Существует множество рецептов кремов для тортов, но классический остаётся неизменным. Хотя взбитые сливки и являются популярным выбором для бисквитов, их нестабильность в жару и трудности при хранении делают их не самым надёжным вариантом для праздничного десерта. В таких случаях лучше обратиться к крему "Gronostaj" — устойчивой глазури, которую вы, возможно, уже пробовали, но не знали её названия.
Что это за крем и почему он вам знаком?
Крем "Горностай" — это густой заварной крем, приготовленный из кипячёного молока и пшеничной муки. Его плотная консистенция позволяет ему сохранять форму даже при комнатной температуре, что делает его идеальным для прослойки бисквитов.
Процесс приготовления крема прост: молоко с сахаром доводят до кипения и загущают мукой, затем остужают и взбивают с мягким сливочным маслом. Этот крем часто используется в знаменитом торте "Красный бархат", но его можно встретить и в других десертах, возможно, даже на вашей кухне.
Почему стоит выбрать крем "Горностай"?
Гроностайский крем — это густая масса, которая не требует сложных ингредиентов. Некоторые добавляют яичные желтки, но классический рецепт включает только молоко, муку, сахар и масло. Этот крем готовила ваша мама, и он идеально подходит для тортов, даже если перевернуть популярный торт коммунистических времён.
Крем "Горностай" прочен и не растекается, что делает его отличным выбором для любого торта — шоколадного, ванильного или фруктового. Его можно окрашивать, как сливки или масляный крем, что позволяет экспериментировать с дизайном десертов, пишет saffronindickarestaurace.cz.
Как приготовить устойчивый крем из кипячёного молока?
Для приготовления крема заранее достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало мягким. Это важно для получения воздушного и лёгкого крема.
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
Приготовление
Крем готов к использованию для промазывания десертов.
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.
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