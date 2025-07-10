Магия вкуса: мясо и картофель в соусе, который не оставит равнодушным

Как приготовить идеальный пикантный соус с мясом и картофелем

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот простой в приготовлении соус с мясом и картофелем станет настоящим украшением вашего стола. Он отлично сочетается с горчицей, хреном или острым маринованным перцем, добавляя блюду пикантности и глубины вкуса.

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тушёная картошка с мясом

Порции: 8

Ингредиенты:

1 кг свинины

1,5 кг картофеля

1 большая луковица

1 средняя морковка

1 болгарский перец

Специи для жарки мяса (хмели-сунели, черный молотый перец, сушеный чеснок)

Лавровый лист

Черный перец горошек

Растительное масло

Зелень (по желанию)

Соль

Приготовление:

В разогретое масло опустить мясо, добавить специи и обжарить до легкой румяной корочки. Когда мясо слегка изменит структуру, добавить нарезанный лук (2/3 от общего объема) и жарить до золотистого цвета. Добавить натертую на крупной терке морковь и обжаривать до румяного цвета. В кастрюлю нарезать картофель, сверху выложить оставшийся лук, мясо, нарезанный болгарский перец и аккуратно перемешать. Положить лавровый лист и несколько горошин черного перца, залить водой так, чтобы все ингредиенты были полностью покрыты. Накрыть крышкой и поставить на средний огонь. Когда масса закипит, уменьшить огонь, снять пену и варить до готовности мяса и картофеля (около 20 минут). За 5 минут до окончания варки посолить по вкусу. По желанию можно добавить 3-4 столовые ложки консервированных томатов или 1-2 столовые ложки томатной пасты.

Подавать горячим, украсив зеленью. Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

