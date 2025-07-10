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Магия вкуса: мясо и картофель в соусе, который не оставит равнодушным

Как приготовить идеальный пикантный соус с мясом и картофелем
1:47
Еда

Этот простой в приготовлении соус с мясом и картофелем станет настоящим украшением вашего стола. Он отлично сочетается с горчицей, хреном или острым маринованным перцем, добавляя блюду пикантности и глубины вкуса.

Тушёная картошка с мясом
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тушёная картошка с мясом

Порции: 8

Ингредиенты:

  • 1 кг свинины
  • 1,5 кг картофеля
  • 1 большая луковица
  • 1 средняя морковка
  • 1 болгарский перец
  • Специи для жарки мяса (хмели-сунели, черный молотый перец, сушеный чеснок)
  • Лавровый лист
  • Черный перец горошек
  • Растительное масло
  • Зелень (по желанию)
  • Соль

Приготовление:

  1. В разогретое масло опустить мясо, добавить специи и обжарить до легкой румяной корочки.
  2. Когда мясо слегка изменит структуру, добавить нарезанный лук (2/3 от общего объема) и жарить до золотистого цвета.
  3. Добавить натертую на крупной терке морковь и обжаривать до румяного цвета.
  4. В кастрюлю нарезать картофель, сверху выложить оставшийся лук, мясо, нарезанный болгарский перец и аккуратно перемешать.
  5. Положить лавровый лист и несколько горошин черного перца, залить водой так, чтобы все ингредиенты были полностью покрыты.
  6. Накрыть крышкой и поставить на средний огонь.
  7. Когда масса закипит, уменьшить огонь, снять пену и варить до готовности мяса и картофеля (около 20 минут).
  8. За 5 минут до окончания варки посолить по вкусу. По желанию можно добавить 3-4 столовые ложки консервированных томатов или 1-2 столовые ложки томатной пасты.

Подавать горячим, украсив зеленью. Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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