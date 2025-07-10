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Волшебный бульон: откройте для себя идеальный холодец, который тает во рту

Как правильно сварить холодец
Еда

Холодец — вкусное и сытное блюдо, которое можно подавать как в качестве закуски, так и основного блюда. Приготовление холодца может показаться сложным, но на самом деле это довольно простой процесс. 

холодец
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
холодец

Для приготовления холодца вам понадобятся:

  • Мясо (сосиски, грудинка или свинина) — 1–1,5 кг
  • Мясные кости (например, говяжьи или свиные) — 0,5–1 кг (по желанию, для навара и желатинизации)
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Лавровый лист — 2-3 шт.
  • Перец черный горошком — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Специи (например, петрушка или укроп) — для украшения (по желанию)

Подготовка мяса и костей

  1. Выбор мяса: выберите мясо с высоким содержанием жира, так как это поможет достичь нужной консистенции холодца. Идеально подходят свинина, говядина или курица.
  2. Промывание: промойте мясо и кости под холодной водой, чтобы удалить остатки крови и загрязнения.
  3. Нарезка: нарежьте мясо на крупные куски (примерно 5-7 см). Кости тоже можно оставить цельными.

Варка бульона

  1. Сборка: поместите мясо и кости в большую кастрюлю, залейте холодной водой (примерно 3-4 литра) и доведите до кипения.
  2. Снятие пены: как только вода закипит, снимите пену, чтобы бульон получился прозрачным и чистым.
  3. Добавление овощей: после снятия пены добавьте целую луковицу, нарезанную морковь, лавровый лист и черный перец. Это придаст бульону аромат и вкус.
  4. Долгая варка: уменьшите огонь и варите на медленном огне в течение 4-6 часов. Для достижения желаемой консистенции и насыщенности бульона рекомендуется варить холодец долго, проверяйте, чтобы бульон не сильно кипел.

Завершение приготовления

  1. Процеживание: после длительной варки достаньте мясо и кости из кастрюли. Процедите бульон через марлю или мелкое сито, чтобы удалить остатки бульона и овощи. Это поможет сделать холодец прозрачным.
  2. Остужение мяса: дайте мясу немного остыть, затем отделите его от костей и нарежьте кубиками. Для холодца лучше использовать мясо разных частей.

Формирование холодца

  1. Заполнение формочек: на дно формочек или специальной холодцовой формы выложите кусочки мяса, добавьте мелко нарезанный чеснок и зелень (по желанию).
  2. Заливайте бульоном: залейте мясо процеженным бульоном так, чтобы он полностью покрыл все ингредиенты. Осторожно постучите формами по столу, чтобы избавиться от пузырьков воздуха.

Охлаждение

  1. Охлаждение: остудите формы при комнатной температуре, затем поместите в холодильник на 6-8 часов или на ночь. За это время холодец застынет и приобретет желеобразную консистенцию.

Подача на стол

  1. Выбор формочки: чтобы достать холодец из формы, опустите её в горячую воду на несколько секунд, затем осторожно переверните на тарелку.
  2. Украшение: украсить холодец можно свежей зеленью, ломтиками лимона, вареными яйцами или овощами.

Уточнения

Холоде́ц (сту́день) — сытное блюдо из сгустившегося до желеобразной массы от охлаждения мясного бульона с кусочками мяса. 

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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