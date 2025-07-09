Популярный винегрет: освежите свои вкусовые рецепторы с этим простым рецептом

Винегрет — это одно из самых популярных и любимых салатов в русской кухне. Его яркие цвета, свежий вкус и питательность делают его отличным дополнением к любому столу. Приготовить винегрет не составит труда, и вы можете экспериментировать с ингредиентами по своему вкусу.
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Винегрет
Для приготовления классического винегрета вам понадобятся:
Свёкла — 2-3 штуки
Картофель — 2-3 штуки
Морковь — 1-2 штуки
Квашеная капуста — 200-300 г
Огурцы — 2-3 штуки (как соленые, так и свежие)
Лук репчатый — 1 штука
Растительное масло — 3-4 столовые ложки
Соль и перец — по вкусу
Укроп или петрушка — для украшения (по желанию)
Подготовка овощей
Отваривание свеклы, картофеля и моркови:
Хорошо вымойте свеклу, картофель и морковь. Варите овощи в кожуре до готовности. Свекла обычно готовится дольше всего, поэтому начните с неё. Варите около 40–50 минут, в зависимости от размера.
Картофель и морковь обычно варятся около 20–30 минут. Чтобы проверить готовность, проткните овощи ножом; он должен легко проходить.
Охлаждение и очистка:
После варки промойте овощи холодной водой и оставьте остывать. Когда они остынут, очистите их от кожуры и нарежьте кубиками (примерно 1 см).
Нарезка остальных ингредиентов
Квашеная капуста: если капуста слишком кислая, вы можете промыть ее под холодной водой. Натрите капусту на доске или просто руками. Также нарежьте ее кубиками.
Огурцы: нарежьте огурцы (свежие или соленые) кубиками, примерно такого же размера, как и остальные овощи.
Лук: очистите лук и нарежьте его мелко. Чтобы сделать вкус лука менее резким, его можно замочить в холодной воде на 10-15 минут, а затем отжать.
Сборка салата
Смешивание ингредиентов: в большой миске аккуратно смешайте все нарезанные овощи (свеклу, картофель, морковь, квашеную капусту, огурцы и лук). Делайте это осторожно, чтобы свекла не окрасила остальные овощи и не превратила винегрет в однородную массу.
Заправка: добавьте растительное масло, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы масло и специи равномерно распределились.
Подача
Украшение: перед подачей вы можете украсить салат мелко нарезанным укропом или петрушкой. Это придаст блюду свежести и аромата.
Охлаждение: винегрет лучше всего подавать охлажденным, поэтому дайте ему настояться в холодильнике минимум на 30 минут перед подачей.
Классический винегрет — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое можно легко приготовить в любое время года. Этот яркий салат отлично подходит как гарнир к мясным блюдам, так и в качестве самостоятельного блюда.
Уточнения
Винегре́т — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.