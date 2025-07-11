Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Волосы перестают ломаться после сушки этим феном — проверено на опыте
Энтомологи подтвердили влияние запаха пота на выбор жертвы комара
В NASA заявили, что на Марсе из-за таяния льда возникла иллюзия деревьев
Йога против физического труда: что лучше для психики
Где Португалия звучит по-другому: туристы пока не добрались, а вы уже можете
Агрономы связывают заражение картофеля с отсутствием профилактической обработки
Сметанное яблоко: чудо-фрукт или миф? Узнайте все о его противораковых свойствах
Юлия Барановская делится впечатлениями о встрече с мадагаскарским тараканом
Способы маскировки водопроводных труб в ванной без нарушения закона

Разнообразьте привычный компот: готовим напиток из ягод, чтобы освежиться в это лето

Лучшие сочетания для компота: 3 варианта, которые вам понравятся
4:07
Еда

Лето — это время самых разных ягод: малины, клубники, черники и многих других. Они не только вкусные, но и полезные, а компот из домашних ягод — отличный способ сохранить свежесть лета в банках! 

Клубничный компот
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Клубничный компот

Почему стоит готовить компот из ягод?

Компот — это не только вкусный напиток, но и отличный способ заготовить витамины на зиму. Он сохраняет множество полезных свойств ягод, богат витаминами и антиоксидантами, а также помогает утолить жажду в жаркие дни. Кроме того, вы можете экспериментировать с различными комбинациями ягод, добавляя фрукты и специи по своему вкусу.

Для приготовления компота вам понадобятся:

  • Свежие ягоды (клубника, малина, черника, смородина и т.д.) — 500–700 г
  • Вода — 1,5–2 л
  • Сахар — 150–300 г (по вкусу)
  • Лимон (по желанию, для освежающего аромата) — 1/2 шт.

Подготовка ягод

  • Сбор урожая: соберите свежие ягоды на своем дачном участке. Лучше всего использовать спелые, зрелые плоды без повреждений.
  • Промывание ягод: вымойте ягоды под проточной водой, убирая оставшиеся листья и мусор. Осторожно переберите их, чтобы не повредить.
  • Подготовка плодовых смесей: если у вас есть несколько видов ягод, вы можете смешать их для получения более интересного вкуса. Например, клубника и малина хорошо дополняют друг друга.

Приготовление компота

  • Кипячение воды: в большой кастрюле вскипятите 1,5–2 литра воды. Если вы хотите настоять компот с добавлением лимона, можете добавить сок половинки лимона в воду на этом этапе.
  • Добавление сахара: после закипания воды добавьте сахар по вкусу. Перемешивайте, чтобы он полностью растворился. Пропорции сахара можно регулировать в зависимости от сладости ягод и ваших предпочтений.
  • Добавление ягод: когда вода начнет закипать с сахаром, добавьте подготовленные ягоды. Если вы используете крупные ягоды, такие как клубника, можно нарезать их на половинки или четвертинки.
  • Варка компота: снизьте огонь до среднего и варите компот на небольшом кипении 10–15 минут. Чем дольше вы будете варить компот, тем более насыщенный вкус получите. Однако помните, что длительная варка может стереть текстуру ягод.

Окончательная подготовка

  • Охлаждение: после варки выключите огонь и дайте компоту немного остыть в кастрюле. Это позволит ягодам отдать свой вкус и аромат.
  • Процеживание (по желанию): если вы предпочитаете напиток без ягод, вы можете процедить компот через мелкое сито или марлю. Но ягодный компот с фруктами также отлично смотрится!
  • Хранение: разлейте компот по стерилизованным банкам и закройте их крышками. важно хранить компот в прохладном темном месте, например, в подвале или кладовке. Если вы планируете хранить компот долго, можно также воспользоваться методом пастеризации.

Вариации компота

  • Компот с фруктами: можно добавлять фрукты (персики, груши, яблоки) в компот вместе с ягодами для разнообразия вкуса.
  • Специи: для придания дополнительного аромата добавьте в компот корицу, гвоздику или имбирь во время варки.
  • Цитрусовые: добавление апельсиновых или лимонных кружочков сделает напиток более ярким и освежающим.

Приготовление компота из домашних ягод — это простой и увлекательный процесс. Он позволяет не только насладиться вкусом лета, но и создать заготовки на зиму, которые порадуют вас и ваших близких. Экспериментируйте с разными ягодами, фруктами и специями, и у вас всегда будет новый и вкусный компот. 

Уточнения

Компо́т — десертный напиток из фруктов или ягод, либо отвар фруктов в сиропе, а также смесь сухофруктов или сушёных ягод и фруктов, либо фруктовые или ягодные консервы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Справедливость на корте: Янник Синнер снялся с Уимблдона после отказа Димитрова
Новости спорта
Справедливость на корте: Янник Синнер снялся с Уимблдона после отказа Димитрова Аудио 
Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
Домашние животные
Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины Аудио 
Как остатки еды и укрытия привлекают змей к дому – данные специалистов
Домашние животные
Как остатки еды и укрытия привлекают змей к дому – данные специалистов Аудио 
Популярное
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются

В Средиземном море акулы встречаются повсеместно, но Чёрное море они игнорируют. Разбираемся, какие факторы отпугивают морских хищников от этого региона.

Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали
Бабушки знали, что готовят: забытый деликатес возвращается на столы — вкуснее колбасы и полезнее мяса
Слишком много боли: Синнер покидает Уимблдон, как и Григор Димитров
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
ЕС хочет увеличить экспорт газа из Азербайджана. Но как это сделать без России?
Доехала до дома — и развалилась: после этого пробега машина становится миной замедленного действия
Царь саванны в панике: разбираемся, как обезьяны становятся опаснее львов
Царь саванны в панике: разбираемся, как обезьяны становятся опаснее львов
Последние материалы
Волосы перестают ломаться после сушки этим феном — проверено на опыте
Энтомологи подтвердили влияние запаха пота на выбор жертвы комара
В NASA заявили, что на Марсе из-за таяния льда возникла иллюзия деревьев
Йога против физического труда: что лучше для психики
Где Португалия звучит по-другому: туристы пока не добрались, а вы уже можете
Агрономы связывают заражение картофеля с отсутствием профилактической обработки
Сметанное яблоко: чудо-фрукт или миф? Узнайте все о его противораковых свойствах
Юлия Барановская делится впечатлениями о встрече с мадагаскарским тараканом
Способы маскировки водопроводных труб в ванной без нарушения закона
Отсутствие сервисной книжки может указывать на скрытые дефекты автомобиля
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.