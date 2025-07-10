Магия вкуса: мясо и картофель в соусе, который не оставит равнодушным

Этот простой в приготовлении соус с мясом и картофелем станет настоящим украшением вашего стола. Он отлично сочетается с горчицей, хреном или острым маринованным перцем, добавляя блюду пикантности и глубины вкуса.
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тушёная картошка с мясом
Порции: 8
Ингредиенты:
1 кг свинины
1,5 кг картофеля
1 большая луковица
1 средняя морковка
1 болгарский перец
Специи для жарки мяса (хмели-сунели, черный молотый перец, сушеный чеснок)
Лавровый лист
Черный перец горошек
Растительное масло
Зелень (по желанию)
Соль
Приготовление:
В разогретое масло опустить мясо, добавить специи и обжарить до легкой румяной корочки.
Когда мясо слегка изменит структуру, добавить нарезанный лук (2/3 от общего объема) и жарить до золотистого цвета.
Добавить натертую на крупной терке морковь и обжаривать до румяного цвета.
В кастрюлю нарезать картофель, сверху выложить оставшийся лук, мясо, нарезанный болгарский перец и аккуратно перемешать.
Положить лавровый лист и несколько горошин черного перца, залить водой так, чтобы все ингредиенты были полностью покрыты.
Накрыть крышкой и поставить на средний огонь.
Когда масса закипит, уменьшить огонь, снять пену и варить до готовности мяса и картофеля (около 20 минут).
За 5 минут до окончания варки посолить по вкусу. По желанию можно добавить 3-4 столовые ложки консервированных томатов или 1-2 столовые ложки томатной пасты.