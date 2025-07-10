Секрет идеального картофеля: как добиться хрустящей корочки и нежной мякоти
Готовим идеальный гарнир: мягкий внутри и хрустящий снаружи запечённый картофель с чесноком
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Хрустящая корочка и нежная мякоть — вот что делает этот рецепт запечённого картофеля особенно привлекательным. Он так прост в приготовлении, что его стоит попробовать каждому!
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённый картофель
Ингредиенты:
- Картофель — 2 клубня на человека (можно больше)
- Оливковое масло — 100 мл
- Зелень (любые любимые травы) — по вкусу (сухие, замороженные или свежие)
- Чеснок — 2-3 зубчика
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Очистите картофель и отварите его целиком до полуготовности. Важно не переварить, чтобы картофель остался плотным.
- Измельчите чеснок.
- Смешайте чеснок с оливковым маслом и зеленью.
- Слегка смажьте форму для запекания оливковым маслом.
- Остудите отваренный картофель, нарежьте его на четвертинки и выложите в форму.
- Сверху полейте картофель жидкой частью масляно-чесночной смеси и посолите.
- Поставьте форму в духовку и запекайте до появления румяной корочки (примерно 15-20 минут).
- Перед подачей на стол смажьте горячую картошку оставшейся масляно-чесночной смесью (густой частью с травами).
Приятного аппетита! Этот картофель станет отличным гарниром к любому блюду.
Уточнения
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру