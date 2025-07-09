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Вы не поверите, насколько просто: готовим восхитительное мясо по-французски

Мясо по-французски: классический рецепт для вашего стола
3:22
Еда

Мясо по-французски — это традиционное блюдо, которое стало настоящей классикой на многих застольях и праздниках. Оно сочетает в себе нежное мясо, ароматные овощи и аппетитную корочку сыра. Приготовление этого блюда не требует особенных кулинарных навыков, и с ним справится даже начинающий повар. 

мясо по-французски
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мясо по-французски

Чтобы приготовить мясо по-французски в домашних условиях, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Свинина (или говядина) — 500 г
  • Лук — 2-3 штуки
  • Картофель — 3-4 штуки
  • Сыр (твердый) — 200 г
  • Майонез — 150 г (по желанию)
  • Соль и перец — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки
  • Укроп или петрушка — для украшения (по желанию)

Этапы приготовления

Подготовка мяса

  1. Нарезка мяса: возьмите мясо и нарежьте его на тонкие пластинки (примерно 1-1.5 см). Можно использовать отбивную, чтобы сделать кусочки более нежными.
  2. Приправы: обильно посолите и поперчите мясо с обеих сторон. Вы можете добавить и другие специи по вкусу — тимьян, паприку или чеснок.

Подготовка овощей

  1. Лук: нарежьте лук кольцами или полукольцами. Это добавит блюду сладковатый вкус.
  2. Картофель: очистите и нарежьте картофель круглыми ломтиками. Старайтесь нарезать их тонко, чтобы они хорошо пропеклись.

Сборка блюда

  1. Сковорода: нагрейте на сковороде растительное масло. Обжарьте мясо с обеих сторон до появления золотистой корочки (по 2-3 минуты с каждой стороны). Для более нежного результата можно обжарить мясо на среднем огне.
  2. Выкладка продуктов: в глубокой форме для запекания выложите обжаренные куски мяса, распределив их по дну. Сверху разместите слой из нарезанного лука, затем слой картофеля. Слой картофеля можно также приправить солью и перцем.
  3. Майонез: полейте картофель майонезом, равномерно распределяя его по поверхности. Это придаст блюду дополнительную сочность и аромат.

Завершение приготовления

  1. Сыр: натрите твердый сыр на крупной терке и посыпьте им верхний слой картофеля. Сыр будет расплавляться и образует аппетитную корочку во время запекания.
  2. Запекание: накройте форму фольгой (это поможет сохранить влагу) и поставьте в разогретую до 180°C духовку. Запекайте примерно 30-40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 10-15 минут, чтобы сыр стал золотистым и хрустящим.

Подача

  1. Украшение: готовое мясо по-французски можно украсить свежей зеленью, например, укропом или петрушкой.
  2. Сервировка: подавайте блюдо горячим, нарезанным на порции. Оно прекрасно сочетается с гарниром из свежих овощей или салатов.

Мясо по-французски — это не только вкусное, но и очень эффектное блюдо, которое украсит любой стол. С простотой приготовления и возможностью проявить фантазию в комбинациях с овощами и соусами, это блюдо идеально подходит для семейного ужина или праздничного стола. Попробуйте и наслаждайтесь гармонией вкусов! 

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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