Дубайский шоколад уходит в тень? Что предлагает новый десерт

Дубайский шоколад уступает место новому тренду: что нужно знать о новой сладости

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

После оглушительного успеха дубайского шоколада практически все крупные кондитерские бренды, включая Lindt и Lidl, выпустили свои собственные интерпретации этого десерта.

Фото: noesis-chocolate is licensed under Free More info шоколад

Ажиотаж вокруг продукта был настолько велик, что возникли ограничения на количество плиток, доступных для покупки в одни руки. В апреле даже появились обвинения в адрес шоколада, утверждающие, что он вызвал дефицит фисташек в мировом масштабе, пишет metro.

Если же вам надоели бесконечные обзоры дубайского шоколада в соцсети, возможно, стоит приготовиться к новому тренду — шоколаду "Ангельские волосы".

В отличие от дубайского шоколада с фисташковой пастой и кадаифом, шоколад "Ангельские волосы" содержит рубиновый и белый шоколад с фисташковой кремовой начинкой, но вместо кадаифа используется сахарная вата, известная как пашмак.

По словам эксперта по фуд-трендам, доктора Моргана Гея, именно пашмак станет следующим ингредиентом, завоевывающим популярность.

"Пашмак, иранская сладость, напоминающая сахарную вату, станет востребованной альтернативой фисташкам", — отметил он.

Реакция на сладкую новинку неоднозначна: кто-то называет ее "прекрасной", а кого-то отталкивает необычная текстура. Некоторые покупатели, попробовавшие шоколад Noesis, жалуются на высокую цену за маленький размер плитки и странное ощущение "изоляции" во вкусе.

Уточнения

Фиста́шка (лат. Pistácia) — небольшой род вечнозелёных либо листопадных деревьев или кустарников семейства Анакардиевые (Anacardiaceae), распространённых в субтропических, частично тропических областях Старого и Нового Света.



