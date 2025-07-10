Создайте шедевр за 30 минут: простой рецепт теста для шарлотки

Как приготовить яблочную шарлотку

Яблочная шарлотка – это классический десерт, который порадует всех своей простотой и вкусом. Она идеально подходит как для семейного мероприятия, так и для торжественного стола. Мы предлагаем вам легкий и быстрый рецепт шарлотки с яблоками, который станет настоящим хитом в вашей кулинарной копилке.

Фото: commons.wikimedia. org by Shani Evenstein (שני אבנשטיין), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тарт Татен

Вам понадобятся:

Яблоки – 3-4 штуки (предпочтительно сладкие сорта, такие как Голден или Антоновка)

Яйца – 3-4 штуки

Сахар – 1 стакан (по желанию можно уменьшить)

Мука – 1 стакан

Разрыхлитель теста – 1 чайная ложка

Ванильный сахар – 1 пакетик (по желанию)

Щепотка соли

Корица – по желанию (для аромата)

Масло (растительное или сливочное) – для смазывания формы

Этапы приготовления

Подготовка ингредиентов

Яблоки: начнём с подготовки яблок. Тщательно помойте их, очистите от кожуры и удалите сердцевину. Нарежьте яблоки ломтиками или кубиками. Если хотите добавить немного аромата, посыпьте их корицей.

Приготовление теста

Взбивание яиц: в глубокой миске взбейте яйца с сахаром до получения однородной пышной массы. Это займет около 5-7 минут. Используйте миксер на средней скорости для наилучшего результата.

Добавление муки: постепенно введите муку и разрыхлитель в яичную массу, аккуратно помешивая венчиком или лопаткой, чтобы избежать образования комочков. Тесто должно быть гладким и немного густым.

Формирование шарлотки

Подготовка формы для выпечки: возьмите форму для выпечки (круглую или квадратную, около 24 см в диаметре) и смажьте ее растительным или сливочным маслом.

Укладка яблок: на дно подготовленной формы выложите нарезанные яблоки. Можно сделать несколько слоев, в зависимости от их количества.

Добавление теста: аккуратно залейте тесто поверх яблок, стараясь равномерно его распределить.

Выпекание

Процесс выпекания: разогрейте духовку до 180°C. Поместите форму с шарлоткой в разогретую духовку и выпекайте около 30-40 минут до появления золотистой корочки. Проверить готовность можно с помощью деревянной шпажки – она должна выходить сухой.

Подача

Охлаждение: дайте готовой шарлотке немного остыть в форме, затем аккуратно переверните ее на блюдо. По желанию можно посыпать сахаром или сахарной пудрой для дополнительного украшения.

Угощение: шарлотка подается теплой или остывшей. Она будет великолепно сочетаться с чашечкой чая или кофе. Можно также подать с взбитыми сливками или ванильным мороженым.

Яблочная шарлотка – это не только прекрасное лакомство, но и очень простой десерт. С его помощью вы легко сможете удивить своих близких. Не бойтесь экспериментировать с орехами или изюмом, чтобы сделать блюдо еще более интересным. Приятного аппетита!

Уточнения

Шарло́тка — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога. Классическая шарлотка — это французское сладкое блюдо, приготовленное из белого хлеба, заварного крема, яиц, фруктов.

