Настоящий вкус Испании: открываем секреты классического гаспачо

Гаспачо: рецепт холодного супа, который покорит ваше сердце в жаркий летний день

3:11 Your browser does not support the audio element. Еда

С приходом жары андалузский гаспачо вновь стал любимым летним блюдом. Этот освежающий холодный суп завоевал популярность благодаря своему насыщенному вкусу, доступности ингредиентов и питательной ценности. В каждом регионе Андалусии есть свои секреты приготовления, но мы предлагаем вам классический рецепт, который поможет вам насладиться этим испанским деликатесом.

Фото: commons.wikimedia.org by Elke Wetzig, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ суп

Ингредиенты

Для приготовления гаспачо вам понадобятся:

1 кг спелых помидоров (лучше всего использовать грушевидные или черри);

1 зелёный болгарский перец;

1/2 огурца;

1 зубчик чеснока;

50 мл оливкового масла холодного отжима;

30 мл хересного или винного уксуса;

Соль и перец по вкусу;

50 г чёрствого хлеба (по желанию, для более густой консистенции).

Пошаговый рецепт

Подготовка овощей. Начните с подготовки овощей. Помидоры, болгарский перец и огурец тщательно вымойте. Помидоры и огурец нарежьте кубиками, а перец — полосками. Чеснок очистите и мелко порубите Взбивание овощей. В блендере смешайте нарезанные овощи до кремообразной консистенции. Если у вас нет блендера, можно использовать кухонный комбайн или протереть овощи через сито. Добавление масла и хлеба. Влейте оливковое масло в блендер и снова взбейте. Если вы хотите более густой гаспачо, добавьте предварительно замоченный в воде и отжатый чёрствый хлеб. Взбейте всё до однородной массы. Добавление уксуса. Влейте хересный уксус в блендер и снова тщательно перемешайте. Уксус придаст гаспачо характерный вкус и поможет сбалансировать сладость помидоров. Охлаждение. Поставьте гаспачо в холодильник минимум на два часа. Охлаждение — важный этап, который позволяет всем ингредиентам лучше соединиться и раскрыть свой вкус. Процеживание и добавление соли. Перед подачей процедите гаспачо через сито или марлю, чтобы удалить кожицу и семена. Это сделает суп более гладким и привлекательным. Посолите и поперчите по вкусу. Подача. Гаспачо можно подавать как напиток, наливая его в стаканы, или как суп, подавая в мисках с нарезанными овощами или иберийской ветчиной. Никогда не добавляйте лёд, так как он может нарушить баланс вкусов.

Гаспачо — не только вкусное, но и полезное блюдо. Он богат витаминами A, C и E, антиоксидантами (например, ликопином) и минералами, такими как калий и магний. В одном стакане гаспачо содержится всего 100 калорий, что делает его идеальным выбором для тех, кто следит за своим весом или хочет освежиться в жаркий день.

Теперь вы знаете, как приготовить настоящий андалузский гаспачо. Наслаждайтесь этим освежающим супом и почувствуйте вкус Испании!

Уточнения

Гаспа́чо (исп. gazpacho) — традиционное блюдо и символ андалусской кухни, лёгкий холодный суп ярко красного, с оранжевыми нотками оттенка из перетёртых в пюре свежих овощей (томатов, перцев и огурцов) с хлебом.

