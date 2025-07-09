Популярный винегрет: освежите свои вкусовые рецепторы с этим простым рецептом

Классический винегрет: традиционный рецепт для любого стола

3:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Винегрет — это одно из самых популярных и любимых салатов в русской кухне. Его яркие цвета, свежий вкус и питательность делают его отличным дополнением к любому столу. Приготовить винегрет не составит труда, и вы можете экспериментировать с ингредиентами по своему вкусу.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Винегрет

Для приготовления классического винегрета вам понадобятся:

Свёкла — 2-3 штуки

Картофель — 2-3 штуки

Морковь — 1-2 штуки

Квашеная капуста — 200-300 г

Огурцы — 2-3 штуки (как соленые, так и свежие)

Лук репчатый — 1 штука

Растительное масло — 3-4 столовые ложки

Соль и перец — по вкусу

Укроп или петрушка — для украшения (по желанию)

Подготовка овощей

Отваривание свеклы, картофеля и моркови:

Хорошо вымойте свеклу, картофель и морковь. Варите овощи в кожуре до готовности. Свекла обычно готовится дольше всего, поэтому начните с неё. Варите около 40–50 минут, в зависимости от размера.

Картофель и морковь обычно варятся около 20–30 минут. Чтобы проверить готовность, проткните овощи ножом; он должен легко проходить.

Охлаждение и очистка:

После варки промойте овощи холодной водой и оставьте остывать. Когда они остынут, очистите их от кожуры и нарежьте кубиками (примерно 1 см).

Нарезка остальных ингредиентов

Квашеная капуста: если капуста слишком кислая, вы можете промыть ее под холодной водой. Натрите капусту на доске или просто руками. Также нарежьте ее кубиками.

Огурцы: нарежьте огурцы (свежие или соленые) кубиками, примерно такого же размера, как и остальные овощи.

Лук: очистите лук и нарежьте его мелко. Чтобы сделать вкус лука менее резким, его можно замочить в холодной воде на 10-15 минут, а затем отжать.

Сборка салата

Смешивание ингредиентов: в большой миске аккуратно смешайте все нарезанные овощи (свеклу, картофель, морковь, квашеную капусту, огурцы и лук). Делайте это осторожно, чтобы свекла не окрасила остальные овощи и не превратила винегрет в однородную массу.

Заправка: добавьте растительное масло, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы масло и специи равномерно распределились.

Подача

Украшение: перед подачей вы можете украсить салат мелко нарезанным укропом или петрушкой. Это придаст блюду свежести и аромата.

Охлаждение: винегрет лучше всего подавать охлажденным, поэтому дайте ему настояться в холодильнике минимум на 30 минут перед подачей.

Классический винегрет — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое можно легко приготовить в любое время года. Этот яркий салат отлично подходит как гарнир к мясным блюдам, так и в качестве самостоятельного блюда.

Уточнения

Винегре́т — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.

