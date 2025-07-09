Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
МЭИ выпустил билингвальный учебник для испаноязычных энергетиков
Диетологи объяснили: как домашний напиток с хреном помогает сбросить лишнее
Африканский воздух и антициклон: почему в столице нет шанса на прохладу
Минтай под сливочным соусом: пошаговый рецепт в духовке
Огневой мешок под Константиновкой: как это повлияет на СВО?
Как избавиться от складок на спине: комплекс тренировок и советы по питанию
Как сократить расходы на топливо: проверенные советы для водителей
Татьяна Лазарева** вспомнила о временах свободной жизни в Москве
Какие кабачки выбрать для оладий и как подготовить их к жарке

Дубайский шоколад уходит в тень? Что предлагает новый десерт

Дубайский шоколад уступает место новому тренду: что нужно знать о новой сладости
1:31
Еда

После оглушительного успеха дубайского шоколада практически все крупные кондитерские бренды, включая Lindt и Lidl, выпустили свои собственные интерпретации этого десерта.

шоколад
Фото: noesis-chocolate is licensed under Free More info
шоколад

Ажиотаж вокруг продукта был настолько велик, что возникли ограничения на количество плиток, доступных для покупки в одни руки. В апреле даже появились обвинения в адрес шоколада, утверждающие, что он вызвал дефицит фисташек в мировом масштабе, пишет metro.

Если же вам надоели бесконечные обзоры дубайского шоколада в соцсети, возможно, стоит приготовиться к новому тренду — шоколаду "Ангельские волосы".

В отличие от дубайского шоколада с фисташковой пастой и кадаифом, шоколад "Ангельские волосы" содержит рубиновый и белый шоколад с фисташковой кремовой начинкой, но вместо кадаифа используется сахарная вата, известная как пашмак.

По словам эксперта по фуд-трендам, доктора Моргана Гея, именно пашмак станет следующим ингредиентом, завоевывающим популярность.

"Пашмак, иранская сладость, напоминающая сахарную вату, станет востребованной альтернативой фисташкам", — отметил он.

Реакция на сладкую новинку неоднозначна: кто-то называет ее "прекрасной", а кого-то отталкивает необычная текстура. Некоторые покупатели, попробовавшие шоколад Noesis, жалуются на высокую цену за маленький размер плитки и странное ощущение "изоляции" во вкусе.

Уточнения

Фиста́шка (лат. Pistácia) — небольшой род вечнозелёных либо листопадных деревьев или кустарников семейства Анакардиевые (Anacardiaceae), распространённых в субтропических, частично тропических областях Старого и Нового Света.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Наша планета готовится к космическому манёвру
Наука и техника
Наша планета готовится к космическому манёвру Аудио 
Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
Домашние животные
Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины Аудио 
Шеф-повар Крюков: зелень для окрошки лучше растирать с солью и хреном
Еда и рецепты
Шеф-повар Крюков: зелень для окрошки лучше растирать с солью и хреном Аудио 
Популярное
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье

450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.

Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет
Океан молчал 12 000 лет — и вдруг проговорился: в этом месте может скрываться настоящая Атлантида
100 лет — ни следа, и вдруг трое: кто вернулся в джунгли Бразилии и нарушил вековую тишину
Лес замирает, когда она идёт — но теперь и рысь прячется: что заставило её исчезнуть
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Ближний свет больше не включают днём: камера не видит, инспектор не наказывает
Горчица творит магию: эти огурцы хрустят так, будто только с грядки
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Последние материалы
Огневой мешок под Константиновкой: как это повлияет на СВО?
Золотые фонды привлекли крупнейший объем инвестиций за пять лет
Как избавиться от складок на спине: комплекс тренировок и советы по питанию
Как сократить расходы на топливо: проверенные советы для водителей
Татьяна Лазарева** вспомнила о временах свободной жизни в Москве
Какие кабачки выбрать для оладий и как подготовить их к жарке
Вернулись к любви: Бондарчук и Андреева решили не разводиться
Эко-уборка без затрат: пыль исчезает с первого прикосновения микрофибы
Journal of Threatened Taxa: кокосового краба нашли в Индии впервые с 1874 года
Гели, порошки и отвары: методы борьбы с вредителями
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.