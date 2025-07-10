Секрет идеального картофеля: как добиться хрустящей корочки и нежной мякоти

Готовим идеальный гарнир: мягкий внутри и хрустящий снаружи запечённый картофель с чесноком

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Хрустящая корочка и нежная мякоть — вот что делает этот рецепт запечённого картофеля особенно привлекательным. Он так прост в приготовлении, что его стоит попробовать каждому!

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запечённый картофель

Ингредиенты:

Картофель — 2 клубня на человека (можно больше)

Оливковое масло — 100 мл

Зелень (любые любимые травы) — по вкусу (сухие, замороженные или свежие)

Чеснок — 2-3 зубчика

Соль — по вкусу

Приготовление:

Очистите картофель и отварите его целиком до полуготовности. Важно не переварить, чтобы картофель остался плотным. Измельчите чеснок. Смешайте чеснок с оливковым маслом и зеленью. Слегка смажьте форму для запекания оливковым маслом. Остудите отваренный картофель, нарежьте его на четвертинки и выложите в форму. Сверху полейте картофель жидкой частью масляно-чесночной смеси и посолите. Поставьте форму в духовку и запекайте до появления румяной корочки (примерно 15-20 минут). Перед подачей на стол смажьте горячую картошку оставшейся масляно-чесночной смесью (густой частью с травами).

Приятного аппетита! Этот картофель станет отличным гарниром к любому блюду.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

