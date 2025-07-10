Создайте шедевр за 30 минут: простой рецепт теста для шарлотки

Яблочная шарлотка – это классический десерт, который порадует всех своей простотой и вкусом. Она идеально подходит как для семейного мероприятия, так и для торжественного стола. Мы предлагаем вам легкий и быстрый рецепт шарлотки с яблоками, который станет настоящим хитом в вашей кулинарной копилке.
Фото: commons.wikimedia. org by Shani Evenstein (שני אבנשטיין), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тарт Татен
Вам понадобятся:
Яблоки – 3-4 штуки (предпочтительно сладкие сорта, такие как Голден или Антоновка)
Яйца – 3-4 штуки
Сахар – 1 стакан (по желанию можно уменьшить)
Мука – 1 стакан
Разрыхлитель теста – 1 чайная ложка
Ванильный сахар – 1 пакетик (по желанию)
Щепотка соли
Корица – по желанию (для аромата)
Масло (растительное или сливочное) – для смазывания формы
Этапы приготовления
Подготовка ингредиентов
Яблоки: начнём с подготовки яблок. Тщательно помойте их, очистите от кожуры и удалите сердцевину. Нарежьте яблоки ломтиками или кубиками. Если хотите добавить немного аромата, посыпьте их корицей.
Приготовление теста
Взбивание яиц: в глубокой миске взбейте яйца с сахаром до получения однородной пышной массы. Это займет около 5-7 минут. Используйте миксер на средней скорости для наилучшего результата.
Добавление муки: постепенно введите муку и разрыхлитель в яичную массу, аккуратно помешивая венчиком или лопаткой, чтобы избежать образования комочков. Тесто должно быть гладким и немного густым.
Формирование шарлотки
Подготовка формы для выпечки: возьмите форму для выпечки (круглую или квадратную, около 24 см в диаметре) и смажьте ее растительным или сливочным маслом.
Укладка яблок: на дно подготовленной формы выложите нарезанные яблоки. Можно сделать несколько слоев, в зависимости от их количества.
Процесс выпекания: разогрейте духовку до 180°C. Поместите форму с шарлоткой в разогретую духовку и выпекайте около 30-40 минут до появления золотистой корочки. Проверить готовность можно с помощью деревянной шпажки – она должна выходить сухой.
Подача
Охлаждение: дайте готовой шарлотке немного остыть в форме, затем аккуратно переверните ее на блюдо. По желанию можно посыпать сахаром или сахарной пудрой для дополнительного украшения.
Угощение: шарлотка подается теплой или остывшей. Она будет великолепно сочетаться с чашечкой чая или кофе. Можно также подать с взбитыми сливками или ванильным мороженым.
Яблочная шарлотка – это не только прекрасное лакомство, но и очень простой десерт. С его помощью вы легко сможете удивить своих близких. Не бойтесь экспериментировать с орехами или изюмом, чтобы сделать блюдо еще более интересным. Приятного аппетита!
Уточнения
Шарло́тка — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога. Классическая шарлотка — это французское сладкое блюдо, приготовленное из белого хлеба, заварного крема, яиц, фруктов.