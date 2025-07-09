Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Nvidia стала первой компанией с капитализацией $4 трлн, обогнав 97% мировых экономик
Как приготовить окрошку по-кубански: пошаговый рецепт истинного летнего наслаждения
Джокович и Свёнтек на пути к финалу Уимблдона — кто станет победителем?
Налог на старые авто может вырасти: какого возраста машины попадут под закон?
Рождена для величия: 17-летняя Андреева разгромила фаворитку на Уимблдоне
Названы продукты, которые обеспечат до 30 г клетчатки в день
Как избавиться от мух на кухне с помощью эфирных масел — 4 лучших аромата
Дженнифер Энистон и её новый спутник: кто такой Джим Кёртис?
Цифровой профиль иностранца: что скрывается за созданием единой базы данных в РФ

Популярный винегрет: освежите свои вкусовые рецепторы с этим простым рецептом

Классический винегрет: традиционный рецепт для любого стола
3:12
Еда

Винегрет — это одно из самых популярных и любимых салатов в русской кухне. Его яркие цвета, свежий вкус и питательность делают его отличным дополнением к любому столу. Приготовить винегрет не составит труда, и вы можете экспериментировать с ингредиентами по своему вкусу.

Винегрет
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Винегрет

Для приготовления классического винегрета вам понадобятся:

  • Свёкла — 2-3 штуки
  • Картофель — 2-3 штуки
  • Морковь — 1-2 штуки
  • Квашеная капуста — 200-300 г
  • Огурцы — 2-3 штуки (как соленые, так и свежие)
  • Лук репчатый — 1 штука
  • Растительное масло — 3-4 столовые ложки
  • Соль и перец — по вкусу
  • Укроп или петрушка — для украшения (по желанию)

Подготовка овощей

Отваривание свеклы, картофеля и моркови:

  • Хорошо вымойте свеклу, картофель и морковь. Варите овощи в кожуре до готовности. Свекла обычно готовится дольше всего, поэтому начните с неё. Варите около 40–50 минут, в зависимости от размера.
  • Картофель и морковь обычно варятся около 20–30 минут. Чтобы проверить готовность, проткните овощи ножом; он должен легко проходить.

Охлаждение и очистка:

  • После варки промойте овощи холодной водой и оставьте остывать. Когда они остынут, очистите их от кожуры и нарежьте кубиками (примерно 1 см).

Нарезка остальных ингредиентов

  • Квашеная капуста: если капуста слишком кислая, вы можете промыть ее под холодной водой. Натрите капусту на доске или просто руками. Также нарежьте ее кубиками.
  • Огурцы: нарежьте огурцы (свежие или соленые) кубиками, примерно такого же размера, как и остальные овощи.
  • Лук: очистите лук и нарежьте его мелко. Чтобы сделать вкус лука менее резким, его можно замочить в холодной воде на 10-15 минут, а затем отжать.

Сборка салата

  • Смешивание ингредиентов: в большой миске аккуратно смешайте все нарезанные овощи (свеклу, картофель, морковь, квашеную капусту, огурцы и лук). Делайте это осторожно, чтобы свекла не окрасила остальные овощи и не превратила винегрет в однородную массу.
  • Заправка: добавьте растительное масло, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы масло и специи равномерно распределились.

Подача

  • Украшение: перед подачей вы можете украсить салат мелко нарезанным укропом или петрушкой. Это придаст блюду свежести и аромата.
  • Охлаждение: винегрет лучше всего подавать охлажденным, поэтому дайте ему настояться в холодильнике минимум на 30 минут перед подачей.

Классический винегрет — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое можно легко приготовить в любое время года. Этот яркий салат отлично подходит как гарнир к мясным блюдам, так и в качестве самостоятельного блюда. 

Уточнения

Винегре́т — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Почему петухи кукарекают именно на рассвете? Эволюционные и биологические причины
Домашние животные
Почему петухи кукарекают именно на рассвете? Эволюционные и биологические причины Аудио 
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет
Наука и техника
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет Аудио 
Малиновый ликер без водки: рецепт на коньяке с настаиванием 2–6 недель
Еда и рецепты
Малиновый ликер без водки: рецепт на коньяке с настаиванием 2–6 недель Аудио 
Популярное
Гигант из бездны: встреча, после которой учёные боятся возвращаться в океан

Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?

Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Два стакана этого раствора — и огурцы продолжают плодоносить даже глубокой осенью
Секрет котлет, которые тают во рту: хозяйки всё портят, когда убирают этот один простой ингредиент
Загадка утреннего кукареку: зачем петухи поют на рассвете и что за этим стоит
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Скорая позади, а горит красный: как не нарушить ПДД и сохранить водительские права
Змеи на даче — не редкость, а тревожный сигнал: вот что притягивает их прямо к вашему дому
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Последние материалы
Самолёт Delta Air Lines совершил вынужденную посадку на Азорах: что произошло
Кто станет чемпионом РПЛ? Прогноз от Дениса Давыдова
Собчак высказалась о флирте Макрона с принцессой Уэльской
Иностранные газеты передают курьезные подробности гонки паровоза с автомобилем… — писала газета Русский голос 10 июля 1906 года
Названы три способа вернуть резиновым коврикам блеск и цвет без замены
Не надо было соглашаться: актёр Самойленко пожалел о съёмках в новом сезоне Папиных дочек
Диетологи рассказали, почему полный отказ от соли вреден для здоровья
Эксперты назвали ошибки, которые портят компост и замедляют перегнивание
Опасность в ванной: как правильно ухаживать за занавеской
Пакистан заявил о готовности импортировать электробусы из России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.