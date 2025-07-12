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Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю

Рецепт запечённых кабачков с сыром, беконом и помидорами в духовке
2:14
Еда

А вы знали, что обычные кабачки могут стать яркой закуской, от которой никто не сможет оторваться? И всё благодаря небольшому трюку — сливочному сыру и кусочкам хрустящего бекона. А если сверху уложить кружочки томатов, а потом всё это добро отправить в духовку… Получится кулинарная магия, которая заставит вас готовить это блюдо снова и снова.

Запечённые цукини с курицей и сыром
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённые цукини с курицей и сыром

Что понадобится

На 4 порции:

  • 3 молодых кабачка

  • 150-200 г плавкого сливочного сыра

  • 1 острый красный перец

  • 80 г бекона

  • 2-3 перышка зелёного лука

  • 2-3 мясистых спелых помидора

  • 2 ст. л. красного винного уксуса

  • немного оливкового масла

  • соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Как готовить: пошагово и с настроением

Разогрейте духовку

Первым делом включите духовку на 170 °C. Пока она набирает жар — займёмся начинкой.

Обжарьте бекон

Нарежьте бекон небольшими кусочками и выложите на сухую сковороду. Обжаривайте до лёгкой золотистой корочки. Готовое — на бумажное полотенце, пусть лишний жир впитается.

Подготовьте овощи

Разрежьте перец пополам, удалите семена, а мякоть нарежьте мелко. Зелёный лук тоже измельчите. Помидоры нарежьте кружочками.

Кабачковые лодочки

Каждый кабачок разрежьте вдоль пополам. Ложкой аккуратно удалите середину — делаем место для вкусной начинки. Края сбрызните оливковым маслом, слегка посолите и поперчите.

Собираем всё воедино

Смешайте сыр с остывшим беконом, перцем и зелёным луком. Попробуйте и при необходимости досолите. Получившейся смесью плотно нафаршируйте кабачки, сверху выложите томатные кружочки.

Отправляем в духовку

Переложите лодочки в форму для запекания и поставьте в духовку. Запекать — 30-40 минут, пока сыр не расплавится, а кабачки не станут мягкими.

Перед подачей можете разрезать лодочки наискосок — будет и красиво, и удобно есть.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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