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Забудьте о магазинах: готовим запеченные яблоки, как в лучших ресторанах

Запеченные яблоки: откройте секрет идеального десерта
3:45
Еда

Запеченные яблоки — это не только вкусный, но и полезный десерт, который радует своим ароматом и тёплом в любое время года. Они могут стать великолепным завершением семейного ужина или украшением праздничного стола.

Печёные яблоки с мёдом и орехами
Фото: Design by Freepick by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Печёные яблоки с мёдом и орехами

Почему стоит запекать яблоки?

Запеченные яблоки сохраняют все полезные свойства свежих фруктов, однако их вкус становится гораздо мягче и насыщеннее. Они идеально подходят для тех, кто хочет насладиться сладким десертом без угрызений совести. Кроме того, запеченные яблоки можно сочетать с мороженым, йогуртом или творогом, что позволяет создать множество разнообразных блюд.

Ингредиенты

Для классического рецепта вам понадобятся:

  • Яблоки (желательно кисло-сладкие) — 4-6 шт.
  • Сахар — 2-4 ст. ложки (по вкусу)
  • Корица — 1 ч. ложка
  • Орехи (грецкие или миндаль) — по желанию
  • Изюм или сушеная черника — по желанию
  • Мёд — для поливки (опционально)
  • Масло сливочное — 20-30 г (по желанию)

Подготовка яблок

  • Выбор яблок: выбирайте сорта, которые хорошо держат форму во время запекания, например, Гренни Смит, Фуджи или Голден Делишес.
  • Промывание и очищение: тщательно промойте яблоки под холодной водой. Если хотите, можно очистить их от кожуры, но лучше оставить, чтобы они не потеряли форму.
  • Удаление сердцевины: используйте нож или специальный инструмент, чтобы аккуратно вырезать сердцевину, не прорезая яблоко до конца.

Подготовка начинки

  • Начинка: в глубокой миске смешайте сахар, корицу и орехи. Если хотите сделать начинку более насыщенной, добавьте изюм или сушеную чернику.
  • Наполнение: наполните каждое яблоко полученной начинкой. Если хотите, сверху можно положить небольшие кусочки сливочного масла для придания дополнительного аромата и вкуса.

Запекание

  • Подготовка формы: выберите подходящую форму для запекания и застелите её бумагой для выпечки или смажьте немного маслом.
  • Установка яблок: уложите яблоки в форму вертикально. Если используете много начинок, ставьте яблоки на небольшом расстоянии друг от друга.
  • Запекание: накройте форму фольгой и поставьте в предварительно разогретую до 180°C духовку. Запекайте яблоки примерно 25–30 минут. За 10 минут до окончания уберите фольгу, чтобы яблоки подрумянились.

Подача на стол

  • Остужение: дайте яблокам немного остыть после запекания. Это придаст им более насыщенный вкус и позволит избежать ожогов.
  • Подача: для подачи можно полить запеченные яблоки медом или подать с шариком мороженого или йогурта. Украсьте свежими ягодами или мятой.

Вариации запеченных яблок

  • Запеченные яблоки с творожной начинкой: смешайте творог с сахаром, ванилином и яйцом. Наполните яблоки этой смесью и запекайте по тому же рецепту.
  • Яблоки в карамели: после запекания полейте яблоки горячим карамельным соусом из сахара и масла. Подавать с мороженым.
  • Яблоки с шоколадной начинкой: вместо орехов добавьте мелко нарезанный шоколад. Топите яблоки до золотистой корочки.

Запеченные яблоки — это не только простое, но и универсальное блюдо, которое может быть адаптировано под ваш вкус. Они прекрасно подойдут как для повседневного, так и для праздничного стола. 

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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