаться и стать удобным для нарезки.

Подача

Снимите плёнку, нарежьте рулет ломтиками и выложите на тарелку. Украсьте зеленью, если хочется — будет красиво и аппетитно.

Уточнения

Лава́ш (азерб. и тур., арм. (lavaš), լոշ (loš), груз. ლავაში (lavaši), тал. lavoš/лавош, осет. лауаси (lawasi), перс. لواش‎ (lavâš)) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.



