Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю

А вы знали, что обычные кабачки могут стать яркой закуской, от которой никто не сможет оторваться? И всё благодаря небольшому трюку — сливочному сыру и кусочкам хрустящего бекона. А если сверху уложить кружочки томатов, а потом всё это добро отправить в духовку… Получится кулинарная магия, которая заставит вас готовить это блюдо снова и снова.
На 4 порции:
3 молодых кабачка
150-200 г плавкого сливочного сыра
1 острый красный перец
80 г бекона
2-3 перышка зелёного лука
2-3 мясистых спелых помидора
2 ст. л. красного винного уксуса
немного оливкового масла
соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу
Первым делом включите духовку на 170 °C. Пока она набирает жар — займёмся начинкой.
Нарежьте бекон небольшими кусочками и выложите на сухую сковороду. Обжаривайте до лёгкой золотистой корочки. Готовое — на бумажное полотенце, пусть лишний жир впитается.
Разрежьте перец пополам, удалите семена, а мякоть нарежьте мелко. Зелёный лук тоже измельчите. Помидоры нарежьте кружочками.
Каждый кабачок разрежьте вдоль пополам. Ложкой аккуратно удалите середину — делаем место для вкусной начинки. Края сбрызните оливковым маслом, слегка посолите и поперчите.
Смешайте сыр с остывшим беконом, перцем и зелёным луком. Попробуйте и при необходимости досолите. Получившейся смесью плотно нафаршируйте кабачки, сверху выложите томатные кружочки.
Переложите лодочки в форму для запекания и поставьте в духовку. Запекать — 30-40 минут, пока сыр не расплавится, а кабачки не станут мягкими.
Перед подачей можете разрезать лодочки наискосок — будет и красиво, и удобно есть.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.
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