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Правда о подсолнечном масле: почему его не стоит бояться и как правильно использовать

Традиционное подсолнечное или модное кокосовое: какое масло выбрать для здоровья — мнение эксперта
2:33
Еда

В современном мире часто звучат противоречивые мнения о пользе и вреде растительных масел. Одни утверждают, что подсолнечное масло вредно, другие настаивают на его незаменимости. Ирина Попкова, нутрициолог и медицинский редактор, развеяла некоторые популярные мифы и рассказала о реальных фактах.

Подсолнечное масло
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подсолнечное масло

Миф 1: Жарка на подсолнечном масле вредна

Жарка на подсолнечном масле возможна и даже может быть предпочтительнее, чем на оливковом Extra Virgin. Точка дымления подсолнечного масла выше, что делает его устойчивым к нагреву. Однако масло не следует перегревать, чтобы избежать образования вредных трансжиров. Для жарки лучше использовать рафинированные масла, а для салатов — нерафинированные.

Миф 2: Жарка всегда вызывает образование канцерогенов

При сильном нагреве жиров и белков могут образовываться канцерогены. Но риск можно снизить, если не перегревать пищу и избегать пригорания. Нутрициолог рекомендует использовать разнообразные методы приготовления: тушение, запекание или применение антипригарных покрытий.

Миф 3: Масло нужно хранить только в стеклянной таре

Материал упаковки не так важен, как условия хранения. Масло лучше держать в темном месте, так как свет ускоряет его порчу. В холодильнике масло хранить не стоит, чтобы оно не помутнело и не потеряло вкус. Исключение — льняное масло, которое быстро окисляется при комнатной температуре, сообщает Газета.Ru.

Миф 4: Нужно переходить на модные масла (авокадо, кокосовое, кукурузное)

Нутрициолог рекомендует отдавать предпочтение традиционным маслам, привычным для региона. В России издавна использовались подсолнечное, льняное и конопляное масла. Они лучше подходят для местного климата и пищевых привычек.

Растительные масла — важная часть здорового питания. Подсолнечное масло можно использовать для жарки в умеренных количествах и без перегрева. Важно сочетать разные виды масел, чтобы получить баланс жирных кислот. Правильное хранение масла в темном месте поможет сохранить его полезные свойства. Отдавайте предпочтение местным продуктам, которые лучше усваиваются организмом. Главное — соблюдать меру и подходить к выбору масел с умом.

Уточнения

Подсо́лнечное ма́сло — растительное масло, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника масличного. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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