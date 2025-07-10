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Секретный крем, который знает каждая хозяйка: почему он идеален для вашего торта

Как приготовить крем, который не тает и сохраняет форму: секретный метод, знакомый мамам и бабушкам
3:06
Еда

Существует множество рецептов кремов для тортов, но классический остаётся неизменным. Хотя взбитые сливки и являются популярным выбором для бисквитов, их нестабильность в жару и трудности при хранении делают их не самым надёжным вариантом для праздничного десерта. В таких случаях лучше обратиться к крему "Gronostaj" — устойчивой глазури, которую вы, возможно, уже пробовали, но не знали её названия.

Шоколадный торт
Фото: www.cookist.it by Redazione Cucina is licensed under Redazione Cucina continua su: https://www.cookist.it/lasagna-al-cioccolato-la-ricetta/ https://www.cookist.it/
Шоколадный торт

Что это за крем и почему он вам знаком?

Крем "Горностай" — это густой заварной крем, приготовленный из кипячёного молока и пшеничной муки. Его плотная консистенция позволяет ему сохранять форму даже при комнатной температуре, что делает его идеальным для прослойки бисквитов.

Процесс приготовления крема прост: молоко с сахаром доводят до кипения и загущают мукой, затем остужают и взбивают с мягким сливочным маслом. Этот крем часто используется в знаменитом торте "Красный бархат", но его можно встретить и в других десертах, возможно, даже на вашей кухне.

Почему стоит выбрать крем "Горностай"?

Гроностайский крем — это густая масса, которая не требует сложных ингредиентов. Некоторые добавляют яичные желтки, но классический рецепт включает только молоко, муку, сахар и масло. Этот крем готовила ваша мама, и он идеально подходит для тортов, даже если перевернуть популярный торт коммунистических времён.

Крем "Горностай" прочен и не растекается, что делает его отличным выбором для любого торта — шоколадного, ванильного или фруктового. Его можно окрашивать, как сливки или масляный крем, что позволяет экспериментировать с дизайном десертов, пишет saffronindickarestaurace.cz.

Как приготовить устойчивый крем из кипячёного молока?

Для приготовления крема заранее достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало мягким. Это важно для получения воздушного и лёгкого крема.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 250 мл молока (желательно цельного)
  • 40 г пшеничной муки
  • 150 г сахара
  • 300 г сливочного масла
  • 1 чайная ложка ванильной эссенции
  • 1 щепотка соли

Приготовление

  1. В кастрюле тщательно взбейте молоко с мукой и сахаром, избегая образования комков.
  2. Доведите смесь до кипения, постоянно помешивая.
  3. Когда она загустеет, снимите с огня и, если необходимо, процедите через сито. Накройте пищевой плёнкой и оставьте остывать при комнатной температуре.
  4. Мягкое масло взбейте миксером до пышной и воздушной консистенции. Постепенно добавляйте остывшую молочную смесь, тщательно перемешивая после каждого добавления.
  5. В конце добавьте ванильный экстракт и щепотку соли, снова хорошо перемешайте.

Крем готов к использованию для промазывания десертов.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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