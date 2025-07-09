Фавориты американцев: как картофель фри захватил страну

Сколько картофеля фри съедают американцы? Результаты исследования

2:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Согласно результатам недавнего исследования, штат Вирджиния — рай для любителей картофеля фри.

Фото: Adobe Stock by M.studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофель фри

Опрос, проведенный среди 5000 взрослых американцев, показал, что в среднем житель "Старого Доминиона" употребляет в пищу не менее 9,5 килограммов картофеля фри в течение года. Следом за Вирджинией идут Алабама, Джорджия и Мэриленд, где этот показатель держится на уровне около 9 килограммов на человека в год.

В среднем, каждый житель США съедает не менее 8 килограммов картофеля фри в год. В масштабах всей страны это эквивалентно 155 833 школьным автобусам.

В преддверии Национального дня картофеля фри, отмечаемого 11 июля, компания Talker Research по заказу McCain Foods провела исследование, в котором выявила предпочтения американцев в отношении этого популярного блюда.

Несмотря на то, что большинство штатов сходятся во мнении, что "идеальный" картофель фри должен быть хрустящим снаружи и мягким внутри (72%), споры о лучшем сорте картофеля, приправах и соусах продолжаются.

Двадцать восемь штатов отдают предпочтение картофелю фри без добавок. Лидерами являются Северная Дакота (55%), Миссисипи (54%), Алабама (49%), Вайоминг (49%), Луизиана (48%) и Юта (48%).

Другие штаты имеют свои предпочтения. Классический картофель фри с низким содержанием масла популярен на Гавайях (45%), в Нью-Гэмпшире (45%), Мичигане (44%), Мэне (42%) и Техасе (42%). Картофель фри с сыром востребован на Аляске (46%), в Канзасе (46%), Коннектикуте (45%) и Оклахоме (45%). Волнистый картофель фри лидирует в Небраске (51%), Кентукки (46%) и Пенсильвании (43%), а вафельный — в Колорадо (44%).

Жители Калифорнии (59%) и Нью-Йорка (58%) чаще других испытывают чувство радости при употреблении картофеля фри, пишет nypost.

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру. Соусы придают более сочную консистенцию блюдам и повышают их калорийность.

