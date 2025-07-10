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Секрет идеального картофеля: как добиться хрустящей корочки и нежной мякоти

Готовим идеальный гарнир: мягкий внутри и хрустящий снаружи запечённый картофель с чесноком
1:18
Еда

Хрустящая корочка и нежная мякоть — вот что делает этот рецепт запечённого картофеля особенно привлекательным. Он так прост в приготовлении, что его стоит попробовать каждому!

Запечённый картофель
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённый картофель

Ингредиенты:

  • Картофель — 2 клубня на человека (можно больше)
  • Оливковое масло — 100 мл
  • Зелень (любые любимые травы) — по вкусу (сухие, замороженные или свежие)
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Очистите картофель и отварите его целиком до полуготовности. Важно не переварить, чтобы картофель остался плотным.
  2. Измельчите чеснок.
  3. Смешайте чеснок с оливковым маслом и зеленью.
  4. Слегка смажьте форму для запекания оливковым маслом.
  5. Остудите отваренный картофель, нарежьте его на четвертинки и выложите в форму.
  6. Сверху полейте картофель жидкой частью масляно-чесночной смеси и посолите.
  7. Поставьте форму в духовку и запекайте до появления румяной корочки (примерно 15-20 минут).
  8. Перед подачей на стол смажьте горячую картошку оставшейся масляно-чесночной смесью (густой частью с травами).

Приятного аппетита! Этот картофель станет отличным гарниром к любому блюду.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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